„Mamy taką zasadę: damy wam to, co daje wam PiS i oddamy wam to, co PiS wam zabrał” – powiedział szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej w Katowicach. Zapewnił, że jego partia zapewni całą sferę socjalną, a odda "godność”. "Oddamy wam historię naszego kraju, oddamy wam taką sytuację, że będzie można powiedzieć: Bez względu na to, jakie pomniki zostaną zburzone, historii nikt nie zmieni” - tłumaczył.

