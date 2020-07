Już wszystko jasne: Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów prezydenckich. Wygrał je Andrzej Duda, który otrzymał 51,03 proc. głosów. Rafał Trzaskowski otrzymał 48,97 proc. głosów. Frekwencja w II turze była rekordowa - wyniosła 68,18 proc.

PORANNA KONFERENCJA PKW

20:30

Uroczystość wręczenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej ws. wyników wyborów prezydenckich odbędzie się 21 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie - podał szef PKW





20:22

Sprawdź, jak głosowano w poszczególnych województwach:



20:22

Wybory okazały się zwycięstwem wszystkich polskich obywateli, którzy 12 lipca ustanowili rekord frekwencji w wyborach prezydenckich w XXI wieku - podkreślił w poniedziałek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich wyniosła 68,18 proc.



Dziękujemy wszystkim wyborcom, którzy mimo pandemii oraz wakacji udali się do lokali wyborczych oraz przesłali pakiety wyborcze - podkreślił Marciniak.



Podziękował również członkom obwodowych komisji wyborczy oraz kandydatom startującym w wyborach prezydenckich. Jak zaznaczył, prowadzili oni wyczerpującą kampanię wyborczą, często od kilku miesięcy.

19:56

Szef PKW przekazał wyniki głosowania na podstawie danych ze wszystkich 27 tys. 230 obwodowych komisji wyborczych.



Jak powiedział Sylwester Marciniak, Andrzej Duda uzyskał 10 mln 440 tys. 648 głosów, to jest 51,03 proc.; Rafał Trzaskowski 10 mln 18 tys. 263 głosy, to jest 48, 97 proc.



Podkreślił, że na prezydenta RP został wybrany Andrzej Sebastian Duda.

/ RMF FM

19:50

Państwowa Komisja Wyborcza podaje oficjalne wyniki wyborów prezydenckich.





19:11

Światowy Kongres Żydów (WJC) pogratulował prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie reelekcji. Organizacja wyraziła wdzięczność głowie państwa za wspieranie żydowskiej społeczności w Polsce.



18:33 PKW

Państwowa Komisja Wyborcza poda oficjalne wyniki wyborów prezydenckich na konferencji prasowej w poniedziałek około godz. 19-19:30 - poinformowała PKW.



Obecnie na stronie PKW dostępne są dane z 27 227 na 27 231 (99,99 proc.) obwodów głosowania. Wynika z nich, że Andrzej Duda w niedzielnych wyborach zdobył 51,08 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 48,92 proc.

17:40

"Jeżeli ktoś się poczuł urażony tym, co powiedziałem lub jak się zachowałem w czasie kampanii wyborczej, czy w ciągu ostatnich pięciu lat, proszę, żeby mi wybaczył i dał szansę na poprawę przez następne pięć lat" - powiedział w Odrzywole (woj. mazowieckie) prezydent Andrzej Duda. Dodał, że "to była bardzo ostra kampania, pewnie momentami za ostra".









17:09

"Wydaje się, że druga strona nie wyciągnęła lekcji z tego, co się dzieje. Słyszymy o zaostrzeniu kursu, (...) słyszymy mnóstwo arogancji, słyszymy (...), że ta władza nie chce wyciągać do nas ręki. I to jest olbrzymia szansa dla pana prezydenta Andrzeja Dudy" - oświadczył Rafał Trzaskowski w pierwszym wystąpieniu po tym, jak zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich 2020 stało się pewne.









16:44 ŚWIĘTOKRZYSKIE

Andrzej Duda zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich w woj. świętokrzyskim, uzyskując 64,41 proc. głosów - wynika z danych opublikowanych przez PKW.



Urzędujący prezydent zwyciężył we wszystkich 13 powiatach ziemskich oraz w trzech z czterech miast prezydenckich: Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku Kamiennej i Starachowicach. Duda najlepszy wynik osiągnął w powiecie opatowskim, gdzie zagłosowało na niego 74,12 proc. osób. W gminie Osiek (powiat staszowski) urzędującego prezydenta poparło 87,32 proc. wyborców.



Rafał Trzaskowski wygrał w stolicy województwa. W Kielcach zagłosowało na niego 54 478 osób (52,34 proc.), a na Andrzeja Dudę 49 605 (47,66 proc.). Dwa tygodnie temu w Kielcach lepszy był obecny prezydent, który zdobył 40,37 proc. wszystkich głosów, a jego rywal 34,60 proc. Trzaskowski zwyciężył również w Sandomierzu z poparciem 6 306 osób (50,79 proc.), na Andrzeja Dudę zagłosowało 6 111 mieszkańców (49,21 proc.).

16:23 WŁOCHY

Lider prawicowej włoskiej Ligi Matteo Salvini złożył gratulacje prezydentowi Andrzejowi Dudzie i prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu po niedzielnej drugiej turze wyborów prezydenckich.



"Gratulacje dla prezydenta Andrzeja Sebastiana Dudy i Jarosława Aleksandra Kaczyńskiego: Polska wybiera kontynuację" - napisał Salvini w poniedziałek na Twitterze. "My dalej będziemy ją uważać za wiarygodnego i cennego sojusznika" - dodał przywódca Ligi.

16:15 WYNIKI GŁOSOWANIA W WIELKIEJ BRYTANII

W poniedziałek po południu brakuje jeszcze danych z czterech na jedenaście obwodów głosowania w yborach prezydenckich w Wielkiej Brytanii - wynika z informacji dostępnych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Wyników nie ma jeszcze z dwóch obwodów w Londynie i z dwóch w Manchesterze.



16:05 KOMENTARZ ADRIANA ZANDBERGA

Lider Lewicy Razem Adrian Zandberg odnosząc się do wyniku wyborów podkreślił, że "Trzaskowski był najmocniejszą bronią, jaką dysponowała Platforma Obywatelska".



Wszedł do wyścigu świeży, kiedy inni byli już zmęczeni wielomiesięczną walką o głosy. Poprowadził efektowną kampanię, miał silne poparcie części mediów. Na niekorzyść PiS-u działał kryzys gospodarczy i nieudolność rządu - ocenił polityk.



Głos przeciw Dudzie oznaczał ograniczenie wszechwładzy jednej partii, więc na Trzaskowskiego zagłosowali nawet ludzie, którzy nie cierpią Platformy. Mimo to przegrał. Warto z tego wyciągnąć wnioski. Konflikt na linii liberałowie i elity kontra prowincja, to błogosławieństwo dla obozu władzy, a dla opozycji droga donikąd - zaznaczył.

15:39 HISZPAŃSKIE MEDIA O WYBORACH W POLSCE

Po drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce media hiszpańskie wskazują, że po stosunkowo niskiej frekwencji w poprzednich dekadach tym razem w głosowaniu uczestniczyło blisko 70 proc. uprawnionych do tego osób.



Dziennik "ABC" wskazuje, że wysoką frekwencję odnotowano w trudnych warunkach spowodowanych panującą na świecie pandemią koronawirusa. Przypomina, że polskie władze z powodu licznych zakażeń koronawirusem zdecydowały się wcześniej na przełożenie terminu wyborów, zaplanowanych pierwotnie na 10 maja.



Wydawana w Madrycie gazeta wskazała, że większość Polaków poparła w niedzielę wizję Polski opartej na tradycyjnych wartościach, takich jak rodzina i patriotyzm. Odnotowując liczne programy społeczne wdrażane przez PiS w ostatnich latach, stołeczny dziennik nazywa to ugrupowanie mianem "socjalistycznego".

15:36 FIŃSKIE MEDIA O WYBORACH W POLSCE

Wybory prezydenckie zaktywizowały różne grupy - w tym skrajną prawicę i skrajną lewicę, które w II turze nie miały już swoich kandydatów - oceniło w korespondencji fińskie radio Yle, które na bieżąco relacjonowało przebieg wyborów w Polsce.



Urzędujący prezydent Andrzej Duda został wybrany na drugą kadencję, ale "nadzwyczaj wyrównany" wynik wyborów prezydenckich potwierdza, że przez Polskę przechodzą "zażarte linie podziału" - oceniają główne fińskie media.



Wybory prezydenckie odbyły się "w tak skłóconej atmosferze", że główni kandydaci przed wyborami odmówili nawet udziału we wspólnej debacie telewizyjnej - napisał dziennik "Ilta-Sanomat".



15:33 MAŁOPOLSKA

W okręgu sądeckim nr 19 w drugiej turze wyborów zdecydowanie wygrał Andrzej Duda uzyskując 71,5 proc. głosów.



Rekordowe poparcie Duda otrzymał w powiecie limanowskim, bowiem zagłosowało na niego tam 80,5 proc. wyborców. W powiecie nowosądeckim z kolei głos na urzędującego prezydenta oddało niemal 79 proc. głosujących. Na Rafała Trzaskowskiego w tym okręgu zagłosowało 28,5 proc. wyborców.



Rekord frekwencji w okręgu nr 19 oraz w całej Małopolsce padł w gminie Laskowa w powiecie limanowskim, gdzie zagłosowało 78,82 proc. uprawnionych.

15:22

Prezydent Andrzej Duda z poparciem 61,34 proc. wyborców wygrał II turę w Końskich, a kandydat KO Rafał Trzaskowski z poparciem 66,02 proc. zwyciężył w Lesznie. W tych miejscowościach miało dojść do debat między kandydatami. Do Końskich przyjechał jednak tylko Duda, a do Leszna - Trzaskowski.





14:50 WIELKOPOLSKA

Z danych opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, po zsumowaniu wyników ze wszystkich 2186 obwodów głosowania wynika, że wybory prezydenckie w Wielkopolsce wygrał Rafał Trzaskowski. Zdobył on 1 011 128 głosów (54,93 proc.). Andrzej Duda uzyskał ich 829 590 (45,07 proc.).



W II turze wyborów Andrzej Duda wygrał w 15 spośród 35 wielkopolskich powiatów i miast na prawach powiatu. W głosowaniu 28 czerwca urzędujący prezydent zdobył więcej niż połowę głosów w pięciu powiatach: kolskim, konińskim, tureckim, kaliskim i słupeckim.



Według danych PKW największe poparcie w niedzielnych wyborach urzędujący prezydent zdobył w powiatach na wschodzie i południu regionu: konińskim 68,28 proc. (46 776), kolskim 67,93 proc. (29 921) i kaliskim 67,28 proc. (29 489).



Najniższe poparcie w drugiej turze Andrzej Duda uzyskał w Poznaniu 28,06 proc. (86 290), powiecie poznańskim 32,49 proc. (73 009) i w Lesznie 33,98 proc. (11 226). W tych samych miejscach prezydent zdobył najmniej głosów 28 czerwca.



Z danych PKW wynika, że Andrzej Duda wygrał drugą turę w wielkopolskich gminach mających mniej niż 5 tysięcy mieszkańców - 61,64 proc. oraz w gminach, gdzie mieszka od 5 tys. do 10 tys. osób - 57,35 proc. Prezydent zdobył 37,68 proc. głosów w wielkopolskich miastach i 54,61 proc. na terenach wiejskich. Andrzej Duda zdobył mniej głosów niż Rafał Trzaskowski we wszystkich wielkopolskich byłych miastach wojewódzkich: w Pile -35,65 proc., w Lesznie - 33,98 proc., w Kaliszu - 41,01 proc., a w Koninie - 48,38 proc.



W niedzielę w gminie Wierzbinek w powiecie konińskim Andrzej Duda zdobył 84,11 proc. głosów (3 071). W pierwszej turze prezydenta poparło w niej 76,27 proc. wyborców (2 498). W drugiej turze wyborów prezydenckich w 2015 r. Andrzej Duda największe poparcie w Wielkopolsce zdobył w powiecie konińskim, gdzie uzyskał 64,05 proc. głosów, a najniższe w Poznaniu, gdzie zdobył 31,57 proc.

14:45

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher pogratulował reelekcji prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Nie mogę się doczekać dalszej silnej współpracy polsko-amerykańskiej - napisała ambsador USA.



Andrzej Duda zdobył 10 mln 426 tys. 514 głosy, to jest 51,12 proc., a Rafał Trzaskowski 9 mln 968 tys. 939 głosów, to jest 48,88 proc. - wynika z informacji podanych w poniedziałek po południu na internetowej stronie PKW na podstawie danych z 99,98 proc. obwodów.



Panie Prezydencie @AndrzejDuda @prezydentpl, gratuluję reelekcji! Nie mogę się doczekać dalszej silnej współpracy polsko-amerykańskiej! - napisała na Twitterze amerykańska ambasador.

14:33 W wielu nadmorskich miejscowościach frekwencja ponad 80 proc.

Prezydent Warszawy jest zwycięzcą tegorocznych wyborów w Pomorskiem. Uzyskał on 764 363 (59,84 proc. głosów). Na Andrzeja Dudę głosy oddało 512 916 wyborców (40,16 proc.). Średnia frekwencja w II turze w Pomorskiem osiągnęła 70,04 proc.



Tradycyjnie wysoką - ponadprzeciętną - frekwencję w regionie osiągnęło Trójmiasto: w Sopocie wyniosła ona 77,59 proc., w Gdyni - 75,04 proc. a w Gdańsku - 74,93 proc.



W niedzielę były jednak w województwie miejsca, w których frekwencja była wyższa niż ta w aglomeracji. Stało się tak ze względu na fakt, że wybory odbywały się w czasie wakacji. Szczególne oblężenie przeżywały komisje wyborcze w miejscowościach ulokowanych nad Bałtykiem, w tym te położone na Półwyspie Helskim czy Mierzei Wiślanej, gdzie Polacy bardzo chętnie i tłumnie spędzają lato.



Wśród nadmorskich gmin najwyższą frekwencję - 88,53 proc. - odnotowała Krynica Morska Tuż za nią uplasowała się gmina Jastarnia (87,45 proc.), miasto Łeba (85,76 proc.), gmina Ustka (81,34 proc.) czy Władysławowo (83,52 proc.)

14:22 FREKWENCJA W DUŻYCH MIASTACH

W Warszawie frekwencja w II turze wyborów wyniosła 77,40 proc., z kolei w Poznaniu głosowało 75,43 proc. uprawnionych, a we Wrocławiu 73,59 proc. osób - wynika z danych PKW. W pozostałych dużych miastach kraju frekwencja utrzymała się na poziomie ok. 70 proc.





14:15

Kandydat KO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pogratulował zwycięstwa wyborczego prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Oby ta kadencja była rzeczywiście inna - napisał Trzaskowski na Twitterze.



PKW podała po południu na swej stronie internetowej wyniki z 99,98 proc. obwodów. Prezydent Andrzej Duda otrzymał 51,12 proc. głosów, Trzaskowski - 48,88 proc.

13:57 Andrzej Duda przegrał w rodzinnym Krakowie

13:51 Gratulacje z Czech

Premier Czech Andrej Babisz w poniedziałek pogratulował Andrzejowi Dudzie ponownego wyboru na prezydenta Polski i podkreślił, że cieszy się na dalszą współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4), którą obok Polski i Czech tworzą Węgry i Słowacja.



13:48 Grodzki: Smutku nie ma. Jest wiele podstaw do optymizmu

Jeżeli prezydent Andrzej Duda nie wykorzysta następnych pięciu lat do zasypania tych rowów nienawiści, niechęci, które dzielą nasz naród, to odejdzie w niesławie i historia oceni go źle - powiedział w poniedziałek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.



Smutku nie ma. Jest wiele podstaw do optymizmu - ocenił w Onecie Grodzki. Pytany jakie to podstawy, marszałek Senatu mówił o warunakch, w jakich warunkach przebiegała kampania wyborcza Trzaskowskiego. Jak miał mało czasu na zebranie podpisów, jakie były nierówne reguły gry jak cała machina państwa, łącznie z propagandową telewizją zwaną publiczną, a tak naprawdę rządową, rzuciła się po to, by go oczernić, żeby zrobić z niego łajdaka. I to wszystko razem przyniosło obozowi rządzącemu wygraną ledwo-ledwo - podkreślił.

13:45 Lubnauer: Rafał Trzaskowski pokazał, że jest prawdziwym liderem opozycji

Rafał Trzaskowski pokazał, że jest prawdziwym liderem opozycji - powiedziała w Łodzi posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer. Mówiąc o wynikach wyborów podkreśliła, iż mimo nierównych szans w tej kampanii, wynik Trzaskowskiego to dobry prognostyk na przyszłość.



Na poniedziałkowym spotkaniu z mediami Lubnauer zwróciła uwagę, że "przemysł pogardy" połączony z kampanią prowadzoną przez telewizję publiczną na rzecz Andrzeja Dudy "zebrał swoje żniwo". Wszędzie tam, gdzie praktycznie dociera tylko telewizja publiczna dzisiaj święci tryumf Andrzej Duda - przekonywała.

13:39 Szymon Hołownia podsumowuje kampanię

To bez wątpienia koniec jednej nadziei, ale też początek zupełnie nowej; Polski nie da się pogłębić i poszerzyć, poprzez jeszcze większą mobilizację elektoratów PiS i PO, w tej kampanii po obu stronach doszło to już do ściany - napisał Szymon Hołownia.



13:23 W województwach, gdzie w I turze wygrał Bosak, teraz wygrał Duda

W pięciu województwach, w których 28 czerwca najlepsze wyniki uzyskał kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak, w II turze wygrał prezydent Andrzej Duda - wynika z danych PKW pochodzących z 99,84 proc. obwodów. W porównaniu z I turą Duda poprawił tam swój wynik o 8-10 punktów procentowych.





13:08 Bruksela czeka na ostateczne rozstrzygnięcie

Czekamy na ostateczne rezultaty. Nie będziemy komentować kampanii wyborczej. To jest sprawa władz krajowych - poinformował w poniedziałek rzecznik KE Eric Mamer.



Jak zaznaczył, "obecnie nie ma planów" wystosowania zaproszenia dla polskiego prezydenta do Brukseli. Jak wiadomo, przewodnicząca (KE) jest przez cały czas w regularnym kontakcie z głowami państw i rządów w Europie - oświadczył Mamer.

12:50 Andrzej Duda na Mazowszu

Andrzej Duda w poniedziałek o godz. 17 spotka się z mieszkańcami Odrzywołu (województwo mazowieckie, powiat przysuski) - poinformowała Kancelaria Prezydenta.



Według danych zamieszczonych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej w niedzielnym głosowaniu w II turze wyborów prezydenckich Duda uzyskał w gminie Odrzywół wynik 86,31 proc. Jego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego poparło 13,69 proc. uprawnionych do głosowania.





12:45 Zagraniczna prasa o wyborach w Polsce

"Podzielona Polska", "to wybór, który nakieruje Polskę na wojenną ścieżkę z Unią Europejską" - tak zagraniczne media komentują w poniedziałek wybory na prezydenta Rzeczpospolitej. Wszystkie wypominają Andrzejowi Dudzie wypowiedź na temat LGBT i wszystkie zwracają uwagę na wysoką frekwencję.



12:36 Wiemy, gdzie był Jarosław Kaczyński podczas wieczoru wyborczego

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spędził niedzielny wieczór wyborczy na Jasnej Górze - potwierdził rzecznik sanktuarium o. Michał Legan. Polityk był tam także dwa tygodnie wcześniej, podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich.

12:28 Hiszpania: W Madrycie zwycięstwo odniósł Rafał Trzaskowski

W Madrycie podczas drugiej tury polskich wyborów prezydenckich zwycięstwo odniósł Rafał Trzaskowski. W stolicy Hiszpanii działały dwie z trzech obwodowych komisji wyborczych w tym kraju.



Kandydat KO w sumie otrzymał w Madrycie 3224 głosy, czyli ponad 82,2 proc. wszystkich ważnych głosów. Z kolei na urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę zagłosowało 695 wyborców, co stanowi ponad 17,7 proc. ważnych głosów.



W obu madryckich komisjach zanotowano frekwencję wyborczą na poziomie odpowiednio 63,1 proc. oraz 67,6 proc.

12:20 Podlaskie: Andrzej Duda z większym poparciem w regionie niż w 2015 r.

W drugiej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobył w Podlaskiem większe poparcie niż w wyborach w 2015 r. Wtedy w regionie głosowało na niego 59,31 proc. wyborców przy frekwencji 52,49 proc, w 2020 r. było to 60,14 proc. przy wyższej frekwencji - 64,33 proc. - wynika z danych PKW.



W 2015 r. na Dudę głosowało 290 tys. 681 osób, w 2020 r. 352 tys. 489 wyborców. To o 61 tys. 808 głosów więcej.

12:15 Rafał Trzaskowski wygrywa we wszystkich dużych miastach

12:00 Włochy: Rafał Trzaskowski wygrał w Rzymie

Rafał Trzaskowski wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich w dwóch komisjach wyborczych w Rzymie. Kandydat Koalicji Obywatelskiej otrzymał też najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów w Wiecznym Mieście.



Polska ambasada w Rzymie poinformowała w poniedziałek PAP, że Rafał Trzaskowski otrzymał łącznie 2117 głosów. Prezydent Andrzej Duda dostał zaś 1193 głosy.



Wybory we Włoszech odbywały się korespondencyjnie z powodu pandemii. Oprócz dwóch komisji w Rzymie, utworzono też komisję w konsulacie generalnym w Mediolanie, z którego nie napłynęły jeszcze rezultaty.



11:45 Andrzej Duda zdobył prawie 1,8 mln głosów więcej niż w 2015 roku

O 1 mln 782 tys. 467 głosów więcej niż wyborach prezydenckich w 2015 r. otrzymał w niedzielę prezydent Andrzej Duda - wynika z cząstkowych wyników głosowania przedstawionych przez PKW. Zmniejszyło się za to procentowe poparcie urzędującego prezydenta.

11:36 Hiszpania

W Barcelonie, gdzie podczas wyborów prezydenckich działała jedna z trzech obwodowych komisji wyborczych w Hiszpanii, wygrał Rafał Trzaskowski. Poparło go 91,1 proc. głosujących tam osób.



Łącznie w głosowaniu korespondencyjnym na terenie podległym konsulatowi generalnemu RP w Barcelonie na Trzaskowskiego głosowały 1832 osoby.



Na obecnego prezydenta Andrzeja Dudę zagłosowało 179 osób, co stanowiło 8,9 proc. ważnych głosów w tej obwodowej komisji wyborczej.



Z wysłanych przez konsulat generalny w Barcelonie 2830 pakietów wyborczych, powróciło 2083, z czego 2011 zostało uznane za głosy ważne.



11:28 Zachodniopomorskie: Wybory w regionie wygrał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski z poparciem 58,76 proc. wygrał drugą turę wyborów prezydenckich na Pomorzu Zachodnim. Andrzej Duda uzyskał 41,24 proc. głosów.



Najlepsze wyniki w okręgu szczecińskim Rafał Trzaskowski zanotował w nadmorskim Świnoujściu, powiecie polickim i Szczecinie. Andrzej Duda wygrał natomiast w powiecie pyrzyckim.



Trzaskowski najlepszy wynik w okręgu zdobył w Świnoujściu; to jednocześnie najlepszy jego wynik w całym województwie. Tam zagłosowało na niego 65,92 proc. wyborców. Wysokie poparcie Trzaskowski uzyskał także w powiecie polickim - 65,12 proc. i Szczecinie - 63,68 proc.

11:10 Kujawsko-pomorskie: Duda zwyciężył w 14 powiatach i przegrał w miastach na prawach powiatu

Andrzej Duda w drugiej turze wyborów zwyciężył w 14 z 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego i przegrał we wszystkich czterech miastach na prawach powiatu. Przed dwoma tygodniami wygrał z rywalem w 18 powiatach i też uległ w miastach na prawach powiatu.



Urzędujący prezydent ponownie przegrał z Rafałem Trzaskowskim w miastach na prawach powiatu: Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu. Trzaskowski w Bydgoszczy uzyskał 62,82 proc., Toruniu - 63,11 proc., Włocławku - 60,45 i Grudziądzu - 58,30 proc. głosów.

11:07 W województwach, gdzie Hołownia uzyskał swoje najlepsze wyniki, w II turze w większości wygrywa Trzaskowski

W czterech z pięciu województw, gdzie Szymon Hołownia uzyskał 28 czerwca najlepsze wyniki, w II turze wygrywa kandydat KO Rafał Trzaskowski - wynika z danych PKW pochodzących z 99,87 proc. obwodów. Wyjątkiem jest Podlasie, jednak i tam Trzaskowskiego poparło dwa razy więcej osób niż dwa tygodnie temu.



W I turze wyborów prezydenckich niezależny kandydat Szymon Hołownia uzyskał 13,87 proc. poparcia i zajął trzecie miejsce. Najlepszy wynik Hołownia uzyskał w województwach: lubuskim (17,87 proc.), opolskim (16,64 proc.) oraz wielkopolskim (16,64 proc.). Próg 16 proc. kandydat przekroczył również na Podlasiu (16,63 proc.) oraz Pomorzu (16,13 proc.)

11:00 Portugalia

W drugiej turze wyborów prezydenckich wśród mieszkających w Portugalii Polaków wygrał Rafał Trzaskowski, który otrzymał 92,1 proc. poparcia.



Jak powiedział pracownik ambasady RP w Lizbonie Bogdan Jędrzejowski, na Trzaskowskiego oddały głos 1033 osoby, a na prezydenta Andrzeja Dudę - 88.



"Poza 1121 zaakceptowanych przez komisję głosów było jeszcze kilkanaście innych, które z przyczyn formalnych nie mogły zostać uznane za ważne" - wyjaśnił Jędrzejowski.

10:50 Węgry

Na Węgrzech II turę wyborów prezydenckich wygrał zdecydowanie Rafał Trzaskowski przy frekwencji znacznie przekraczającej tę z I tury - wynika z częściowych rezultatów opublikowanych w poniedziałek na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.



Na Trzaskowskiego zagłosowało 749 (72,23 proc.) osób, a na urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę 288 (27,77 proc.). Oddano w sumie 1037 ważnych głosów. Do głosowania uprawnionych było 1215 osób.



10:44 Belgia

W Belgii zdecydowanie wygrał Rafał Trzaskowski - donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska - Borginon. Otrzymał 8.250 głosów, podczas gdy Andrzej Duda uzyskał 2.664 głosy. To jeden z ostatnich okręgów wyborczych, o których PKW mówiła, że brakuje jej protokołów.



To druzgocząca przewaga Rafała Trzaskowskiego. W Belgii mieszka kilka tysięcy polskich pracowników instytucji unijnych, a więc osób o nastawieniu proeuropejskim. Jest też sporo głosów nieważnych: dokładnie 368. W sumie pakiety zwróciło ponad 11 tysięcy Polaków mieszkających w Belgii. Z informacji RMF FM wynika, że wielu Polaków nie otrzymało pakietów wyborczych, pomimo wcześniejszej rejestracji. Polski konsul w Brukseli Jacek Grabowski wini za to belgijską pocztę, bo jak zaznaczył, pakiety zostały wysłane na czas.

10:38 Najwyższa frekwencja na Mazowszu, najniższa na Opolszczyźnie

W II turze wyborów prezydenckich najwyższą frekwencję wynoszącą 71,10 proc. odnotowano na Mazowszu, a najniższą na poziomie 59,92 proc. - na Opolszczyźnie - wynika z cząstkowych danych PKW pochodzących z 99,97 proc. obwodów głosowania.

10:30 Dolnośląskie: Dane ze 100 proc. obwodowych komisji – wygrał Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski wygrał w II turze wybory w woj. dolnośląskim, zdobywając 55,39 proc. głosów. Na prezydenta Andrzeja Dudę zagłosowało 44,61 proc. wyborców - wynika z danych PKW ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych w regionie.



PKW dane z II tury wyborów opublikowała w poniedziałek na swojej stronie internetowej. Wynika z nich, że na Trzaskowskiego zagłosowało 824 tys. 109 osób w regionie (55,39 proc.), a na prezydenta Dudę 663 tys. 831 wyborców (44,61 proc.).

10:27 Kukiz o wynikach wyborów prezydenckich: To przerażające, jak jesteśmy podzieleni

Różnica między wynikami Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego jest tak niewielka, że to jest przerażające, jak jesteśmy podzieleni - ocenił lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

10:20 Bezapelacyjne zwycięstwo Andrzeja Dudy. W tych dwóch gminach dostał blisko 95 proc. głosów

Około 95 proc. głosów uzyskał Andrzej Duda w drugiej turze wyborów prezydenckich w sąsiadujących gminach Godziszów i Chrzanów w powiecie janowskim w Lubelskiem. W Chrzanowie zanotowano też największą frekwencję w regionie - prawie 83 proc.

10:14 Wybory głosowanie. Podział na województwa

W wyborach prezydenckich Andrzej Duda wygrał w 6 województwach, a Rafał Trzaskowski w 10 - wynika z informacji Państwowej Komisji Wyborczej na podstawie danych z 99,87 proc. obwodów.

10:00 W Szwecji II turę wyborów wygrał Rafał Trzaskowski

W Szwecji II turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski - wynika z protokołów dwóch komisji w ambasadzie w Sztokholmie oraz w konsulacie w Sundbyberg.



Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 6 913 osób (77,83 proc.), a na ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę 1969 osób (22,16 proc.). Ważny głos oddało w sumie 8 882 wyborców. Frekwencja wyniosła ok. 80 proc.



W Szwecji wybory na urząd prezydenta RP odbywały się w sposób tradycyjny oraz korespondencyjnie. Pakiety wyborcze wysłano do 6 463 wyborców, z czego 5 728 zostało odesłanych do komisji.



09:47 Poranna rozmowa Roberta Mazurka

Zawsze porażka nie jest przyjemna - komentował doniesienia PKW o cząstkowych wynikach wyborów Grzegorz Schetyna na antenie RMF FM. Pytany przez Roberta Mazurka o podsumowanie kampanii przekonywał: "Warunki nie były równe. Tu trzeba wspomnieć to, co robiła telewizja publiczna, to miało wpływ na pewno na mobilizację wyborców i na wynik".



09:44 Podlaskie: Dane ze 100 proc. obwodowych komisji - wybory wygrał Andrzej Duda

Andrzej Duda zdobył najwięcej głosów w niedzielnej II turze wyborów w województwie podlaskim - 60,14 proc., na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało w regionie 39,86 proc. wyborców - wynika z danych PKW ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych.



PKW dane z II tury wyborów opublikowała w poniedziałek rano na swojej stronie internetowej.



Wynika z nich, że na Dudę zagłosowało blisko 352,5 tys. (60,14 proc.) mieszkańców Podlaskiego, a na Trzaskowskiego ponad 233,6 tys. (39,86 proc.) osób w regionie.

09:40 Wielkopolskia: Trzaskowski – 54,92 proc., Duda – 45,08 proc.

W Wielkopolsce drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 54,92 proc., Andrzej Duda uzyskał 45,08 proc. poparcia - podała PKW. Frekwencja w regionie wyniosła 69,25 proc.



Z danych opublikowanych w poniedziałek rano na stronie Państwowej Komisji Wyborczej po zsumowaniu wyników ze wszystkich 2186 obwodów głosowania wynika, że wybory prezydenckie w regionie wygrał Rafał Trzaskowski. Zdobył on 1 010 879 głosów (54,92 proc.). Andrzej Duda uzyskał ich 829 839 (45,08 proc.)





09:30 Pomorze

W woj. pomorskim według danych ze wszystkich 1397 obwodów głosowania drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 59,84 proc. Andrzej Duda uzyskał 40,16 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 74,04 proc.

09:10 Bydgoszcz: Rafał Trzaskowski wygrał w drugiej turze wyborów

Rafał Trzaskowski wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Bydgoszczy, zdobywając 62,82 proc. głosów - podała PKW. Andrzeja Dudę poparło 31,18 proc. głosujących. Frekwencja wyniosła 70,15 proc.



W pierwszej turze głosowania dwa tygodnie temu także wygrał Trzaskowski, którego poparło 40,73 proc. głosujących. Andrzej Duda uzyskał wówczas 31,23 proc. Frekwencja wyniosła 66,67 proc.



Rafał Trzaskowski wygrał drugą turę wyborów prezydenckich także w całym województwie kujawsko-pomorskim, zdobywając 53,23 proc. głosów. Frekwencja wyniosła 65,31 proc.







09:07 Rafał Trzaskowski wygrał wybory w woj. śląskim

Rafał Trzaskowski wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w woj. śląskim, uzyskując 51-procentowe poparcie wyborców. Zwycięstwo dała mu przede wszystkim wygrana w największym z trzech okręgów w regionie - katowickim. Andrzej Duda wygrał w okręgach bielskim i częstochowskim.



Według zsumowanych danych Państwowej Komisji Wyborczej z trzech okręgów, na jakie podzielone jest woj. śląskie, Rafał Trzaskowski otrzymał 1 155 697 głosów (51 proc.), a Andrzej Duda 1 110 430 (49 proc.).



W pierwszej turze wyborów we wszystkich trzech śląskich okręgach zwyciężył Duda.







09:00 W Irlandii drugą turę wyborów prezydenta RP wygrał Trzaskowski

W Irlandii w drugiej turze wyborów prezydenta RP wygrał Rafał Trzaskowski - wynika z protokołów opublikowanych w poniedziałek rano przez Państwową Komisję Wyborczą.



W Irlandii oddano 24 007 ważnych głosów, z czego Trzaskowski uzyskał 18 503, co stanowi 77,07 proc., a ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda - 5504, czyli 22,93 proc. W każdym z trzech utworzonych w tym kraju obwodów do głosowania różnica głosów między nimi była podobna do ogólnej.

08:56 Mazowieckie: W radomskim okręgu wyborczym wygrał Andrzej Duda

W okręgu radomskim drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Andrzej duda, zdobywając 67,53 proc. ważnych głosów. Na Rafała Trzaskowskiego głosowało 32,47 proc. - poinformowano PAP w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu.



Kandydat popierany przez Zjednoczoną Prawicę Andrzej Duda otrzymał 256 212 głosów, a kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski otrzymał 123 200 ważnych głosów.







08:55 Lubelskie: Duda wygrał w województwie, Trzaskowski w Lublinie

Kandydat PiS Andrzej Duda zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich w woj. lubelskim, uzyskując 66,31 proc. głosów. Rafał Trzaskowski zdobył 33,69 proc. poparcia. W Lublinie zwycięzcą okazał się Trzaskowski z wynikiem 51,24 proc. głosów.



Wyniki głosowania ze wszystkich obwodów w woj. lubelskim opublikowała na stronie internetowej Państwowa Komisja Wyborcza.



Andrzej Duda zdobył 66,31 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 33,69 proc. W mieście Lublin Trzaskowski uzyskał 51,24 proc. głosów, a Duda - 48,76 proc.

08:50 Małopolskie: W okręgu krakowskim wygrał Andrzej Duda

Andrzej Duda wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w okręgu krakowskim, zdobywając 51,15 proc. głosów. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 48,85 proc. - wynika z protokołu opublikowanego przez Okręgową Komisję Wyborczą nr 18 w Krakowie.



Na Andrzeja Dudę głosowało 553 tys. 581 osób, na Rafała Trzaskowskiego - 528 tys. 617 wyborców. Frekwencja wyborcza wyniosła 72,04 proc.



Okręg krakowski nr 18 obejmuje powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, wadowicki, wielicki i miasto na prawach powiatu Kraków.







08:40 KBW o głosowaniu w niedzielę

Nie mieliśmy żadnej informacji, żeby ktoś, kto przyszedł przed 21 do lokalu wyborczego nie oddał głosu - poinformowała w poniedziałek szefowa KBW Magdalena Pietrzak



Z kolei szef PKW Sylwester Marciniak dodał, że za granicą najdłużej trwało głosowanie w Splicie i wszyscy zagłosowali do ok. pierwszej w nocy.





08:30 Poranna rozmowa Roberta Mazurka

Pomimo tej całej próby odebrania radości przez sondażownię ja postanowiłem się cieszyć już wczoraj, nie oglądając się na komunikaty sondażowi - mówił Joachim Brudziński w Porannej rozmowie w RMF FM. Pytany przez Roberta Mazurka o wynik Rafała Trzaskowskiego stwierdził: "To godne uznania, że jako dubler po podmianie, po tak skompromitowanej kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to wynik znakomity dla Rafała Trzaskowskiego".



08:00 Opolskie: Najwięcej głosów otrzymał Rafał Trzaskowski

Według komunikatu delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu w niedzielnych wyborach w woj. opolskim najwięcej głosów otrzymał Rafał Trzaskowski, na którego głosowało 52,64 proc. wyborców. Urzędujący prezydent zdobył 47,36 proc. głosów.



W poniedziałek delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu zamieściła na swojej stronie protokół zbiorczych wyników głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich z 12 lipca.





07:58 Zachodniopomorskie: W okręgu koszalińskim wygrał Rafał Trzaskowski

W okręgu koszalińskim drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski, uzyskując 57,83 proc. głosów. Andrzej Duda otrzymał 42,17 proc. poparcia - wynika z protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 - poinformował PAP jej przewodniczący, komisarz wyborczy w Koszalinie Marek Mazur.



W okręgu wyborczym nr 49, obejmującym powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz miasto na prawach powiatu Koszalin, Trzaskowski otrzymał 199 tys. 747 ważnych głosów (57,83 proc.); Duda miał ich 145 tys. 630 (42,17 proc.).





07:46 Podlaskie: W okręgu suwalskim wygrał Andrzej Duda

W okręgu suwalskim najwięcej głosów w niedzielnych wyborach zdobył Andrzej Duda zdobywając 60,15 proc. głosów, zaś Rafał Trzaskowski uzyskał wynik 39,85 proc. - poinformowała w opublikowanym protokole zbiorczych wyników głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza w Suwałkach.



Protokół opublikowano w poniedziałek nad ranem na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.

07:37Brak jeszcze danych z 12 obwodów z zagranicy, głównie z Wlk. Brytanii

W poniedziałek rano brakuje jeszcze danych z 12 obwodów głosowania z zagranicy, w tym z ośmiu w Wielkiej Brytanii - wynika z informacji ze strony Państwowej Komisji Wyborczej. Do tej pory najwyższą frekwencję za granicą w II turze odnotowano w Albanii, gdzie wyniosła ona 98,28 proc.



Od godz. 6.30 na stronie PKW poświęconej wyborom prezydenckim, w zakładce dotyczącej frekwencji w II turze za granicą, dostępne są dane ze 159 na 171 obwodów głosowania (92,98 proc.). Brakuje zatem danych z 12 obwodów.



Jak dotąd nie ma danych z ośmiu na jedenaście obwodów w Wielkiej Brytanii, a także z dwóch na trzy obwody w Iraku, z jednego na trzy w Belgii oraz z jednego na trzy w Irlandii.

07:26 Kujawsko-pomorskie: Drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w województwie kujawsko-pomorskim, zdobywając 53,23 proc. głosów - wynika ze zbiorczych protokołów okręgowych komisji wyborczych w tym regionie. Frekwencja wyniosła 65,31 proc.



Na jego kontrkandydata Andrzeja Dudę głosy oddało 46,77 proc. głosujących w niedzielnej drugiej turze wyborów.



Rafał Trzaskowski otrzymał w woj. kujawsko-pomorskim 542 tys. 472 głosy, a Andrzej Duda - 476 tys. 728 głosów.



Frekwencja wyborcza wyniosła 65,31 proc.





07:25 Mazowieckie: W okręgu płockim wygrał Andrzej Duda

Andrzej Duda wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w okręgu płockim zdobywając 59,39 proc. głosów. Rafał Trzaskowski uzyskał tam 40,61 proc. poparcia - podała w poniedziałek w protokole zbiorczym wyników głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza nr 24 w Płocku (Mazowieckie).



Według tych danych, w okręgu płockim na ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudę oddano 151 388 głosów (59,39 proc.), a na Rafała Trzaskowskiego 103 527 głosów. (40,61 proc.). Frekwencja wyniosła tam 67,93 proc.







07:23 Francja: W Paryżu II turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski

W niedzielnej II turze wyborów prezydenckich na Andrzeja Dudę zagłosowało w Paryżu 2 893 obywateli Polski, a na Rafała Trzaskowskiego 5 739 - wynika z protokołów trzech komisji wyborczych w stolicy Francji.



Na terytorium Francji wybory prezydenta RP odbywały się wyłącznie korespondencyjnie.



W niedzielnych wyborach we Francji uprawnionych do głosowania były 15 423 osoby, a oddano 11 743 ważne głosy - jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza.



Pakiety zwrotne z kartami do głosowania były dostarczane do konsulatów i ambasady za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście.





07:22 Dolnośląskie: W okręgu legnickim wygrał Andrzej Duda

Andrzej Duda wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w okręgu legnickim, zdobywając 53,50 proc. głosów, na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 46,49 proc. wyborców - wynika z informacji przekazanych PAP w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.



W okręgu legnickim (nr 3), obejmującym powiaty: głogowski, legnicki, lubiński, polkowicki oraz miasto Legnica, Andrzej Duda zdobył 107 472 głosów (53,50 proc), na Rafała Trzaskowskiego zagłosowała w tym okręgu 93 401 wyborców (46,49 proc.).



Frekwencja wyborcza wyniosła 65,5 proc.

07:20 Wielkopolskie: W okręgu poznańskim wygrał Rafał Trzaskowski

W okręgu poznańskim drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski, uzyskując 66,26 proc. głosów - podała w poniedziałek Okręgowa Komisja Wyborcza nr 43 w Poznaniu. Andrzej Duda uzyskał 33,73 proc. poparcia.



Frekwencja wyniosła 73,59 proc.



Rafał Trzaskowski otrzymał 480 124 ważnych głosów. Andrzej Duda otrzymał 244 430 głosów. W okręgu nr 43 było 993 235 osób uprawnionych do głosowania.

07:18 Kujawsko-pomorskie: W okręgu bydgoskim wygrał Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w okręgu bydgoskim, zdobywając 55,56 proc. głosów - wynika ze zbiorczego protokołu wyników głosowania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 5 w Bydgoszczy (Kujawsko-pomorskie).



Na jego kontrkandydata Andrzeja Dudę głosy oddało 44,44 proc. głosujących w niedzielnej drugiej turze wyborów.



Rafał Trzaskowski otrzymał 280 tys. 466 głosów, a Andrzej Duda - 224 tys. 327 głosów.



Frekwencja wyborcza wyniosła 66,15 proc.





07:12 Podkarpackie: W okręgu przemyskim wygrał Andrzej Duda

W okręgu przemyskim - jednym z czterech w woj. podkarpackim - w drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda, uzyskując 72,86 proc. poparcia. Na Rafała Trzaskowskiego głosowało 27,14 proc.



Protokół wyników głosowania w okręgu przemyskim - obejmującym powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski oraz miasto Przemyśl - opublikowała Okręgowa Komisja Wyborcza w Przemyślu.



Uprawnionych do głosowania w okręgu przemyskim było 308 tys. 371 osób. Frekwencja wyniosła 63,28 proc.

07:08 Śląskie: W okręgu Bielsko-Biała wygrał Andrzej Duda

Andrzej Duda wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w okręgu bielskim z poparciem 53,62 głosujących. Rafała Trzaskowskiego wybrało 46,38 proc. głosujących - podała w protokole zbiorczych wyników głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej.



Na Andrzeja Dudę oddano 417 659 głosów, na Rafała Trzaskowskiego - 361 212.



Frekwencja wyniosła 66,92 proc.

07:00 Łódzkie: W okręgu skierniewickim wygrał Andrzej Duda

Andrzej Duda wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w okręgu skierniewickim, zdobywając 65,52 proc. głosów; na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 34,48 proc. - wynika z protokołu zbiorczego z wyników głosowania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 17.



Protokół został opublikowany na stronach skierniewickiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.



W okręgu skierniewickim, obejmującym powiaty: opoczyński, rawski, skierniewicki, tomaszowski oraz miasto na prawach powiatu Skierniewice Andrzej Duda otrzymał 118 345 głosów (65,52 proc.), a Rafał Trzaskowski 62 273 głosy (34,48 proc.)



06:55 Głosowanie na statkach

Tylko jedna osoba z 384, które mogły głosować na ośmiu polskich statkach i platformach nie wzięła udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich - wynika z informacji opublikowanej na stronach PKW. W tych obwodach ponownie wygrał Rafał Trzaskowski.



06:50 Protokoły z zagranicy

W poniedziałek nad ranem do warszawskiej Okręgowego Komisji Wyborczej wpłynęła już większość protokołów od obwodowych komisji wyborczych z terenu Warszawy i powiatów wokół stolicy; komisja oczekuje przede wszystkim na protokoły z zagranicy, głównie z Europy.

06:22 PKW: Frekwencja na podstawie 99,39 proc. obwodów wyniosła 67,17 proc.

Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich na podstawie 99,39 proc. obwodów głosowania wyniosła 67,17 proc. - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza na stronie internetowej.



W sondażu exit poll Ipsos przedstawionego w niedzielę, po godz. 21 podano frekwencje na poziomie 68,9 proc. W sondażu late poll Ipsos z 90 proc. komisji opublikowanego ok. godz. 2 w nocy frekwencja wyniosła 67,9 proc.



W niedzielnym głosowaniu - na podstawie danych z 99,39 proc. obwodów - wzięło udział 68,3 proc. mieszkańców miast i 66,22 mieszkańców wsi. W zagranicznych obwodach w II turze wyborów głosowało 50,73 proc. uprawnionych.

06:15 W poniedziałek o godz. 8 konferencja Państwowej Komisji Wyborczej

Najbliższa konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się w poniedziałek, o godz. 8 - poinformował Biuro Prasowe Krajowego Biura Wyborczego.



Podczas ostatniej, niedzielnej konferencji PKW, jej przewodniczący Sylwester Marciniak zapowiedział, że kolejna konferencja prasowa PKW odbędzie się po otrzymaniu i sprawdzeniu protokołów od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaleniu wyniku głosowania, sporządzeniu protokołu głosowania i podjęciu uchwały w sprawie wyników wyborów.