Do zawarcia ponadpartyjnego Paktu na rzecz Zdrowia wezwał swoich kontrkandydatów w wyborach prezydenckich Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL proponuje m.in. oddłużenie szpitali, dofinansowanie leczenia, odbiurokratyzowanie ochrony zdrowia i podniesienie wynagrodzeń jej pracowników.

Władysław Kosiniak-Kamysz / Waldemar Deska / PAP

Proponuję i wzywam wszystkich innych kandydatów, żeby podpisali się pod Paktem na rzecz Zdrowia, gdzie zagwarantujemy - niezależnie od wyniku wyborczego - wspólne przeprowadzenie reformy ochrony zdrowia - mówił we wtorek Kosiniak-Kamysz we wsi Studzionka k. Pszczyny (Śląskie), gdzie uczestniczył w otwarciu inhalatorium solankowego.



Wzywam wszystkich kandydatów do ponadpartyjnego, ponadpolitycznego porozumienia - Paktu na rzecz zdrowia - dla zdrowia Polek, Polaków, dla zdrowia wszystkich naszych rodzin w Polsce, dla zdrowia Polski - dodał.



Podkreślił, że Pakt ma być realizowany "na rzecz pacjenta, który ma być w centrum, opieki nad nim i nad jego rodziną", a także na rzecz "ochrony zdrowia, która funkcjonuje dobrze, nie jest zbiurokratyzowana i jest dostępna". Reformę ochrony zdrowia Kosiniak-Kamysz uznał za jedno z największych wyzwań dla Polski.

Ograniczony dostęp do specjalistów

Mówiąc o bolączkach obecnego systemu lider ludowców wskazał m.in. na ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów. Według niego, w ostatnich latach do lekarzy 26 specjalności wydłużyły się kolejki, do 4 skróciły się, a do 13 pozostały bez zmian; wiele miesięcy czeka się także - według polityka PSL - na rehabilitację, zaś zadłużenie szpitali przekracza 14 mld zł.



20 procent lekarzy jest w wieku powyżej 65 roku życia, a średni wiek pielęgniarek wynosi 52 lata; w 2030 roku to będzie 60 lat (...). Trzeba postawić na dostępność zawodów medycznych, bardzo wyraźnie zachęcić, żeby młodzi ludzie chcieli iść w kierunku pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii czy studiować na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym - mówił Kosiniak-Kamysz.



Wśród głównych założeń Paktu na rzecz Zdrowia wymienił dofinansowanie ochrony zdrowia i oddłużenie szpitali, dofinansowanie leczenia i zwiększenie jego dostępności, skrócenie kolejek do lekarzy, odbiurokratyzowanie ochrony zdrowia oraz podniesienie wynagrodzeń dla wszystkich pracowników. Przypomniał też o projekcie PSL "Premia dla bohatera", który ma nagrodzić finansowo medyków walczących z koronawirusem.



Kosiniak-Kamysz podkreślił konieczność - jak mówił - odbudowy przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Opowiedział się za skróceniem procesu specjalizacyjnego lekarzy, uproszczeniem nostryfikacji, reorganizacją ochrony zdrowia oraz ustanowieniem koordynatorów działań medycznych w każdym województwie.



Kosiniak-Kamysz o smogu

Kandydat ludowców na prezydenta ocenił, że jego rywale "zdezerterowali" z obszaru ochrony zdrowia, który dla niego jest priorytetem. To moje zobowiązanie lekarza, pacjenta, polityka, kandydata na prezydenta - podkreślił.



Podczas konferencji prasowej w Studzionce Kosiniak-Kamysz mówił też o konieczności realizacji Narodowego Programu Antysmogowego oraz opowiedział się za wprowadzeniem zerowego VAT-u na zdrową żywność, którą uznał za "markę narodową Polski".



Mówiąc o wizji swojej prezydentury, Kosiniak-Kamysz podkreślił konieczność przywracania poczucia wspólnoty Polaków, a także współpracy, szacunku do drugiego człowieka i dbałości o jego godność.



Nie wyobrażam sobie, żeby można było sprawować urząd prezydenta nie szukając porozumienia, tylko opierając się na jednym środowisku politycznym i dbając o jedną grupę, jedno środowisko polityczne, reprezentując tylko część Polski - powiedział lider ludowców.



To nie jest ważne, czy wszyscy na ciebie głosowali. Jak zostajesz prezydentem Rzeczpospolitej, masz jeden święty, wielki obowiązek - bycia prezydentem wszystkich i dla wszystkich Polaków. Uważam, że to jest najważniejsza sprawa, żeby reprezentować wszystkich swoich rodaków - niezależnie czy na ciebie głosują, czy mają inne poglądy polityczne - podsumował prezes PSL.