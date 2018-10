Były prezydent Lech Wałęsa w Gdańsku oddał głos w wyborach samorządowych. Jak mówił, po wyborach oczekuje realizacji programów, które głosili kandydaci.

Lech Wałęsa / PAP/Roman Jocher /

Były prezydent oddał swój głos w komisji obwodowej mieszczącej się w budynku Uniwersytetu Gdańskiego.

Lech Wałęsa wszedł do lokalu wyborczego w białej koszulce z napisem "Konstytucja".



Pytany przez dziennikarzy, czego oczekuje po wyborach, Wałęsa powiedział, że realizacji programów, które głosili kandydaci.

Przypomnijmy, że szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński pytany podczas piątkowej konferencji o to, czy można będzie wejść do lokalu w koszulce z napisem "Konstytucja" powiedział, że jak najbardziej tak. Nie ma co się wstydzić konstytucji - dodał Hermeliński.