Podczas weekendowego posiedzenia klubu Lewica podsumowała kampanię wyborczą i zaplanowała działania na kolejne miesiące; jesienią ma się odbyć wspólny kongres programowy ugrupowań wchodzących w skład koalicji - poinformował klub Lewicy.

/ Paweł Balinowski / RMF FM

W piątek i sobotę odbywało się wyjazdowe posiedzenie klubu Lewicy; wzięli w nim udział parlamentarzyści i parlamentarzystki Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Razem, Wiosny i Polskiej Partii Socjalistycznej. W spotkaniu wziął udział także kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń.

Jak wskazywał sekretarz klubu Dariusz Wieczorek, było to pierwsze od dawna spotkanie całego klubu na żywo. Od początku pandemii klub regularnie spotyka się zdalnie, ale brakowało nam dyskusji na żywo. Mamy nadzieję, że będziemy mogli stopniowo do nich wracać - choć na razie, tak jak dziś, z zachowaniem dystansu między uczestnikami i innych środków ostrożności - mówił Wieczorek.



Jednym z tematów posiedzenia było podsumowanie kampanii wyborczej. Za nami trudna i wyjątkowo długa kampania wyborcza. Wynik nie jest zadowalający, ale nie tracimy energii do działania. Lewica trzyma się razem i już planujemy prace na kolejne miesiące - mówił przewodniczący klubu Krzysztof Gawkowski.



Zwrócił uwagę, że ta kampania była inna niż wszystkie, trwała prawie pół roku i przez dużą część tego czasu z powodu pandemii nie można było prowadzić standardowych działań w terenie, czy organizować spotkań z ludźmi. Miejmy nadzieję, że kampania w takich warunkach już nigdy się nie wydarzy, ale pewne elementy są uniwersalne, dlatego analizujemy i wyciągamy wnioski - zapewnił Gawkowski.





Kongres jesienią



Jak przekazał klub Lewicy, parlamentarzyści przedyskutowali i przyjęli plan legislacyjny na kolejne miesiące. Zdecydowali także, że jesienią tego roku odbędzie się kongres programowy. Wezmą w nim udział wszystkie partie wchodzące w skład koalicji.

Pandemia koronawirusa i związany z nią kryzys postawiły Polskę i świat przed nowymi wyzwaniami. Lewica przygotowała szereg ustaw odpowiadających na nowe problemy i te, których nie rozwiązały rządy ostatnich lat. Przez ostatnie pół roku przygotowaliśmy ustawy m.in. o podatku cyfrowym, reformie systemu świadczeń dla bezrobotnych, równości małżeńskiej, ustawę reprywatyzacyjną czy dotyczącą przeciwdziałania suszy. Chcemy podsumować te prace i wyznaczyć dalsze kierunki programowe - podkreślił Gawkowski.