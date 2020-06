Do niedzieli do godz. 21. trwa cisza wyborcza, która właśnie się rozpoczęła. Nie można prowadzić kampanii wyborczej i nakłaniać do głosowania na określonych kandydatów na prezydenta. Co grozi za złamanie ciszy wyborczej? Poniżej znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o ciszy wyborczej.

