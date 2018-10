14 października w Warszawie odbędzie się samorządowa konwencja stołecznych struktur Kukiz'15. Marek Jakubiak – kandydat ruchu na prezydenta Warszawy zapowiedział, że zaprezentuje wtedy m.in. nowy klip wyborczy. Jak podkreślił, konwencja będzie "hollywoodzka" i „z przytupem”.

Konwencja Kukiz'15 odbędzie się 14 października w warszawskim klubie Hybrydy w godz. 11-13. Podciągniemy naszą popularność, bo w mediach nas nie ma, a jak jesteśmy, to mówimy np. o komisji ds. VAT, a nie o Warszawie, a ja chce rozmawiać o Warszawie - zapowiedział Jakubiak. Będziemy rozmawiali o szczegółach naszego programu dotyczącego Warszawy, zaprezentujemy naszych kandydatów do Rady Warszawy i do sejmiku mazowieckiego. Na konwencji zaprezentujemy również nowy klip wyborczy - dodał.



Rozwinięte w szczegółach mają być koncepcje Kukiz'15, dotyczące rozwiązań z zakresu mieszkalnictwa, projektu Smart City, głosowania mieszkańców przez internet ws. bieżących spraw dla miasta, zarządzania ruchem w Warszawie, Banku Warszawskiego czy działań dotyczących budowania tożsamości Warszawy.



Wśród gości, którzy mają się pojawić na konwencji, Jakubiak wymienił m.in. lidera ruchu Pawła Kukiza, wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszkę czy właściciel zakładów mięsnych, kandydata na radnego sejmiku Włodzimierza Olewnika. Będą tam również politycy Prawicy RP, której działacze w wyborach samorządowych startują z list Kukiz'15. Jakubiak w tym kontekście wymienił m.in. lidera Prawicy RP Marka Jurka, prezesa partii Krzysztofa Kawęckiego czy radnego sejmiku mazowieckiego Mariana Piłkę.



Wybory samorządowe odbędą się 21 października; druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada.