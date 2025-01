13:35

Wierzę, że druga prezydentura Donalda Trumpa przyniesie dla Polski cztery lata dobrej polityki - powiedział prezydent Andrzej Duda, który przyjechał do Davos na Światowe Forum Ekonomiczne. Stwierdził, że wydarzenia na Forum zostaną "zdominowane przez to, co dzieje się w Waszyngtonie. Jak mówił, jest to "niezwykle ważne wydarzenie" nie tylko dla USA, a również dla całego świata, gospodarki oraz bezpieczeństwa.

Patrzę na to wydarzenie z satysfakcję i dużym spokojem - powiedział Duda i dodał, że spotykał się z Trumpem, kiedy "wielu bardzo wątpiło, czy ma jakiekolwiek szanse" na ponowne objęcie urzędu prezydenta USA.

Wyraził nadzieję, że jego dotychczasowa relacja z prezydentem USA będzie przynosiła Polsce pożytki.

"Gdy w poniedziałek Donald Trump powróci do Białego Domu dla UE rozpoczną się cztery burzliwe lata" - uważa niemiecki portal RND.

"W Brukseli jest zgoda co do tego, że Europę spotkają głównie negatywne skutki tej prezydentury, ale istnieją również powody, dla których polityka Trumpa może mieć pozytywne rezultaty dla UE: - czytamy w artykule.

Wymieniając korzystne efekty portal pisze m.in., że "Europa staje się coraz bardziej niezależna".



Wśród możliwych pozytywnych skutków prezydentury Trumpa dla Europy RND wymienia także "skupienie się na europejskim obszarze gospodarczym".

Wraz z powrotem Trumpa prawdopodobnie pojawią się dalsze środki protekcjonistyczne, w tym cła na produkty z UE.

"Ale Europa przygotowuje się na to. Kraje europejskie zaczęły dywersyfikować partnerstwa handlowe i zawierać nowe umowy. Większy handel w ramach UE i pogłębienie europejskiego rynku wewnętrznego, (...), powinny sprawić, że państwa członkowskie będą mniej zależne od USA" - twierdzi RND.

Portal zwraca również uwagę, że niekonwencjonalny styl przywództwa Trumpa i jego ostra krytyka UE mogą wzmocnić spójność europejską i zbliżyć do siebie społeczność europejską - czytamy w artykule.

Francuski dziennik "Le Figaro" w poniedziałkowym wydaniu ocenił, że prezydentura Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych oznacza koniec komfortowego klubu, który bronił wspólnych interesów Zachodu. "Przeznaczeniem Europy" - według dziennika - staje się niezaangażowanie. Dziennik ocenia, że Trump zarówno "wobec przeciwników, jak i rzekomych sojuszników" użyje "wszelkich dostępnych metod, by uzyskać jak najlepszy deal".

Dziennik ostrzega, że Europejczycy "byliby w błędzie myśląc, że wciąż jeszcze grają w tej samej drużynie, co Stany Zjednoczone".

Po raz pierwszy w historii w ceremonii będą uczestniczyć zagraniczni przywódcy. Wśród zaproszonych dominują liderzy ideologicznie zbliżeni do Trumpa , m.in. premier Węgier Viktor Orban, premierka Włoch Giorgia Meloni (wcześniej zapowiadała, że postara się przybyć) czy prezydent Argentyny Javier Milei (nazywany przez Trumpa jego "ulubionym prezydentem"). Jako szef partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) na uroczystość ma przybyć były premier RP Mateusz Morawiecki.

Po występach artystycznych Trump wygłosi inauguracyjne przemówienie. Po uroczystym pożegnaniu odchodzącego prezydenta na Kapitolu odbędzie się ceremonia podpisania przez nowego prezydenta pierwszych aktów prawnych, w tym nominacji dla członków jego gabinetu i rozporządzenia wykonawcze, których według zapowiedzi jego zespołu ma być ponad setka.

Kolejną częścią programu jest uroczysty inauguracyjny lunch w Statuary Hall. Potem Trump przejdzie do Białego Domu i podczas krótkiej ceremonii ponownie zasiądzie w Gabinecie Owalnym.

USA! USA! - takie okrzyki słychać na ulicach w Waszyngtonie.

Korespondent RMF FM w Stanach Zjednoczonych Paweł Żuchowski informuje jednak, że pogoda pokrzyżowała plany organizatorów uroczystości, dlatego wiele wydarzeń inauguracyjnych odbędzie się w zmienionej formie.

Donald Trump planuje rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w pierwszych dniach po swym zaprzysiężeniu na prezydenta USA - podał portal telewizji CNN. Przygotowania do rozmowy i potencjalnego spotkania mają trwać już od kilku tygodni.

"Rozmowa ma dotyczyć zakończenia wojny w Ukrainie" - poinformowało źródło CNN. Trump wielokrotnie zapewniał, że zakończy wojnę Rosji przeciwko Ukrainie w ciągu 24 godzin od objęcia prezydentury. Później jednak jego współpracownicy mówili, że zajmie to więcej czasu.

"Pytany przed tygodniem, czy w ewentualnym spotkaniu z Putinem weźmie udział także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi" - podał z kolei portal stacji ABC News.

Jest to historyczny dzień. Będzie interpretowany jako nowa era. Ten porządek międzynarodowy, liberalny, jaki znamy, odejdzie dzisiaj w sposób symboliczny do przeszłości. Świat będzie realistyczny, nastawiony na realizację interesów państw za pomocą potęgi, siły i być może przywództwa Stanów Zjednoczonych - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Jacek Czaputowicz, były szef MSZ w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

Uważam, że Trump nie odda części okupowanej Ukrainy Putinowi. To nie jest dla niego ważna rzecz. Zostawi tę kwestię do rozwiązania Europie. Nieprzewidywalność Trumpa nie jest cechą negatywną. Zobaczymy, jakie będą jego działania. Myślę, że Putin obawia się, że prezydentura Trumpa może zatrzymać jego imperialne plany na świecie, zatrzymać ten pochód do odzyskiwania wpływów przez Rosję (...) - dodał.

Rano Trump będzie uczestniczył we mszy świętej. Cztery lata temu wszystko wyglądało inaczej. Trump nie przyjął Bidena w Białym Domu i nie pojechał z nim na Kapitol na jego zaprzysiężenie. O poranku na pokładzie Marine One opuścił Waszyngton.

Tym razem tego nie zabraknie. Bidenowie powitają Trumpów. Będzie krótkie spotkanie, filiżanka herbaty. Potem wspólnie pojadą na Kapitol.

Tam zakończy się prezydentura Bidena i rozpocznie się prezydentura Trumpa.

Zgodnie ze zwyczajem prezydent elekt, przed zaprzysiężeniem zatrzymał się w Blair House. To kompleks należący do Białego Domu, nazywany najbardziej ekskluzywnym hotelem na świecie. W rezydencji są przyjmowani dygnitarze i inni zaproszeni przez prezydenta goście.

W czasie wizyt w Waszyngtonie nocowali tutaj polscy prezydenci. Teraz śpi tutaj nie tylko Trump, ale i jego bliscy.

Gabinet i otoczenie polityczne 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie należeć do najbardziej niekonwencjonalnych w historii.

Wśród powołanych przez Trumpa ministrów, doradców i ambasadorów jest co najmniej 13 miliarderów, 10 osób znanych z telewizji i świata rozrywki oraz wielu wieloletnich współpracowników Trumpa.