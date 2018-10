"Wszystko wskazuje na to, że to najlepszy wynik naszej formacji od wielu lat tutaj; czasem szklanego sufitu nie da się przebić, ale dopóki walczysz jesteś zwycięzcą" - powiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki.

Patryk Jaki / PAP/Paweł Supernak / PAP

Według sondażu IPSOS Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze wyborów na prezydenta stolicy z wynikiem 54,1 proc. Drugie miejsce - według sondażu - zajął kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki z wynikiem 30,9 proc.

Wszystko wskazuje na to, że to najlepszy wynik naszej formacji od wielu lat tutaj. Czasem szklanego sufitu nie da się przebić, ale dopóki walczysz jesteś zwycięzcą - powiedział Patryk Jaki.



Podziękował członkom swoje sztabu za "walkę i ciężką pracę". Na pewno naszą ciężką pracą dołożyliśmy, taką powiedziałbym nie cegiełkę, ale nawet cegłę do tego, że Zjednoczona Prawica znów wygrała w Polsce.(...) Mimo to jest to naprawdę dobry wieczór - podkreślił Jaki.

Jaki gratuluje Trzaskowskiemu TVN24/x-news

Trzaskowski dziękuje wyborcom i współpracownikom TVN24/x-news

Kaczyński: Wygraliśmy po raz czwarty z wynikiem, który dobrze wróży TVN24/x-news