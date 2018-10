​Prezydentem Warszawy powinien być warszawiak - mówił podczas konwencji wyborczej kandydat Kukiz’15 na prezydenta stolicy Marek Jakubiak. Podczas konwencji przedstawiał on swój program dla stolicy.

Kandydat Kukiz'15 na prezydenta stolicy Marek Jakubiak oraz kandydatka do Rady m.st. Warszawy Żaneta Jarząb / Rafał Guza / PAP

Jakubiak mówił m.in. o swoim programie przywrócenia tożsamości Warszawy, wspominając m.in. o odbudowie Pałacu Saskiego. Zapowiedział, że za jego odbudowę będzie chciał wystawić Niemcom fakturę.

Jakubiak mówił również, że nie może być tak, że na terenie dawnej Reduty Ordona nie może powstać osiedle deweloperskie. Jego zdaniem, niektórzy urzędnicy nie czują tego, że jest to odbudowa stolicy, bo nie są z Warszawy. Prezydentem Warszawy powinien być warszawiak - stwierdził.



Kandydat Kukiz’15 mówił, że przeraża go brak prawdziwego gospodarza w stolicy. Zapewnił, że jako prezydent Warszawy będzie wykonywał "ciężką pracę" na rzecz miasta.

Kukiz: Przywrócimy Warszawę obywatelom

Przywrócimy Warszawę obywatelom; jeśli prezydentem będzie Marek Jakubiak, to co roku mieszkańcy będą decydować w referendum, na co będą wydawane pieniądze z budżetu miasta - powiedział lider ruchu Kukiz’15 Paweł Kukiz.



W niedzielę odbywa się warszawska konwencja samorządowa ruchu Kukiz’15 i kandydata tego ugrupowania na prezydenta stolicy Marka Jakubiaka. Podczas swojego przemówienia Paweł Kukiz zapewniał, że jeśli Kukiz’15 wygra w stolicy, to przywróci Warszawę obywatelom.



Lider Kukiz’15 mówił również o zaletach kandydata na prezydenta Marka Jakubiaka, którego ocenił jako "naturalnego kandydata", bo "czuje i zna miasto".



Marek jest gwarantem tego, że w przypadku wygrania wyborów będzie organizował konkursy na stanowiska urzędnicze - mówił lider Kukiz’15.

Przyznał również, że Jakubiak jest gwarantem transparentności i uczciwości. Dodał, że jeśli wygra Jakubiak, to co roku mieszkańcy będą pytani, na co mają być przeznaczone pieniądze z budżetu miasta.



Zdaniem Kukiza Jakubiak ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu i dlatego jako prezydent stolicy "będzie się liczyć z każdym groszem".

