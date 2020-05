W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zebrali się najważniejsi ludzie w partii. Na miejscu jest prezes Jarosław Kaczyński, a także premier Mateusz Morawiecki. Zagadkowy wpis na Twitterze umieściła Krystyna Pawłowicz, była posłanka, obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Wspomina w nim o rządzie mniejszościowym.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jadwiga Emilewicz / Wojciech Olkuśnik / PAP

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, sondowana jest możliwość przeprowadzenia wyborów prezydenckich już 23 maja. To byłoby złamanie środowego porozumienia Jarosława Gowina z Jarosławem Kaczyńskim o przełożeniu wyborów.

Kaczyński i Gowin mieli poróżnić się co do tego, jak takie wybory miałyby wyglądać, czy wystartować mieliby obecni kandydaci, czy tacy, którzy zostaliby na nowo zgłoszeni. Kaczyński miał zacząć grozić Gowinowi, że wybory zorganizuje już teraz, Gowin chce wyborów zorganizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą z nowymi kandydatami.

Sprawa stanęła na ostrzu noża, a jeśli nie dojdzie do przełomu, to bardzo możliwym scenariuszem jest ten, w którym jeszcze dzisiaj przed północą - czyli w ostatnim możliwym terminie - marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosi, że wybory przeprowadzone zostaną za dwa tygodnie, w sobotę 23 maja, w trybie korespondencyjnym. Równocześnie premier musiałby ogłosić ten dzień dniem wolnym od pracy.

Zmiana daty wyborów może doprowadzić do tego, że członkowie Porozumienia opuszczą większość rządzącą.

Pawłowicz: Trzymajcie się

W związku z przesileniem politycznym zagadkowe wpisy na Twitterze umieściła Krystyna Pawłowicz, była posłanka PiS-u, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Pawłowicz spekuluje w nich rząd mniejszościowy i to, że wybory odbędą się 23 maja. "No to trzymajcie się teraz....I módlcie się za Polskę... Włączcie telewizory i czekajcie ... Módlcie się za Polskę ... Czekajcie przy tv do wieczora, jest przesilenie polityczne i rządowe. Wybory najprawdopodobniej 23 maja...Rząd chyba mniejszościowy... Módlcie się za Polskę.." - napisała była posłanka.