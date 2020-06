Kompozytor Zbigniew Preisner poinformował, że występuje na drogę prawną przeciwko ubiegającemu się o reelekcję prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Poszło o jeden z jego utworów, który - jak relacjonuje artysta - został wyemitowany z "Dudabusu".

Zbigniew Preisner poinformował na Facebooku, że jego utwór został wykorzystany w czasie niedzielnej wizyty Andrzeja Dudy w Krakowie.





"Na Małym Rynku w Krakowie z "Dudabusu" została bez mojej zgody wyemitowana moja piosenka "Miejcie nadzieję". Co za bezczelność?! A. Duda, kandydat na prezydenta, łamie moje osobiste prawa autorskie" - napisał kompozytor.



Preisner podkreślił, że nie popiera kandydatury Andrzeja Dudy. "Nie życzę sobie wykorzystywania mojej twórczości do Pana promocji. Występuję na drogę prawną" - dodał.

Na razie do oświadczenia Preisnera w żaden sposób nie odnieśli się przedstawiciele sztabu Andrzeja Dudy.





Prezydent porównał rząd PO-PSL do koronawirusa

Andrzej Duda w Krakowie / /Łukasz Gągulski / PAP

W niedzielę walczący o reelekcję prezydent Duda spotkał się ze swoimi sympatykami na Rynku Głównym w Krakowie. W swoim wystąpieniu mówił m.in. wzroście bezrobocia wywołanym przez koronawirusa i o tym, jak wyglądała sytuacja za rządów PO-PSL.

Dopadła nas epidemia koronawirusa, gospodarka znalazła się w zagrożeniu... Nie zastanawialiśmy się, wprowadziliśmy programy tarczy antykryzysowej. Miliard złotych dziennie wypłacany jest polskim przedsiębiorcom po to, by ratowali miejsca pracy - mówił Andrzej Duda. Spójrzcie państwo na karty historii. Popatrzcie państwo, że 2015 roku, kiedy przejmowaliśmy władzę od koalicji PO-PSL, bezrobocie wynosiło ponad 9 procent. W najgorszym czasie momencie pandemii koronawirusa bezrobocie wzrosło do 6 procent, czyli było niższe niż wtedy, kiedy oni rządzili. Byli gorszym wirusem niż koronawirus - ocenił. Dla polskiej gospodarki byli gorsi niż koronawirus - powtórzył prezydent. Jak zapewnił, obecne rządy, dzięki "mądrej polityce" osłaniają miliony miejsc pracy.



Krakowskie wystąpienie Dudy krytycznie skomentował m.in. lider ludowców i kandydat tej partii na prezydenta - Władysław Kosiniak-Kamysz. Ocenił w Szczecinie, że słowa te pokazują, "w jak wielkiej panice jest dzisiaj Andrzej Duda, jak jego strach ma wielkie oczy, jak bardzo boi się porażki, jak nie wyobraża sobie życia poza Pałacem Prezydenckim".



Jak można do koronawirusa, który niesie śmierć, porównać roczny urlop macierzyński, który miałem okazję wprowadzać, tysiąc złotych na każde dziecko, dwa i pół tysiąca żłobków i przedszkoli, pracę dla młodych, wsparcie dla seniorów, wszystkie programy społeczne, wsparcie osób niepełnosprawnych? - wyliczał Kosiniak-Kamysz. To jest porównanie godne prezydenta Rzeczpospolitej? To jest wstyd dla niego i on się będzie wstydził tych słów, bo one przy nim zostaną - mówił lider ludowców.