Trwa liczenie głosów w wyborach prezydenckich w USA, w których urzędujący prezydent Donald Trump mierzy się z kandydatem Partii Demokratycznej Joe Bidenem. W ciągu ostatniej doby szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść pretendenta, jednak wciąż czekamy na wyniki głosowania z sześciu stanów.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :





- Do wyborów stanęło kilku kandydatów, jednak tylko dwóch się liczy: to urzędujący prezydent i kandydat republikanów Donald Trump oraz kandydat demokratów Joe Biden.

- Pojedynek jest pełen zwrotów akcji. Sondaże dawały pewne zwycięstwo Bidenowi, jednak po tym, jak Trump wygrał na Florydzie nastroje zaczęły się zmieniać. Minionej doby doszło jednak do kilku zdarzeń, które przechyliły szalę zwycięstwa na "niebieską" stronę. Według AP Biden odbił Arizonę, zwyciężył w Michigan i Wisconsin, a także zaczęła topnieć przewaga Trumpa w Georgii i Pensylwanii.



- Według Associated Press Joe Biden wygrał w stanach: Illinois, Rhode Island, Connecticut, Wirginia, Massachusetts, Maryland, Dystrykt Kolumbii, Nowy Jork, Nowy Meksyk, New Hampshire, Kalifornia, Oregon, Waszyngton, Hawaje, Minnesota, Arizona, Wisconsin, Michigan.

- Na podstawie obliczeń Associated Press Donald Trump wygrał w stanach: Karolina Południowa, Arkansas, Wirginia Zachodnia, Oklahoma, Tennessee, Alabama, Missisipi, Luizjana, Południowa Dakota, Nebraska, Wyoming, Missouri, Utah, Nebraska, Idaho, Ohio, Iowa, Floryda, Teksas.

- Do zwycięstwa kandydaci potrzebują co najmniej 270 głosów elektorskich. Całkowita liczba elektorów to 538. Ubiegający się o drugą kadencję prezydent USA Donald Trump w poprzednich wyborach w 2016 roku uzyskał ich 304.



- Sztab wyborczy prezydenta USA Donalda Trumpa złożył w sądzie w Michigan, Pensylwanii i Georgii pozew o czasowe wstrzymanie liczenia głosów oddanych w tym stanie w wyborach prezydenckich.



- Ogłoszenie wyników jest opóźnione, gdyż głosowano także korespondencyjnie. Prawo niektórych stanów zezwala na listowne oddawanie głosów dopiero w dniu wyborów.



>>> ZOBACZ NASZĄ RELACJĘ OD POCZĄTKU WYBORÓW W USA.



07:04 Niespokojnie w Arizonie

W hrabstwie Maricopa w Arizonie liczenie głosów zostało przerwane z obawy o bezpieczeństwo. Przed lokalem zgromadziła się duża grupa zwolenników Donalda Trumpa, którzy domagają się wstrzymania liczenia głosów. Jak informują amerykańskie media, niektórzy ze zgromadzonych są uzbrojeni.

Do samego lokalu wysłano uzbrojoną policję.

W stanie Arizona zazwyczaj wygrywali republikanie. Po przeliczeniu 86 proc. wygrywa jednak Joe Biden z przewagą 80 tys. głosów. Wiele może się jednak zmienić - do przeliczenia pozostało około 460 tys. głosów.

06:52 Korespondent RMF w Waszyngtonie o wyborach

Korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski mówi, że wiele wskazuje na zwycięstwo Joe Bidena. Przed Białym Domem pikietują zwolennicy demokraty oraz przeciwnicy Trumpa.









06:51 Włoska prasa o wyborach: Koszmar prawny

"Koszmar pojedynku wyborczego, który będzie ciągany po sądach"- taki możliwy scenariusz dla USA pojawia się w czwartkowej włoskiej prasie w komentarzach po wyborach prezydenckich. Na pierwszych stronach większości gazet widnieje tylko zdjęcie Joe Bidena.

Odnosząc się do wyborczej niewiadomej komentator dziennika "Corriere della Sera" pisze: "Bez względu na to, jak się to skończy, faktem jest, że Donald Trump także tym razem nie został doceniony". Tak nawiązał do powtarzanych przed wyborami opinii, że to jego rywal, Joe Biden pokona go bez większych trudności.

"La Repubblica" podkreśla, że "rozpęta się prawna batalia o wynik wyborów", bo Trump rzuca wyzwanie Bidenowi i mówi o oszustwach, a także zapowiada odwołanie się do Sądu Najwyższego. Ale obecnie podstaw prawnych do takiego kroku nie ma - twierdzi komentator rzymskiej gazety Federico Rampini. Jak pisze, prawdopodobnym scenariuszem stał się "koszmar pojedynku wyborczego - sparaliżowanego i ciąganego bez końca po sądach".

06:05 Jaki jest stan wyścigu?

Według Associated Press Joe Biden ma zapewnione 264 głosy elektorskie, a to by oznaczało, że brakuje mu sześciu. "New York Times" bardziej zachowawczo jednak daje mu 253 głosy. Trump na razie może liczyć na 214 głosów elektorskich.

Pojedynek wciąż nie jest rozstrzygnięty w kilku stanach. To:

Arizona: Tu prowadzi Joe Biden z przewagą blisko 80 tys. głosów. Może tu zdobyć 11 głosów elektorskich. Do zliczenia jest jednak około 460 tys. głosów.

Newada: Tu także prowadzi Joe Biden, ale przewaga jest niewielka - 7,6 tys. głosów. Zwycięzca może dostać tu 6 głosów elektorskich.

Pensylwania: Tu prowadzi Donald Trump z przewagą 164 tys. głosów. Przewaga ta jednak topnieje z każdą aktualizacją. Do wygrania jest tu 20 głosów elektorskich.

Karolina Północna: Donald Trump prowadzi z przewagą 77 tys. głosów. Można tu zdobyć 15 głosów elektorskich.

Georgia: Prowadzi Donald Trump, który ma przewagę blisko 32 tys. głosów. Do wygrania jest 16 głosów elektorskich.

Alaska: Tu z bezpieczną, niemal podwójną przewagą prowadzi Donald Trump. Do zdobycia są 3 głosy elektorskie.

Obecnie liczone są głównie głosy oddane korespondencyjnie. Te jednak, zgodnie z przewidywaniami ekspertów, to w większości głosy na Joe Bidena. Kandydat demokratów wzywał bowiem do oddawania ich listownie, by zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Donald Trump przeciwnie - zachęcał ludzi do pójścia do urn.

05:40 Trump wzywa do wstrzymania liczenia głosów w Georgii

Georgia to trzeci stan, w którym sztab Donalda Trumpa złożył pozew o wstrzymanie liczenia tam głosów oddanych w wyborach prezydenckich - poinformowała agencja AP. Wcześniej podobne pozwy złożone zostały w Pensylwanii i Michigan.





05:31 Biden bierze Michigan

AP informuje, że Joe Biden zwyciężył także w Michigan. Gdyby to się potwierdziło, to oznaczałoby, że kandydat demokratów potrzebuje jedynie 6 głosów elektorskich do zwycięstwa. Te może dać mu Newada (w której prowadzi) albo Georgia i Pensylwania, w których przewaga Trumpa topnieje z każdą aktualizacją. Obecnie są tam liczone głosy oddawane pocztą, a te w dużej mierze trafią do Bidena. Były wiceprezydent, w odróżnieniu od Trumpa, zachęcał wyborców do głosowania listowanie, by uniknąć ryzyka zakażenia się koronawirusem.