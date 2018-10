Udając się do lokalu wyborczego najważniejsze jest, by zabrać ze sobą dokument stwierdzający tożsamość - podkreśliła w piątek szefowa KBW Magdalena Pietrzak. Podała też m.in. że wśród kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów jest 18 proc. kobiet i 82 proc. mężczyzn.

Najważniejsze jest, aby udając się do lokalu wyborczego zabrać ze sobą dokument umożliwiający komisji stwierdzenie tożsamości.

Czyli najprościej (...) dowód, ale mogą to być również inne dokumenty, w przypadku osób, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą lat 18, one również mogą uczestniczyć w głosowaniu nie mając jeszcze dowodu, wystarczy, ze zabiorą np. legitymację studencką - powiedziała Pietrzak.

Dodała, że karty do głosowaniu będą zadrukowane jednostronnie, nie będzie broszur, a urny w całym kraju będą przezroczyste.

Pietrzak poinformowała, że liczba wybieranych radnych ogółem to 46 tys. 747 osób; wójtów - 1 tys. 547; burmistrzów - 823; prezydentów - 107. Średnia liczba kandydatów na urząd wójta wynosi 3, na urząd burmistrza również 3, a na urząd prezydenta miasta - 5. Najwięcej kandydatów na urząd prezydenta zgłosiło się w Warszawie, czyli 14 osób.

Wśród kandydatów na radnych jest 41 proc. kobiet i 59 proc. mężczyzn, a wśród kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów - 18 proc. kobiet i 82 proc. mężczyzn.

PKW zaprezentowała także spot, w którym jest mowa o tym, co zrobić, aby zagłosować w wyborach samorządowych. Podkreślono, że można głosować tylko tam, gdzie jest się wpisanym do rejestru wyborców, lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do 21.

Wyborcy otrzymają komplet kart do głosowania - z nazwiskami kandydatów na szarym tle do rady gminy; z nazwiskami kandydatów na żółtym tle do rady powiatu; z nazwiskami kandydatów na niebieskim tle do sejmiku województwa. Nazwiska kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta będą na różowym tle. Na każdej z kart należy postawić znak "X" w kratce tylko przy nazwisku jednego kandydata. Karty do urny wyborczej należy wrzucać tak, aby strona zadrukowana nie była widoczna.