Za niespełna dwa tygodnie - w niedzielę 12 lipca - Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zmierzą się w decydującym starciu wyborów prezydenckich 2020. Sezon wakacyjny wystartował - a nasi Słuchacze i Internauci pytają, jak zagłosować, jeśli 12 lipca będą na wakacjach? Odpowiadamy!

Wybory prezydenckie 2020. Głosowanie w pierwszej turze, 28 czerwca, w lokalu wyborczym w XXX LO im. Jana śniadeckiego w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / PAP

Jeśli wiemy, że w dniu II tury wyborów prezydenckich będziemy przebywać poza miejscem zameldowania, do dyspozycji mamy w tej chwili jedną możliwość: musimy zgłosić się do swojego urzędu gminy i odebrać w nim zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem będziemy mogli 12 lipca oddać głos w dowolnej komisji wyborczej na terenie kraju.

Zaświadczenie możemy odebrać osobiście lub przy pomocy upoważnionej osoby do przyszłego piątku, a więc do 10 lipca.

Kłopot mają również ci wyborcy, którzy przed pierwszą turą głosowania dopisali się do spisu wyborców w innej niż swoja miejscowości, a w drugiej turze chcą głosować w innym miejscu.

Oni również muszą zgłosić się do urzędu gminy - ale tej gminy, w której zostali dopisali do spisu wyborców - i tam pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z nim - jak pisaliśmy wyżej - będą mogli zagłosować 12 lipca w dowolnej komisji wyborczej na terenie kraju.

Oznacza to, że jeśli np. mieszkaniec Krakowa przed I turą głosowania dopisał się do spisu wyborców w Gdańsku - bo wiedział, że tam będzie przebywał i głosował 28 czerwca - to teraz wspomniane zaświadczenie może pobrać wyłącznie w Gdańsku.