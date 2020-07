Ogłoszono wyniki II edycji "Bitwy o wozy". Wśród zwycięzców znalazła się Podkowa Leśna (woj. mazowieckie). W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" burmistrz zwycięskiej gminy wyraża zadowolenie z wygranej, jednak zaznacza "My nie mamy straży pożarnej".

Otrzymaliśmy od PKW listę gmin z najwyższą frekwencją wyborczą w II turze wyborów na terenie byłych 49 województw z wyłączeniem laureatów z I tury - poinformował wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Jak dodał, w ciągu dwóch tygodni wójtowie i burmistrzowie tych gmin otrzymają w MSWiA oficjalne promesy na zakup wozów strażackich.

Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej - w Podkowie Leśnej frekwencja wyniosła 82,53 proc.

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" burmistrz Podkowy Leśnej, Artur Tusiński wyraził zadowolenie z wysokiej frekwencji, jednak przyznał, że w mieście straży pożarnej nie ma. Jeśli są u nas wydarzenia wymagające interwencji straży, komenda powiatowa w Grodzisku deleguje do nas na akcję oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej z Milanówka. Mam nadzieję, że będzie nam wolno użyczyć podarowany wóz strażakom z Milanówka - powiedział burmistrz w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Mamy dwa wozy. Jeden się już mocno kwalifikuje do wymiany - powiedział Sławomir Wieleciński z OSP w Milanówku w rozmowie z "GW", podkreślając, że prezent w postaci wozu bardzo by się przydał.

W II turze wyborów prezydenckich w Polsce, które odbyły się w minioną niedzielę, ponad 20,6 miliona Polaków oddało głosy. Frekwencja wyborcza wyniosła 68,18 procent, oznacza to, że został ustanowiony rekord XXI w.

Rekordową dotychczas frekwencję zanotowaliśmy w wyborach prezydenckich 1995 roku, w których drugiej turze starli się Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa. W pierwszej wyborczej rundzie do urn poszło wówczas 64,70 procent uprawnionych do głosowania Polaków, zaś w drugiej turze: 68,23 procent - i jest to rekord wszystkich wyborów w Polsce po ’89 roku.

