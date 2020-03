„Wierzę w to, co mówi minister Szumowski, że za 2,3 tygodnie będzie szczyt zachorowań” - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w Porannej rozmowie w RMF FM. „W kampanii najważniejsze są: debaty, spotkania z mieszkańcami te są po prostu niemożliwe. Nie istnieje żaden inny temat i trudno się temu dziwić, bo jest jeden cel - walka z koronawirusem. Święte są: zdrowie i życie Polaków, a nie termin wyborów. Trzeba je odsunąć i przesunąć na jesień - wzywam do tego wszystkich kandydatów” stwierdził kandydat ludowców na prezydenta.

