Od początku ciszy wyborczej - czyli od piątku od północy - do niedzieli do godz. 5 rano w całym kraju doszło do 253 incydentów łamania ciszy wyborczej. Większość z nich dotyczyła zrywania plakatów i umieszczania na nich obraźliwych wpisów - powiedział podkom. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.

Dziś II tura wyborów prezydenckich. Ponad 250 incydentów związanych z łamaniem ciszy wyborczej / Adam Warżawa / PAP

Według policji, do incydentów doszło m.in. w Białymstoku, Krakowie i Wrocławiu. Podkom. Antoni Rzeczkowski zwrócił uwagę, że naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać policji. Chodzi m.in. o rozpowszechnianie materiałów wyborczych, zwoływanie zgromadzeń, zrywanie plakatów, organizowanie pochodów i manifestacji oraz wygłaszanie przemówień - zaznaczył.



Za złamanie ciszy wyborczej może grozić grzywna do 5 tys. zł.



Celem policyjnych działań podczas wyborów jest głównie ochrona obwodowych komisji wyborczych przed i w trakcie głosowania oraz do czasu zliczenia głosów, niedopuszczenie do zakłócenia porządku publicznego związanego z wyborami, czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie zabezpieczenia wyborów - podkreślił podkom. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.

Pierwszeństwo w lokalach wyborczych m.in. dla seniorów i kobiet w ciąży

Do godz. 21 potrwa niedzielne głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Aby oddać ważny głos, trzeba postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. W lokalach wyborczych obowiązują specjalne zasady sanitarne. W pierwszej kolejności zagłosować mogą osoby starsze, niepełnosprawne oraz kobiety w ciąży.



Wyborcy mogą sprawdzić swoje miejsce głosowania m.in. w urzędzie gminy, na stronie internetowej gminy, na stronie internetowej PKW, gdzie znajduje się pełen wykaz obwodów głosowania oraz wyszukiwarka.



Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości; dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuszczenie go do głosowania. Jeśli zaś wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.



Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w lokalu wyborczym w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 lat oraz osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub te, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.



W lokalu wyborczym jednocześnie przebywać będzie mogła nie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe na jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej.