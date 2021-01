Joe Biden został zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Biden złożył przysięgę kładąc dłoń na Biblię, która od pokoleń należy do jego rodziny. Przed nowym prezydentem szereg wyzwań z globalną pandemią na czele.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ David Tulis / POOL / PAP/EPA

Joe Biden został zaprzysiężony na 46. prezydenta USA.

Biden przejmuję władze w USA w momencie głębokiego podziału społeczeństwa i globalnej pandemii, która pochłonęła życie 400 tys. Amerykanów.

Historyczne jest zaprzysiężenie Kamali Harris, która została wiceprezydentem USA jako pierwsza kobieta, pierwsza osoba czarnoskóra i pierwsza osoba o azjatyckich korzeniach.

Na ceremonii zaprzysiężenia zabrakło Donalda Trumpa, który zerwał z tradycją. Pojawili się za to inni byli prezydenci: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama.

Donald Trump zostawił na biurku w Gabinecie Owalnym list dla swojego następcy. Poprzez pozostawienie noty dla swojego następcy Trump kontynuuje tradycję zapoczątkowaną w 1989 r. przez ustępującego ze stanowiska prezydenta Ronalda Reagana.

Choć Donald Trump kończy przygodę z Białym Domem, to Waszyngton nie kończy przygody z nim. Proces impeachmentu 45. prezydenta USA w Senacie może się rozpocząć jeszcze pod koniec tego tygodnia.

Centrum Waszyngtonu przypomina strefę wojny. Ulice miasta patroluje Gwardia Narodowa, FBI, policja i straż graniczna. Wznoszone są ogrodzenia, barykady i punkty kontrole; część ulic wyłączono z ruchu, zastawiając je samochodami. Przed Kongres i Biały Dom nie ma dostępu.

Finałem ceremonii zaprzysiężenia będzie koncert "Celebrating America", który poprowadzi Tom Hanks. Wystąpią m.in. Bruce Springsteen, John Bon Jovi, Justin Timberlake.

17:54 Nowy prezydent USA przemawia

Dzisiaj nie celebrujemy zwycięstwa kandydata, a zwycięstwo demokracji. Po raz kolejny uczymy się, ze demokracja jest cenna, jest krucha, ale demokracja przetrwała - mówił Biden.

Prezydent USA dziękował wszystkim swoim poprzednikom.





17:50 Joe Biden zaprzysiężony na prezydenta USA

Prezes Sądu Najwyższego John Roberts przyjął prezydencką przysięgę Joe Bidena.





17:44 Występ Jennifer Lopez

Jennifer Lopez śpiewa utwór "This land is your land"







17:41 Zaprzysiężenie Kamali Harris

Kamala Hariss zaprzysiężona przez sędzię Sonię Sotomayor.







17:37

Strój Lady Gagi z pewnością zostanie skomentowany przez specjalistów od mody.









17:35 Wprowadzenie flagi i hymn

Na scenę wprowadzono flagę Stanów Zjednoczonych. Hymn USA zaśpiewa Lady Gaga.







17:32 Kamala Harris złoży przysięgę na dwóch egzemplarzach Biblii

Kamala Harris złoży przysięgę na dwóch egzemplarzach Biblii - jeden z nich należał wcześniej do przyjaciółki i sąsiadki rodziny Harris, Reginy Shelton. Drugi należał do Thurgooda Marshalla, pierwszego Afroamerykanina zasiadającego w Sądzie Najwyższym.





17:30 Wspólna modlitwa



Na prośbę prezydenta elekta modlitwę odmówi jezuita, ojciec profesor Leo O’Donovan, przyjaciel Jana Karskiego oraz rodziny Bidenów.







17:25 Przemawia Roy Blunt

Senator partii republikańskiej Roy Blunt ogłosił rozpoczęcie ceremonii inauguracji prezydentury Joe Bidena.





17:20 Joe i Jill Bidenowie przywitani na Kapitolu

Joe i Jill Biden zostali przywitani przez uczestników ceremonii. Przemawia demokratyczna senator Amy Klobuchar.



Klobuchar wspomniała o zamieszkach i wdarciu się tłumu na Kapitol, o tym, że demokracja przetrwa oraz o przykładzie, jakim dla dziewczynek na całym świecie stanie się Kamala Harris.

17:17 Waszyngton jak strefa wojny

25 tysięcy funkcjonariuszy Gwardii Narodowej bierze udział w zabezpieczeniu Waszyngtony w trakcie inauguracji prezydentury Joe Bidena.







17:12 Kamala Harris przywitana na Kapitolu

Kamala Harris, pierwsza kobieta, pierwsza osoba czarnoskóra i pierwsza osoba o azjatyckich korzeniach obejmująca urząd wiceprezydenta USA, przywitana na Kapitolu.





17:11 Owacje na stojąco dla funkcjonariusza, który bronił Kongresu

Eugene Goodman, oficer, który bronił Kapitolu w trakcie zamieszek, otrzymał owacje na stojąco.





17:04 Powitano Mike'a Penca

Mike Pence przywitany oklaskami na Kapitolu. Wiceprezydent bierze udział w ceremonii inauguracji prezydentury Joe Bidena, choć z udziału zrezygnował prezydent Donald Trump. Wcześniej Mike Pence potępił zamieszki w Waszyngtonie. Gdy służby opanowały sytuację na Kapitolu, wznowił posiedzenie Kongresu, w czasie którego zatwierdzono wynik wyborów prezydenckich.





17:00 Donald Trump już na Florydzie

Donald Trump oraz jego żona Melania Trump wylądowali na Florydzie.







16:55 Michelle Obama i Barack Obama pojawili się na inauguracji prezydentury Joe Bidena



/MELINA MARA / POOL /PAP/EPA





16:52 Wiadomość do żony

"Kocham Cię Jilly i nie mógłbym być bardziej wdzięczny za to, że jesteś ze mną w tej podróży" - napisał Joe Biden do swojej żony.









16:50 George W. Bush i Laura Bush są już na Kapitolu

Na miejsce przybyli już też George W. Bush i Laura Bush.





16:47 Clintonowie już w Waszyngtonie

Bill i Hillary Clinton przybyli na inaugurację Joe Bidena.









16:44 Kamala Harris z wyjątkową eskortą

Kamala Hariss będzie eskortowana przez funkcjonariusz policji Kapitolu, który odpierał szturm na Kapitol - podaje CNN.

Kamalę Harris będzie eskortował Eugene Goodman.

Dwa tygodnie temu doszło do szturmu na Kapitol. Po przemówieniu Donalda Trumpa tłum jego zagorzałych zwolenników ruszył na Kapitol i wtargnął do gmachu Kongresu, który zajmował się akurat ostatecznym zatwierdzeniem zwycięstwa Joe Bidena w listopadowych wyborach prezydenckich. Kongresmenów, a także obecnego na miejscu wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a, ewakuowano.Protestujący głośno domagali się, by Donald Trump pozostał prezydentem Stanów Zjednoczonych, skandowali m.in. hasło: "Zatrzymać oszustwo!".

Część z nich była uzbrojona: służby przejęły kilka sztuk broni, znaleziono również dwie bomby rurowe.

Aresztowano tego dnia ponad 80 ludzi.





16:34 Eksperci o polityce zagranicznej Bidena: Utrzymanie kursu wobec Chin i reset z Europą

Polityka zagraniczna Joe Bidena będzie przewidywalna i nastawiona na współpracę. Główne jej priorytety to odbudowa sojuszy - w tym relacji z Europą - i utrzymanie presji na Chiny - oceniają eksperci w rozmowie z PAP.



Zdaniem Michała Baranowskiego, dyrektora warszawskiego biura German Marshall Fund w Warszawie, polityka zagraniczna Bidena będzie powrotem do "bardziej przewidywalnego i profesjonalnego podejścia", a także do nastawienia na współpracę międzynarodową. Będzie też w dużej mierze polegać na odwróceniu wielu trendów i decyzji administracji Donalda Trumpa.



"Nie będzie to odwracanie na oślep, np. wojsk w Europie. Na pewno zmieni się jednak układ wspólpracy z Europą, nowej administracji zależeć będzie na zmianie tonu relacji z Niemcami"- mówi Baranowski.



Jak zaznacza, może to być szansa dla Polski, zwłaszcza jeśli wyjdzie ona z własnymi inicjatywami w sferze bezpieczeństwa razem z Berlinem. Chodzi np. o wzmocnienie obecności wojsk obu krajów w państwach bałtyckich, czy finansowe wsparcie Niemiec w modernizację sił państw wschodniej flanki NATO.

Podobnie sytuację ocenia Thomas Yeager, były amerykański dyplomata i ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.



"Biden będzie podkreślał multilateralne i kolektywne działania w celach. Poza tym, oczekuję, że będzie to wyglądać podobnie do polityki zagranicznej Obamy, choć spodziewam się, że (polityka Bidena - PAP) będzie bardziej +muskularna+ i aktywna z racji międzynarodowego doświadczenia Bidena i jego wieloletnich relacji z przywódcami" - ocenia Amerykanin.



Jak dodaje, jedną z najważniejszych spraw będzie polityka wobec Chin. Zdaniem Yeagera, Biden będzie ostrzejszy wobec Pekinu niż Obama i utrzyma wiele elementów twardej polityki Trumpa.





16:28 Joe Biden przed Kapitolem









16:25 Zamiast zwolenników nowego prezenta, morze flag

/ TASOS KATOPODIS / POOL / PAP/EPA

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne i zagrożenie zamieszkami ceremonia nie będzie przypominała poprzednich uroczystości tego typu. Zachowany będzie wymagany w trakcie epidemii dystans między gośćmi, a przed Kapitolem zabraknie tłumów wiwatujących na cześć nowego prezydenta. Na wielkich błoniach w centrum w ziemię wbito prawie 200 tysięcy flag.









16:17 Kim jest Kamala Harris?

Wiceprezydent USA zostanie Kamala Harris. O jej pochodzeniu i o jej karierze politycznej przeczytacie w naszym artykule.









16:00

Joe Biden będzie najstarszym w momencie zaprzysiężenia prezydentem USA



78-letni Joe Biden rozpocznie prezydenturę jako najstarszy w momencie zaprzysiężenia spośród dotychczasowych przywódców USA. Trump miał podczas swojej inauguracji 70 lat, Ronald Reagan 69. Najmłodsi byli natomiast 42-letni Theodore Roosevelt, 43-letni Kennedy oraz 46-letni Ulysses Grant i Bill Clinton.

W sumie przed Bidenem zaprzysiężonych zostało 45 prezydentów.





15:45 Barack Obama życzy powodzenia nowemu prezydentowi USA

Gratulacje dla mojego przyjaciela, prezydenta Joe Bidena. To twój czas! - napisał Barack Obama











15:42 Jest pierwszy wiadomość od Joe Bidena w dniu zaprzysiężenia

"Nowy dzień w Ameryce" - napisał Joe Biden na Twitterze.









15:37 Zmiany w Białym Domu oznaczają też zmiany w Warszawie

Z Polski wylatuje ambasadorka USA w Polsce Georgette Mosbacher. W drodze na lotnisko miała wyjątkową eskortę.









15:26 Przemówienie Donalda Trumpa

Donald Trump obiecał swoim wyborcom, że wróci do nich - w jakiejś formie.









15:19







15:16 Poznaj bliżej sylwetkę Joe Bidena

Kim jest Joe Biden? Jak toczyła się jego polityczna kariera? Jakich tragicznych wydarzeń doświadczył? O tym wszystkim dowiesz się z naszego artykułu!









15:11

Mamy zdjęcia z ostatnich chwil Donalda Trumpa i Melanii Trump przed Białym Domem.





/ AL DRAGO / POOL / PAP/EPA

/ AL DRAGO / POOL / PAP/EPA







15:08 Amerykańskie media: Donald Trump zostawił notatkę dla Joe Bidena

Dziennikarze ABC News podają, że Donald Trump zostawił w Białym Domu notatkę dla nowego prezydenta.







15:03 Modlitwy w Katedrze św. Mateusza Apostoła w Waszyngtonie

Joe Biden rozpoczyna swój dzień od modlitwy w Katedrze św. Mateusz Apostoła w Waszyngtonie.







15:00 Air Force One odlatuje w stronę Florydy

Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie odlatuje w stronę Florydy.





14:50 Przemówienie Donalda Trumpa

Donald Trump i Melania Trump przed bazą Sił Powietrznych Andrews / Stefani Reynolds / POOL / PAP/EPA





Donald Trump podziękował za współpracę swojej rodzinie. Mogli mieć znacznie łatwiejsze życie, ale wybrali pracę dla was - podkreślił. Kilka słów powiedziała też Melania Trump: Bycie waszą Pierwszą Damą było dla mnie największym zaszczytem. Dziękuję za wszą miłość i wsparcie. Będę się za was modlić. Niech Bóg was błogosławi, niech błogosławi wasze rodziny i błogosławi ten piękny kraj.









14:42 Przemówienie Trumpa

Stworzyliśmy nową siłę zbrojną - Space Force. To byłyby wielkie osiągnięcie dla zwyczajnej administracji, a my nie byliśmy zwyczajną administracją - mówił Trump.

Pracowaliśmy bardzo ciężko, poświęciliśmy wszystko. Jak powiedzieliby sportowcy, zostawiliśmy wszystko na boisku. Nie można było pracować więcej - wskazywał.

Mówił jak trudno zarządzało się w czasie pandemii, ale jako osiągniecie wskazał stworzenie amerykańskiej szczepionki przeciw Covic-19.

Bycie prezydentem było największym zaszczytem i przywilejem w moim życiu. Do widzenia, kocham Was, wrócimy w tej, czy innej formie! Dziękuję Mike’owi Pencowi, Kongresowi, dobrym ludziom z Waszyngtonu. Miejcie dobre życie, zobaczymy się wkrótce! - mówił Trump.

Republikanin życzył też powodzenia nowej administracji.





14:36 Donald Trump żegna się z wyborcami

Donald Trump opuścił już w Białym Domu. W bazie Sił Powietrznych Andrews wygłasza właśnie ostatnie przemówienie.