​Tacy jak Patryk Jaki muszą występować z partii, bo to wstyd być w takiej partii - ja jestem dumny będąc kandydatem Koalicji Obywatelskiej - powiedział ubiegający się o reelekcję prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Jacek Jaśkowiak / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Jaśkowiak podkreślił podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu, w nadchodzących wyborach samorządowych stawką jest "obrona Polski przed bolszewizmem z PiS".

Nawiązał też w wystąpieniu do piątkowej decyzji kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, który w trakcie debaty telewizyjnej przedstawił pismo dotyczące własnej rezygnacji z członkostwa w Solidarnej Polsce.



Tacy jak Jaki muszą występować z partii bo to wstyd być w takiej partii - ja jestem dumny, że jestem kandydatem Koalicji Obywatelskiej, bo to wielki zaszczyt i wielki honor - powiedział.



Jak zapewnił, może obiecać, że w kolejnej kadencji "nadal będzie zaskakiwał, nadal będzie irytował". Nadal będę podejmował decyzje, które nie będą miały na celu większego poparcia w sondażach - one będą miały na celu dobro Wielkopolski - powiedział.



Bardzo wiele się mówi o tym, że to Bitwa Warszawska zdecydowała o zatrzymaniu bolszewików, ale gdyby nie to, co uzyskali powstańcy wielkopolscy, nie udałoby się obronić Polski przed tym bolszewizmem. Jestem przekonany, że (...) tak, jak 100 lat temu, obronimy Polskę przed tym bolszewizmem ze strony PiS-u - zapewnił Jaśkowiak.

