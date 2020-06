Wsparcie finansowe dla rodzin, obronę instytucji małżeństwa, ochronę dzieci przed ideologią LGBT, wsparcie dla seniorów i rynek pracy przyjazny rodzinie – zakłada m.in. podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę zobowiązanie "Karta rodziny". To zbiór zasad, którymi, jak zadeklarował, będzie się kierował, podejmując decyzje o podpisywaniu ustaw uchwalanych przez parlament.

Prezydent Andrzej Duda / Andrzej Lange / PAP

Karta zobowiązuje prezydenta do utrzymania wszystkich prorodzinnych programów, które zostały wprowadzone podczas jego prezydentury, i dbanie o ich rozwój.

Prezydent podkreślał, że wspieranie rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz macierzyństwa jest gwarantowane konstytucyjnie. Rodzina buduje społeczeństwo, a bez społeczeństwa państwo nie istnieje - mówił Duda.

Karta rodziny pokazuje właśnie te podstawowe elementy, w których ja zobowiązuję się chronić rodzinę jako taką i chronić interesy rodziny - dodał. Prezydent zaznaczył, że rodzina jest osadzona w polskiej tradycji i jest elementem polskiego "kodu kulturowego".

Jako pierwszy punkt "karty rodziny" wymienił politykę wsparcia finansowego dla rodzin. W tym kontekście wymienił funkcjonujące już programy - 500 plus, wyprawkę szkolną 300 plus oraz program Mama Plus. Przypomniał również swoją zapowiedź wprowadzenia bonu wakacyjnego w wysokości 500 zł na każde dziecko. Zapewniał także objęcie szczególną opieką rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami.

Andrzej Duda podkreślił, że obrona instytucji małżeństwa ma ogromne znaczenie dla stabilności i budowania sprawnie funkcjonującego, silnego państwa. I tu proszę państwa przede wszystkim małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, zgodnie z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma więc małżeństwa i nie będzie w żadnej innej postaci (...)wyłącznie jako związek kobiety i mężczyzny, to jedynie konstytucyjnie dopuszczalna forma. I to jest kwestia absolutna - zaznaczył prezydent.

Dodał, że nie ma też jego zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Nie ma proszę państwa wątpliwości, że takie rozwiązanie nie może być wprowadzone. To jest obca ideologia. To jest zjawisko, które owszem pojawia się w innych państwach, ale wzbudza ono ogromne wątpliwości w różnych aspektach. I nie ma dzisiaj proszę państwa zgody na to, aby w jakiejkolwiek formule to mogło być wprowadzone w naszym kraju, jako zjawisko legalnie funkcjonujące. Absolutnie zgody na to - przede wszystkim zgody z mojej strony - bo ja podpisuję się pod tymi postanowieniami - nie będzie - zapewnił Duda.

Prezydent mówił też o LGBT. A więc zakaz propagowania ideologii LGBT w instytucjach publicznych. Prawo rodziców do decydowania w jakim duchu chcą kształcić i wychowywać swoje dzieci - powiedział Andrzej Duda.

Wsparcie mają dostać też seniorzy

Wsparcie dla seniorów to kolejny filar deklaracji, która ma gwarantować zachowanie obniżonego wieku emerytalnego, utrzymanie wszystkich programów społecznych dla seniorów, tj. tzw. trzynastej emerytury, darmowych leków dla osób powyżej 75 lat i programu "Opieka plus". Przewiduje również wsparcie dla dziadków pomagających rodzicom w wychowaniu i opiece nad dziećmi.

W karcie zwrócono też uwagę na rodziców samotnie wychowujących dzieci. Podpisując dokument, prezydent podjął się zapewnienia ochrony prawnej i materialnej osobom samotnie wychowującym dzieci, a także poprawę funkcjonowania funduszu alimentacyjnego i zwiększenie ściągalności środków.



Prezydent w ramach karty zadeklarował także wyższe i nieuchronne kary za przemoc w rodzinie, powstanie programów walki z uzależnieniami u osób nieletnich i wzmocnienie ochrony dzieci przed pornografią.



Ostatnim elementem dokumentu jest "rynek pracy przyjazny rodzinie", który przewiduje wsparcie dla wykonywania pracy zdalnej, ochronę i ułatwienia dla kobiet wracających po urlopie macierzyńskim do pracy i zachęcanie pracodawców do tworzenia przyjaznych warunków pracy dla matek. W karcie podkreślono, że "posiadanie dziecka nie może być argumentem przeciw rozwojowi zawodowemu".