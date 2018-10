"Po co naszemu krajowi taki wstyd?" - tak profesor Małgorzata Gersdorf komentuje w Onecie decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który blokuje jeden z kluczowych elementów reformy Sądu Najwyższego.

Małgorzata Gersdorf / Marcin Obara / PAP

Według prof. Małgorzaty Gersdorf jest jeszcze za wcześnie na "szerszy, poważniejszy komentarz" do decyzji TSUE.

Musimy to przeanalizować. Dobrze się stało dla Sądu Najwyższego, że jest takie zabezpieczenie. Jednak martwi mnie to, że mimo moich wielokrotnych wezwań nasz rząd nie uznał zabezpieczenia SN, żeby nie musiało dojśc do dzisiejszej decyzji. Po co naszemu krajowi taki wstyd - mówi Onetowi. Dodaje również: Wolałabym, żeby rząd uznał zabezpieczenie wcześniej, a miał ku temu bardzo wiele możliwości.