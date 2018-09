Nadal czuję się kandydatem Kukiz’15 na prezydenta Warszawy. Nic w tej sprawie się nie zmieniło – powiedział Marek Jakubiak. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Pawła Kukiza, który stwierdził, że jego sympatia jest "niekoniecznie mocno nakierowana" na Jakubiaka, ale kibicuje również innym osobom walczącym o władzę w stolicy.

Podczas piątkowej konwencji wojewódzkiej w Kielcach Kukiz powiedział, że zdaje sobie sprawę, iż kandydat jego ugrupowania w wyborach na prezydenta Warszawy Marek Jakubiak "wielkich szans nie ma". Po drugie, moja sympatia jest akurat niekoniecznie mocno nakierowana na naszego kandydata, mam również inne osoby, którym mocno kibicuję dla dobra Warszawy - przyznał.



Później Kukiz wyjaśnił swoją wypowiedź we wpisie na Facebooku. "Jeśli ktoś nie rozumie to wyjaśniam: obojętnie kto, byle nie PO. Oczywiście, że będę wspierał Jakubiaka w kampanii. KAŻDEGO, kto chce przerwać mafijny klimat rządów PO w Warszawie będę wspierał. Niestety głupota marketingowców PiS, która polega m.in. na totalnej blokadzie Jakubiaka w TVPiS powoduje, że Trzaskowski ma szanse wygrać w drugiej turze a wynik Marka, który mógłby wspomóc konkurenta kontynuatora "linii" Gronkiewiczowej pozostawia wiele do życzenia" - stwierdził polityk. "Na dziś najważniejsze odsunąć układ w Ratuszu. Dla dobra mieszkańców Stolicy. Kto tego nie rozumie i gra tylko na siebie ten albo głupi albo wróg" - oświadczył.



Jakubiak podkreślił w rozmowie z PAP, że jest "oddelegowany (do ubiegania się o stanowisko prezydenta Warszawy - PAP) przez Kukiz'15 i Pawła Kukiza osobiście". Są na to dowody i można je sprawdzić. A wypowiedzi wiecowej nie brałbym poważnie - stwierdził.



Nie zabiegam w kampanii wyborczej o rękę Pawła Kukiza, tylko o rękę szanownej damy o imieniu Warszawa i zrobię wszystko, żeby Warszawa wróciła do swojej stołeczności i powagi, która należy się temu miastu - dodał Jakubiak.

(mn)