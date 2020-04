Za oceanem jednak głosowanie w wyborach prezydenckich 2020 w lokalach wyborczych. Polonia do urn pójdzie 9 maja. Utworzono 10 obwodów tam, gdzie są największe skupiska Polaków. W kraju wybory mają odbyć się 10 maja. Będą to wybory korespondencyjne.

W Stanach Zjednoczonych Polacy będą wybierać prezydenta 9 maja. Będą głosować w 10 obwodach - jak zauważa korespondent RMF FM Paweł Żuchowski - dokładnie tam, gdzie szaleje epidemia koronawirusa. Choćby w Chicago, gdzie z każdym dniem jest gorzej czy Nowym Jorku, który jest epicentrum tej pandemii w Stanach Zjednoczonych.





Mniej więcej za dwa tygodnie - właśnie w okolicy zaplanowanych wyborów - szczyt epidemii ma być w Waszyngtonie.

We wszystkich tych miastach obowiązują nakazy pozostania w domach.

Tylko ostatniej doby w USA zmarło 2751 osób. To największa liczba zgonów od początku epidemii w USA. W sumie zdiagnozowano 824 tysiące przypadków zakażenia.

Organizowanie głosowania, gromadzenie ludzi przed konsulatami, kiedy lokalne władze przekonują do pozostania w domach, może grozić nawet zgrzytem dyplomatycznym - mówi jeden z polskich dyplomatów. Nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa wyborcom - podkreśla w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Wybory „kopertowe” w Polsce

6 kwietnia Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta zarządzonych w 2020 roku. Ustawa ta jest rozpatrywana przez Senat. Jeśli wejdzie w życie, Polacy w kraju wybiorą prezydenta w wyborach korespondencyjnych.

Poczta Polska gotowa na wybory?

Kilka dni temu dziennikarze RMF FM informowali, że premier Mateusz Morawiecki już polecił Poczcie Polskiej rozpocząć przygotowania do wyborów "kopertowych". Wysłał w tej sprawie pismo do zarządu: "Polecam Poczcie Polskiej realizacje działań polegających na przygotowaniu do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym". Poczta ma przygotować ludzi i wszelkie zasoby materialne.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin przekonywał na antenie RMF FM, że Poczta Polska będzie gotowa do 10 maja do przeprowadzenia wyborów. Mamy harmonogram, nie widzę żadnych zagrożeń ze strony Poczty - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM.

Ocenił także, że wybory prezydenckie tydzień później, czyli 17 maja, byłyby lepszym rozwiązaniem. Sasin wyjaśniał także, że do realizacji głosowania korespondencyjnego brakuje tylko przepisów.

Sławomir Neumann, gość poniedziałkowej Porannej rozmowy w RMF FM planowane przez PiS wybory korespondencyjne nazwał "loterią pocztową Jacka Sasina".

Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie 2020 mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Według nowych przepisów, w stanie epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Ustawa trafiła do Senatu.