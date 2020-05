Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM w sobotę będzie Władysław Kosiniak-Kamysz. Kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta – z zawodu lekarza, zapytamy o ból serca na widok sondaży, w których poparcie dla niego topnieje jak lodowiec w dobie globalnego ocieplenia.

Dowiemy się też, jak szef ludowców chce walczyć o elektorat przy pomocy wirtualnych spotkań. Jeszcze do niedawna kandydaci opozycyjni przekonywali, że wirtualna kampania może zaprowadzić co najwyżej do wirtualnego Pałacu.

Zapytamy również, czy PSL zgłosi swojego przedstawiciela do komisji ds. pedofilii.

Zapraszamy o 8.30 do RMF FM, RMF24.PL i portalu Interia.pl!