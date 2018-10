Jeżeli potwierdzą się wyniki sondażu Ipsos i Rafał Trzaskowski wygra wybory w Warszawie, straci mandat poselski; jego miejsce w Sejmie zajmie kandydat tej samej listy okręgowej, który w wyborach 2015 r. otrzymał kolejno największą liczbę głosów. W tym wypadku jest to Jagna Marczułajtis-Walczak.

Pierwsze wyniki sondażowe wskazują na wygraną Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze / Leszek Szymański / PAP

Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) wygrał w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Warszawie, uzyskując 54,1 proc. głosów. Drugi wynik uzyskał Patryk Jaki (Zjednoczona Prawica) - 30,9 proc. - wynika z sondażu Ipsos.



Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, nie można łączyć z mandatem posła i senatora. W razie wygaśnięcia mandatu posła, marszałek Sejmu zawiadamia, na podstawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej, kolejnego kandydata z tej samej listy okręgowej, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu.



Dlatego jeśli PKW potwierdzi zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w wyborach na urząd prezydenta Warszawy, straci on mandat poselski.



Mandat ten będzie mógł objąć kandydat z listy wystawionej w wyborach 2015 r. przez Platformę Obywatelską w okręgu 13, który obejmuje: miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, miechowski i olkuski. Z tej listy startował Trzaskowski. Pierwszym kandydatem na liście, z tych którzy nie uzyskali mandatu posła, a jednocześnie ma największą liczbę głosów jest Jagna Marczułajtis-Walczak.



Jagna Marczułajtis-Walczak, to polska snowbordzistka, trzykrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich, jako polityk była posłem w Sejmie VII kadencji.



