Władysława Kosiniaka-Kamysza, kandydata PSL na prezydenta i lidera ludowców, zapytamy o jego apel o przełożenie w związku z epidemią koronawirusa zaplanowanych na maj wyborów prezydenckich. Rządzące i decydujące w tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość niezmiennie utrzymuje, że sytuacja nie jest aż tak poważna, by odsuwać termin głosowania w czasie - a notowania ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy idą w górę: a to za sprawą jego aktywności w terenie w roli głowy państwa. Dla innych kandydatów prowadzenie kampanii wyborczej jest w dobie walki z koronawirusem co najmniej mocno utrudnione. Jakie argumenty za przesunięciem majowych wyborów ma więc jeszcze w ręku Władysław Kosiniak-Kamysz?

REKLAMA