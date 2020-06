Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Krzysztof Bosak. Posła Konfederacji, który w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył blisko 7 proc. głosów zapytamy o to, co ma zamiar uczynić ze sporym kapitałem wyborczym uzyskanym od głosujących? Co prawda Bosak zapowiedział już, że nie przekaże poparcia Andrzejowi Dudzie ani Rafałowi Trzaskowskiemu, ale niektórzy koledzy z jego partii dają sygnały, że jeden z dwójki kandydatów może liczyć na większą przychylność. Kto to będzie?

