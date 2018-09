"Prawo i Sprawiedliwość uważa samorząd za ramię rządu. Ja uważam, że samorząd to jest zupełnie co innego niż rząd" - powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Spotkał się z liderami Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej pod Barbakanem.

Majchrowski stwierdził, że obojętnie, kto rządzi, samorząd powinien być niezależny i funkcjonować we współpracy z rządem. W ciągu 16 lat przeżyłem siedmiu albo ośmiu premierów i z każdym udawało się współpracować. Nie jest tak, że "naszym będziemy dawać". A tu jest taki przekaz: jak wygra ktoś nasz, to miasto dostanie pieniądze, jak nie, no to nie wiadomo, co z tego będzie - mówił. Dodał, że takie myślenie przypomina mu "czasy minione".

Jacek Majchrowski jest prezydentem Krakowa od 2002 r. Jego kontrkandydatami w walce o fotel prezydenta miasta po najbliższych wyborach są: Małgorzata Wassermann (KW Prawo i Sprawiedliwość), Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (KWW Razem dla Krakowa), Jolanta Gajęcka (KWW Kukiz'15) i wiceprezes Partii Wolność Konrad Berkowicz (KWW Nowoczesny Kraków Konrada Berkowicza).



Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego "Obywatelski Kraków" ma charakter koalicyjny. Tworzą go: Platforma Obywatelska, Nowoczesna, PSL, SLD, SdRP Unia Europejskich Demokratów oraz prezydencki Przyjazny Kraków. Na listach do rady miasta znaleźli się działacze tych ugrupowań, radni miejscy i dzielnicowi oraz aktywiści miejscy.