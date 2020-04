Dziś Sejm ma wznowić rozpoczęte we wtorek posiedzenie. Ma zajmować się między innymi rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., który stanowi element "tarczy antykryzysowej". Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiadał, że w piątek prawdopodobnie Sejm zajmie się także złożonym przez PiS projektem ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. PiS chce, by każdy wyborca oddał swój głos korespondencyjnie. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się wicepremier Jarosław Gowin.

Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin w Sejmie / Leszek Szymański / PAP

Jak informował reporter RMF FM Patryk Michalski, wicepremier Jarosław Gowin ogłosił już politykom swojej partii, że nie poprze pomysłu PiS na korespondencyjne wybory. Muszą w związku z tym spodziewać się utraty stanowisk. Takie bowiem jest ultimatum prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - Gowin poprze pomysł wyborów kopertowych, czyli wybór prezydenta tylko w głosowaniu korespondencyjnym, albo wicepremier i jego ministrowie zostaną wyrzuceni z rządu.

W czwartek późnym wieczorem po naradzie w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej szef Porozumienia był pytany przez TVN24, czy zgodzi się na wybory prezydenckie 10 maja. Tylko termin, który jest bezpieczny z punktu widzenia zdrowia i życia Polaków - powiedział Gowin. Dopytywany, czy jest porozumienie odnośnie terminu wyborów prezydenckich, Gowin odparł: Jutro państwo się przekonacie.

Onet informuje, że władze Porozumienia spotkają się przed posiedzeniem Sejmu, aby podjąć decyzję, co dalej. Według portalu, co najmniej kilku posłów tego ugrupowania krytycznie podchodzi do stanowiska Gowina.





Wybory kopertowe według pomysłu PiS

Prawo i Sprawiedliwość chce umożliwić każdemu obywatelowi uprawnionemu do glosowania, wzięcie udziału w wyborach w sposób korespondencyjny - ujawnili dzisiaj reporterzy RMF FM. Taka formuła głosowania miałaby zostać wprowadzona ze względu na obawę przed zakażeniem koronawirusem.

Nie będzie urn w lokalach wyborczych - te nie zostaną w ogóle otwarte. Pakiety, które umożliwią głosowanie będą rozsyłane do wszystkich uprawnionych.

Odpowiednie zmiany PiS zamierza wprowadzić do zgłoszonego we wtorek projektu, którym Sejm ma zająć się w piątek. Tego samego dnia zmiany zostaną zapewne przegłosowane.