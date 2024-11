Według obliczeń amerykańskich mediów Donald Trump zwyciężył w wyborach prezydenckich w USA, zdobywając 292 głosy elektorskie. To 22 głosy ponad wymagane minimum. Demokratka Kamala Harris ma obecnie 224 głosy - podał dziennik "New York Times". Harris wieczorem zadzwoniła do Trumpa z gratulacjami. Sama ok. 22 polskiego czasu ma wygłosić przemówienie. Do przyszłego prezydenta zatelefonował też Joe Biden. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń zza oceanu w naszej relacji.