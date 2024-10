Najnowsze informacje, relacje prosto z USA specjalnych wysłanników RMF FM, gorące komentarze i opinie ekspertów. Już teraz zapraszamy na Amerykański wieczór wyborczy na antenie RMF FM i internetowego Radia RMF24 oraz w portalu RMF24.pl. 5 listopada Amerykanie będą wybierać nowego prezydenta, a my specjalnie dla Was to zrelacjonujemy.

5 listopada Amerykanie zdecydują, kto będzie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wybierają pomiędzy kandydatką demokratów Kamalą Harris a przedstawicielem republikanów - Donaldem Trumpem. Amerykański wieczór wyborczy Amerykański wieczór wyborczy, 5 listopada 2024 / Grafika RMF FM To, co będzie dziać się za oceanem, na bieżąco będziecie mogli śledzić na antenie RMF FM, internetowego Radia RMF24 oraz w portalu RMF24.pl. Amerykański wieczór wyborczy w RMF FM i RMF24 to gwarancja najnowszych doniesień, opinii, komentarzy. W Stanach Zjednoczonych przebieg wyborów będą dla Was śledzić: z Palm Beach, gdzie swoją posiadłość ma Donald Trump specjalny wysłannik RMF FM Tomasz Staniszewski i z Waszyngtonu, gdzie na co dzień urzęduje Kamala Harris, korespondent RMF FM w USA Paweł Żuchowski. Startujemy o 20:00 specjalnymi wydaniami Faktów RMF FM, które do 23:00 będą pojawiać się co pół godziny. Poprowadzi je Ewa Kwaśny. Równolegle startuje Amerykański wieczór wyborczy w internetowym Radiu RMF24, którego gospodarzem będzie Piotr Salak. Jego gośćmi będą politolodzy, politycy, eksperci i znawczy Stanów Zjednoczonych. Na naszej stronie znajdziecie specjalny raport i na bieżąco aktualizowaną relację na żywo z tego, co dzieje się po drugiej stronie oceanu. Także w wyborczą noc dziennikarze RMF FM i portalu RMF24 będą dostarczać Wam najnowsze informacje o przebiegu wyborów i liczeniu głosów. Na specjalne Fakty RMF FM zapraszają Marlena Chudzio i Paweł Konieczny. Powyborczy poranek Amerykański powyborczy poranek, 6 listopada 2024 / Grafika RMF FM Budząc się w środę 6 listopada rano to właśnie ze specjalnych wydań Faktów RMF FM dowiecie się, który z kandydatów na prezydenta USA prowadzi, czy może wciąż czekamy na rozstrzygnięcie wyścigu do Białego Domu. Specjalne wydanie Faktów RMF FM poprowadzą z USA Tomasz Staniszewski i z Kopca Kościuszki Magdalena Wojtoń oraz Tomasz Weryński. Połączymy się z Pawłem Żuchowskim w Wszyngtonie oraz naszymi dzienniarzami, którzy dla Was będą śledzić reakcję świata na wynik wyborów. Do studia RMF FM i internetowego Radia RMF24 zaprosiliśmy ekspertów, którzy na bieżąco będą komentować doniesienia z USA. Śledźcie doniesienia ze Stanów Zjednoczonych także na www.rmf24.pl oraz w naszym mediach społecznościowych. Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



