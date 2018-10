"Premier Mateusz Morawiecki jest człowiekiem jak każdy inny, czasem sobie tam pogadał w przeszłości” – powiedział w Polsat News lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński pytany o ujawnione ostatnio nagrania podsłuchanych rozmów z udziałem Morawieckiego. Dopytywany, czy nagrania na taśmach go nie szokują odparł, że treść nagranych rozmów, to "to są takie sobie pogawędki, które nie mają żadnego znaczenia".

