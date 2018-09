"Krucjata ideologiczna to nie jest zadanie samorządu, ani poznańskiego, ani żadnego innego" – stwierdził w Poznaniu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. "Żyjemy w wolnym kraju, jak ktoś chce prowadzić krucjatę ideologiczną, to niech się organizuje, niech zbiera środki, a dlaczego ze środków publicznych, w publicznych instytucjach? Naprawdę to jest niedopuszczalne i to szkodzi Poznaniowi" – ocenił.



W swoim wystąpieniu Kaczyński nawiązał do obecnych rządów, zarówno Beaty Szydło, jak i Mateusza Morawieckiego. Ileż pozytywnych zmian, ale nie tylko w sferze społecznej, a także porządku państwowego - zauważył. We wszystkich właściwie dziedzinach życia następują w tej chwili zmiany, w tym także gospodarcze. Mamy w końcu czynna politykę gospodarczą, to jest coś co jest tak bardzo związane z tą wielkopolską tradycją - dodał.



Lider PiS ocenił, iż ma prawo powiedzieć, że "Prawo i Sprawiedliwości jest formacją, która zdecydowanie najwięcej z tej tradycji zaczerpnęła i realizuje". Postawił jednocześnie pytanie związane z Poznaniem i ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Pytał jaka jest misja samorządu terytorialnego. Wydaje się, że to jest przede wszystkim misja prorozwojowa - ocenił.



Jak dodał gdyby ktoś 30 lat temu zapytał go, jak będzie wyglądał Poznań w przyszłości, to odparłby, że to miasto "wspaniale rozwinięte, pewnie najbogatsze miasto w Polsce". Jak państwo wiedzą, tak nie jest. Poznań się oczywiście rozwinął, temu nikt nie może zaprzeczyć, ale nie tak jak by się mógł rozwinąć - zaznaczył. Stało się tak, gdyż - jak ocenił - były popełnione błędy.



Kaczyński nawiązał jednocześnie do rządów obecnego prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka z PO. Otóż tu właśnie jest szczególnie istotne to pytanie o misję samorządu. Czy budowa, organizacja życia, zapewnienie komfortu życia obywateli, rozwój gospodarczy, czy krucjata ideologiczna - pytał.

Jarosław Kaczyński / Jakub Kaczmarczyk / PAP





Kaczyński stwierdził, że Poznań potrzebuje zmiany. A kto może tę zmianę dzisiaj zapewnić? - pytał. Proszę państwa Prawo i Sprawiedliwość, ale tu konkretnie w Poznaniu - Tadeusz Zysk - wskazał.

Prezes PiS podkreślił, że Tadeusz Zysk to człowiek "znakomicie" wykształcony i znakomity biznesmen, który stworzył największe w Polsce wydawnictwo "w gruncie rzeczy z niczego".



Jak dodał, Zysk to "człowiek wiedzy, człowiek wielkiego sukcesu indywidualnego", który może poświęcić się w pełni Poznaniowi, "w sposób merytoryczny, kompetentny i bez żadnego zacięcia do ideologicznych krucjat".

(mn)