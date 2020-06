W piątek w ostatnim dniu kampanii kandydaci na urząd prezydenta rozjadą się po całej Polsce. Większość z nich zakończy kampanię konferencjami, wiecami i spotkaniami z wyborcami. O północy z piątku na sobotę zacznie się cisza wyborcza. Powinna się zakończyć o godzinie 21 w niedzielę, jeżeli PKW nie zdecyduje o jej przedłużeniu. Ostatni dzień kampanii wyborczej śledzimy w relacji minuta po minucie. Zapraszamy!

Wybory prezydenckie 2020 odbędą się już w niedzielę 28 czerwca. Kto kandyduje na głowę państwa? Sylwetki wszystkich kandydatów znajdziesz z naszym zestawieniu.

14:54 Placówki w Portugalii wydłużają godziny pracy

Działający przy ambasadzie RP w Lizbonie konsulat wydłużył w piątek godziny pracy, aby odbierać karty do głosowania w wyborach prezydenckich od mieszkających w Portugalii Polaków.

Jak powiedział PAP oficer prasowy ambasady RP w Lizbonie Bogdan Jędrzejowski, w piątek pracownicy konsulatu będą dyżurować i odbierać pakiety do północy.

Dodał, że w niedzielę, czyli w dniu głosowania, pakiety zwrotne będzie można dostarczać bezpośrednio do działającej na terenie ambasady okręgowej komisji wyborczej.

“Poza tymi godzinami, lecz nie później niż do godz. 21 w niedzielę, pakiety zwrotne można także wrzucać do skrzynek na listy przy bramie głównej ambasady" - wyjaśnił Jędrzejowski, przypominając, że na terenie Portugalii istnieje jedynie możliwość oddania głosu w formie korespondencyjnej.





14:46 PiS o programie Trzaskowskiego

W programie wyborczym Rafała Trzaskowskiego jest mnóstwo błędów i niedoróbek - ocenił rzecznik sztabu prezydenta Adam Bielan, który w piątek z posłem Janem Kanthakiem, a także z wiceministrami rządu Zjednoczonej Prawicy odniósł się do propozycji kandydata KO na prezydenta.

"Rafał Trzaskowski nawet nie miał odwagi, żeby ten program oficjalnie zaprezentować na jakiejś konwencji, na konferencji prasowej, żeby odpowiedzieć na pytania dziennikarzy. Naszym zdaniem ten program ujawniono w ostatniej chwili po to, żeby eksperci nie mogli pokazać ile błędów merytorycznych znajduje się w tym dokumencie" - powiedział Bielan, zaznaczając, że program wyborczy kandydata KO pojawił się na stronach internetowych kilkanaście godzin temu.

"My w ciągu zaledwie kilkunastu godzin znaleźliśmy mnóstwo błędów, niedoróbek, mnóstwo rzeczy, których nie ma w tym programie, a powinny naszym zdaniem się znaleźć" - dodał Bielan.





14:34 Wybory korespondencyjne we Francji

Polska ambasada w Paryżu otrzymała do czwartku wieczorem już blisko połowę z 8 tys. pakietów wyborczych wysłanych do obywateli polskich, którzy zadeklarowali chęć głosowania we Francji w wyborach prezydenta RP - poinformowała w piątek PAP placówka w Paryżu.

Na terenie Francji wybory prezydenta RP odbywają się tylko korespondencyjnie. Koperty z głosami są dostarczone do konsulatów pocztą, kurierem lub osobiście. W piątek konsulat w Paryżu wydłużył godziny pracy do północy, aby móc przyjąć pakiety od wyborców.

We Francji do udziału w niedzielnych wyborach zarejestrowało się 11 tys. obywateli RP.

14:25 KP apeluje o głosy na Kosiniaka-Kamysza

Głos oddany na kandydata Koalicji Polskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza to inwestycja w dobry kształt polskiej sceny politycznej - podkreślali w piątek politycy Koalicji Polskiej. Według nich Kosiniak-Kamysz jest kandydatem, który łączy, a nie dzieli Polaków.

Na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie politycy Koalicji Polskiej: Władysław Teofil Bartoszewski, Michał Kamiński i Bożena Żelazowska apelowali o wsparcie Władysława Kosiniaka-Kamysza i oddanie na niego głos.

Zdaniem Bartoszewskiego Władysław Kosiniak-Kamysz jako prezydent będzie prowadził zbilansowaną politykę zagraniczną opartą na bardzo dobrych stosunkach z Niemcami, Francją i resztą krajów Unii Europejskiej.

"Będziemy jednym z pięciu największych i najważniejszych krajów Unii Europejskiej po wyjściu z niej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Będziemy również otwierać kierunki północne, bo zupełnie zapomniane przez obecny rząd i prezydenta Andrzeja Dudę jest kierunek nordycki" - powiedział Bartoszewski.





14:21 Jadwiga Emilewicz: Mamy do wyboru alternatywę

Mamy do wyboru alternatywę: Polski rozwojowej vs. Polski stagnacji - mówiła w piątek w Poznaniu wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przekonując mieszkańców do oddania głosu w niedzielnym głosowaniu na prezydenta Andrzeja Dudę.

Wicepremier podkreśliła w piątek na konferencji prasowej w Poznaniu, że niedzielne głosowanie to wybór między dwiema, odmiennymi wizjami Polski.

Jak mówiła, "mamy do wyboru alternatywę: Polski rozwojowej vs. Polski stagnacji. Najlepszym dowodem tego jest program, jest plan Andrzeja Dudy i program zaprezentowany wczoraj w nocy przez Rafała Trzaskowskiego. W planie Andrzeja Dudy program modernizacji, dużych inwestycji oraz inwestycji lokalnych. Ten, na który przeznaczamy dla każdej gminy i miasta w Polsce pięć miliardów złotyc i miliard złotych na powiaty".

Dziś ostatni dzień na oddanie głosu w wyborach prezydenckich dla osób głosujących korespondencyjnie. Wyłącznie w taki sposób, ze względu na dużą ilość zachorowań na koronawirusa, głosują mieszkańcy dwóch polskich gmin. Jedna z nich to wielkopolski Baranów koło Kępna.



Gmina odebrała wypełnione pakiety od 179 osób - informuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun. Do okienka w urzędzie gminy, w którym przyjmowane są koperty od mieszkańców z wypełnionymi kartami do głosowania, co chwilę podchodzą kolejne osoby, liczba ta zmienia się więc z minuty na minutę.



Warunkiem zagłosowania w ten sposób było wcześniejsze zgłoszenie chęci otrzymania pakietu wyborczego. Takich deklaracji miejscowy urząd gminy otrzymał dokładnie 3919 na 6284 osób uprawnionych.



Pakiety od mieszkańców będą przyjmowane do 15:30, w godzinach pracy urzędu. Później będzie je można wrzucać do skrzynek pocztowych.



Rząd wspiera tylko inwestycje, które sam zaplanował, inicjatywy organizowane przez samorząd nie mogą liczyć na wsparcie - mówił w piątek na lotnisku w Modlinie kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Potrzebne są inwestycje tu i teraz, potrzebna ochrona każdego miejsca pracy - podkreślał.



Na konferencji prasowej Trzaskowski ocenił, że rząd postępuje według zasady "nie wspieramy tego, co jest, bo nie jest nasze, natomiast nie jesteśmy w stanie szybko zrealizować dużych inwestycji, które obiecujemy jako alternatywę".



Rząd - powiedział kandydat KO na prezydenta - mówi o budowie nowego Centralnego Portu Komunikacyjnego, gdzie się "nic nie dzieje", natomiast nie robi nic, by wesprzeć lotniska istniejące, takie jak w Modlinie. Tymczasem - podkreślił - lotnisko Modlin istnieje i przez wsparcie go "można by generować miejsca pracy od razu, a nie w jakiejś nieprzewidywalnej przyszłości".



"Mam wrażenie, że rząd zachowuje się jak klasyczny pies ogrodnika, to znaczy wspiera tylko i wyłącznie, które sam zaplanował, natomiast te inicjatywy są organizowane od początku do końca przez samorząd, we współpracy z rządem, niestety nie mogą liczyć na wsparcie" - podkreślał.



"W Polsce dzisiaj, właśnie jak wychodzimy z koronawirusa, potrzebne są inwestycje tu i teraz, potrzebna jest ochrona każdego miejsca pracy" - dodał.



Trzaskowski zwrócił uwagę, że na lotnisku w Modlinie pracuje 250 osób, ale utrzymuje się z tego kilka tysięcy osób. "Dzisiaj wszystkie badania wskazują, że dziś właśnie te lotniska regionalne będą dla rozwoju ruchu lotniczego i rozwoju regionalnego niesłychanie istotne" - powiedział.





Proszę wszystkich o udział w wyborach, nie ma głosu zmarnowanego, nie trzeba kalkulować, że ktoś ma większe lub mniejsze szanse, wierzę, że wykorzystamy szansę w niedzielę i wybierzemy Polskę - wspólną sprawę - powiedział w piątek lider PSL, kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz.



Prezes PSL ostatni dzień kampanii rozpoczął od konferencji w Limanowej (woj. małopolskie), gdzie zaapelował o udział w wyborach.



"Proszę wszystkim o udział w wyborach, wybierzecie zgodnie z własnym przekonaniem, sercem, sumieniem, wartościami. I to jest bardzo ważne, nie ma głosu zmarnowanego i nie trzeba kalkulować, że ktoś ma większe lub mniejsze szanse" - mówił Kosiniak-Kamysz.



Dodał, że szansę ma Polska. "Albo tę szansę wykorzystamy, albo kolejny raz będziemy czekać, bo może się obudzimy za trzy, pięć lat. Wierzę, że wykorzystamy ją teraz, 28 czerwca wybierzemy Polskę - wspólną sprawę i dojdziemy do bram Belwederu" - powiedział lider PSL.



Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Polska szkoła wymaga zupełnie nowego myślenia. To powinna być szkoła, w której człowiek przede wszystkim uczy się ciekawości i wrażliwości - mówił w piątek w Łodzi na spotkaniu z mediami niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.



Konferencja odbyła się w pobliżu budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Hołownia, w ostatni dzień roku szkolnego, podziękował wszystkim nauczycielom, uczniom rodzicom i wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w ten - jak powiedział - niełatwy proces uczenia się w roku, w którym wystąpiła epidemia koronawirusa.



Według niego, sytuacja w szkołach z ostatnich miesięcy pokazuje, że należy wyciągnąć odpowiednie wnioski.



Jak powiedział, polska szkoła wymaga zupełnie nowego myślenia. "To szkoła, w której człowiek przede wszystkim uczy się ciekawości i wrażliwości. To szkoła, w której człowiek nie uczy się zakuwania daty bitwy pod Grunwaldem, tylko uczy się rozumieć, dlaczego ta bitwa pod Grunwaldem była i uczy się znajdowania danych dotyczących owej bitwy i procesów, które do niej doprowadziły" - mówił.



Jego zdaniem szkoła powinna być odbiurokratyzowana, dlatego - jak wyjaśnił - proponuje w swoim programie likwidacje kuratoriów i wprowadzenie opartej na ekspertach, środowiskach nauczycieli, rodziców i uczniów Komisję Edukacji Narodowej, która będzie wytyczała kierunki dla polskiej edukacji, oświaty na pokolenia.



Postuluje, by w programie polskich szkół znalazły się takie zagadnienia jak edukacja demokratyczna, obywatelska, klimatyczna, środowiskowa. Zapewnił, że jako prezydent będzie raz w miesiącu prowadził lekcje związane z ochroną środowiska w szkole podstawowej czy liceum.





Szymon Hołownia podczas spotkania z mieszkańcami w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

Piątek jest ostatnim dniem, w którym można odbierać zaświadczenie o prawie do głosowania; umożliwia ono oddanie głosu w dowolnym obwodzie wyborczym w kraju lub za granicą.



Jeszcze tylko w piątek w godzinach pracy urzędu gminy czy miasta, w którym jesteśmy ujęci w spisie wyborców, możemy odebrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście, faksem lub mailem.



Otrzymamy dwa zaświadczenia, które dadzą nam prawo do oddania głosu w pierwszej turze - 28 czerwca i ewentualnej drugiej turze wyborów - 12 lipca.



Jest to rozwiązanie m.in. dla osób, które nie wiedzą, gdzie będą przebywały w dniu głosowania. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie wyborczym miejscu w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.



Gdy otrzymujemy zaświadczenie, jesteśmy skreślani ze spisu wyborców w naszym obwodzie. W sytuacji gdy zgubimy zaświadczenie, nie dostaniemy kolejnego, tak więc utrata zaświadczenia spowoduje, że wyborca nie będzie mógł zagłosować ani w swoim obwodzie głosowania, ani w żadnym innym.



"W najbliższych latach musi być wzrost wynagrodzeń. Chciałbym, żeby pod koniec mojej drugiej kadencji Polak zarabiał przeciętnie 2 tys. euro" - powiedział w piątek w ostatnim dniu kampanii prezydenckiej - Andrzej Duda. Prezydent spotkał się z mieszkańcami Wierzbinka (woj. wielkopolskie).

Pierwsza tura wyborów prezydenckich już w niedzielę. Być może wkrótce potem dowiemy się, kto na najbliższe pięć lat wprowadzi się pod adres ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 w Warszawie, czyli do Pałacu Prezydenckiego. Jeśli pierwsza tura wyborów tego nie rozstrzygnie, przekonamy się o tym mniej więcej w połowie lipca.

Ostatni dzień kampanii, przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, starający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda spędzi na pokładzie Dudabusa, którym odwiedzi kilka miejscowości.



Prezydenta objazd po kraju rozpocznie od Wielkopolski, gdzie już o godz. 6 będzie w mleczarni OSM Koło w Kole. Następnie odwiedzi piekarnię w Wierzbinku, targowisko w Koninie oraz rynek w miejscowości Mikstat. Od wczesnego popołudnia prezydent Duda ma przebywać na Śląsku, gdzie spotka się z mieszkańcami Krzepic, Rybnika i Skoczowa. Prezydent objazd po kraju zakończy w Małopolsce, w Starym Sączu, gdzie ok. godz. 23 spotka się z mieszkańcami miasta.



Kandydat KO Rafał Trzaskowski w ostatnim dniu kampanii, przed południem odwiedzi północne Mazowsze. O godz. 10 będzie miał spotkanie na terenie lotniska w Modlinie, a o 11.30 w Płońsku. Nie jest wykluczone, że program kandydata na prezydenta zostanie uzupełniony o miejscowości, których nie odwiedził w czwartek.



W godzinach popołudniowych Trzaskowski spotka się z mieszkańcami stolicy na Placu Zamkowym w Warszawie. Impreza, zaplanowana na godz. 18. Podczas spotkania w Warszawie kandydat KO przypomni swoje najważniejsze pomysły programowe, które prezentował sukcesywnie podczas kampanii. Prawdopodobnie kampanie kandydata KO zakończy się w Międzyborowie.



Niezależny kandydat Szymon Hołownia agitację wyborczą rozpocznie w piątek o poranku na jednym z łódzkich przystanków, z którego tramwajem ma przejechać na briefing prasowy poświęcony edukacji i zakończeniu roku szkolnego. W Łodzi Hołownia będzie też rozmawiać z pracownikami Targu Barlickiego.



O godz. 16 przed Belwederem w Warszawie kandydat oficjalnie podsumuje swoją kampanię wyborczą. Przedstawi finalne przesłanie swojej kampanii - "Nowe otwarcie". Głos zabierze również żona kandydata - Urszula Hołownia.



Ostatni dzień kampanii Robert Biedroń zacznie tuż przed godz. 7 na krakowskim targowisku na Starym Kleparzu, gdzie będzie rozdawał ulotki i rozmawiał z mieszkańcami.



Kolejnym punktem będzie wspólna konferencja Biedronia z pozostałymi liderami Lewicy: Adrianem Zandbergiem z Lewicy Razem i szefem Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierzem Czarzastym. Zaplanowano ją na godz. 9.30.



Kandydat Lewicy przemieści się potem między Krakowem a Warszawą, gdzie o godz. 14.30 odbędzie się pierwsza konferencja podsumowująca kampanię Biedronia. Odbędzie się ona w alei Jana Pawła II na tle wielkiego billboardu kandydata Lewicy.



W piątek Władysław Kosiniak-Kamysz będzie w pięciu miejscowościach znajdujących się w trzech województwach. Lider PSL rozpocznie swój objazd w piątek o godz. 7 konferencją w Limanowej (woj. małopolskie), później o godz. 10 odwiedzi Nowy Sącz, gdzie spotka się z prezydentem miasta Ludomirem Handzlem.



W dalszej kolejności o godz. 13 Kosiniak-Kamysz odwiedzi Rzeszów (woj. podkarpackie), gdzie spotka się na rynku z mieszkańcami, a także z prezydentem miasta Tadeuszem Ferencem. Następnie o godz. 17. lider PSL odwiedzi Miechów (woj. małopolskie). Ostatnim punktem na trasie kandydata Koalicji Polskiej na prezydenta będzie miejscowość Końskie (woj. świętokrzyskie).



Ostatni dzień kampanii kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak spędzi na Mazowszu. W planach jest spotkanie z mieszkańcami Otwocka i wiec wyborczy w Warszawie, który rozpocznie się o godz. 17. Finał kampanii Bosaka będzie można śledzić w ramach 24-godzinnej transmisji na żywo w mediach społecznościowych. Wieczór wyborczy Krzysztofa Bosaka rozpocznie się w niedzielę o godz. 20 w lokalu Wysoka Kultura przy ul. Szwedzkiej 2 (Hala nr 8) w Warszawie.