Sztab wyborczy Andrzeja Dudy w nowym spocie zarzuca Rafałowi Trzaskowskiemu brak konsekwencji i wiarygodności. Krótki filmik - zatytułowany "Rafał, nie kłam" - trafił do sieci.

Spot pojawił się na fanpage'u Andrzeja Dudy na Facebooku. Zestawione są na nim wypowiedzi medialne kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Sztabowcy Dudy zarzucają obecnemu włodarzowi stolicy brak wiarygodności i konsekwencji. Ze spotu wynika, że Trzaskowski zmieniał poglądy dotyczące programu 500 plus, kwestii obniżenia wieku emerytalnego, wspólnej waluty euro, małżeństw par homoseksuanych czy przyjmowania przez Polskę uchodźców.







Przypomnijmy, że także we wtorek sztab Rafała Trzaskowskiego zaprezentował nowy spot, w którym prezydent Andrzej Duda trafia na rozmowę w związku z niespełnionymi obietnicami wyborczymi. Mowa jest m.in. o niezrealizowanej obniżce VAT, pomocy dla frankowiczów i budowie stu tysięcy mieszkań.



Szef sztabu Trzaskowskiego Cezary Tomczyk powiedział na konferencji prasowej, że spot pokazuje "prawdę o panu Andrzeju". Od kilku tygodni mówi się o wiarygodności prezydenta Andrzeja Dudy. My powiedzieliśmy: sprawdzam. Przeglądaliśmy wszystkie jego obietnice, niestety wiele z obietnic Andrzeja Dudy nie zostało do dzisiaj zrealizowanych - stwierdził poseł KO.

Porównał niedzielne wybory prezydenckie do rozmowy kwalifikacyjnej. Polacy czekają na to, żeby prezydent Andrzej Duda odniósł się do spraw, o których - wydaje się - dawno zapomniał. Wydaje się, że zapomniał o kwocie wolnej od podatku, o frankowiczach, o swoim funduszu medycznym (...), o wielu sprawach zapomniał, a my o tych sprawach po prostu chcemy przypomnieć - zaznaczył Tomczyk.