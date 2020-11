Za oceanem mija kolejny dzień liczenia głosów w wyborach prezydenckich. Żaden z dwóch głównych kandydatów tego starcia nie może być pewien zwycięstwa, chociaż – jak podają wciąż niepełne wyniki – na prowadzeniu na razie jest Joe Biden. Demokrata ma już w tej chwili pewne 253 głosy elektorskie. Donald Trump ma ich 217.

Zdjecie ilustracyjne

- W USA trwa zliczanie głosów w wyborach prezydenckich. Spływające dane faworyzują do wygranej w wyścigu o Biały Dom Joe Bidena. Demokrata ma w tej chwili 253 pewne głosy elektorskie. Donald Trump 217. Żeby wygrać trzeba zdobyć 270 głosów.

- Do policzenia jest jeszcze mniej więcej 350 tys. głosów w kilku stanach. Kluczowe są 4 stany: Georgia,Arizona, Pesnylwania i Nevada.

- "Wybory zostały sfałszowane" - oświadczył Donald Trump, podczas transmitowanego przez telewizję przemówienia. Obecny prezydent nie przestawił jednak na swoją teorię żadnych dowodów, ale już zapowiada serię pozwów. Transmitowanie przemówienia zostało przerwane.

12:48

To, czy obecne wybory mogą trwać równie długo, co te w 2000 roku, będzie zdaniem Traugotta zależało od zasadności pozwów złożonych przez sztab Donalda Trumpa. Jak dotąd podważył on już - lub zapowiedział złożenie odpowiednich wniosków - w kilku stanach "wahających się", kluczowych dla wyborczego rozstrzygnięcia, w tym w Michigan, Pensylwanii i Arizonie.



Większość z nich wydaje się nie mieć podstaw, ale wystarczy jeden, by zaangażować sądy i spowodować przesunięcie terminów - ocenił.



Z kolei Matthew Schmidt, profesor Uniwersytetu w New Haven, wskazał, że by zaskarżyć wyniki, nie wystarczą słowa. Nie można podejrzewać czy założyć, że doszło do oszustw. Trzeba to wykazać - podkreślił, cytowany przez USA Today.

12:29

Wobec przedłużającego się oczekiwania na wyniki wtorkowych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych portal USA Today zastanawia się, czy tegoroczne wybory mogą pobić historyczny rekord czasu oczekiwania na ogłoszenie zwycięzcy.



Jak powiedział portalowi profesor nauk politycznych Michael W. Traugott, rekord został pobity w 2000 r.



To było 35 dni od momentu pójścia do głosowania do ogłoszenia zwycięzcy - powiedział. W tamtych wyborach zwyciężył ostatecznie kandydat Republikanów George W. Bush, chociaż jego oponent z Partii Demokratycznej, dotychczasowy wiceprezydent Al Gore, zdobył więcej głosów w wyborach powszechnych.



Jak wskazał Traugott, w 2000 r. na wydłużenie liczenia głosów i oczekiwania wpłynął cały szereg czynników - związane z głosowaniem kwestie logistyczne, wadliwe karty do głosowania, zarzuty dotyczące nieprawidłowego liczenia głosów i spory sądowe.



W dużym uproszczeniu o uznaniu części głosów elektorskich na rzecz Busha, co przesądziło o jego zwycięstwie, zadecydował ostatecznie Sąd Najwyższy USA. Wynik tych wyborów do dzisiaj dla wielu pozostaje dyskusyjny, ponieważ o zwycięstwie Busha zdecydowało zaledwie 538 głosów na Florydzie - pisze USA Today.

12:09

W ciągu godziny lub dwóch możemy spodziewać się zliczenia kolejnych głosów w Filadelfii - przekazał Al Schmidt, komisarz wyborczy Filadelfii. Jak dodał, do zliczenia pozostało tam ok. 50 tys. głosów.

Jak twierdzą komentatorzy, to właśnie tam wciąż znajduje się największa liczba głosów, które mogą trafić na konto Joego Bidena.

11:52

Politycy partii Trumpa odcinają się od jego słów. Prezydent w oficjalnym wystąpieniu insynuował, że wybory zostały sfałszowane.



11:44

Jak uściśla dziennik, po wzmocnieniu poziom ochrony Bidena nie będzie jeszcze odpowiadał temu, jakim otaczany jest prezydent-elekt, ale "idzie w tym kierunku". Zwykle agencja podejmowała decyzję o tym po uznaniu porażki przez przegranego wyborów.

Według gazety, jeśli Biden okaże się wyraźnym zwycięzcą, a mimo to prezydent Trump nie uzna porażki, protokół służby wskazuje, by poczekać z uznaniem Bidena za prezydenta-elekta dopiero do oddania głosów przez kolegium elektorskie w grudniu.



Ani sztab Bidena, ani Secret Service nie odnieśli się do informacji dziennika.



11:39

Amerykańska Secret Service zdecydowała o skierowaniu w piątek dodatkowych agentów do ochrony Joe Bidena w oczekiwaniu na ogłoszenie przez niego zwycięstwa w wyborach prezydenckich - podał "Washington Post".

Jak donosi dziennik, powołując się na dwa źródła, agenci Secret Service zostali wysłani do Wilmington w Delaware, gdzie obecnie przebywa Biden.

Decyzja o wysłaniu dodatkowych sił została podjęta po tym, gdy sztab Bidena poinformował służbę, że w piątek kandydat demokratów wygłosi ważne przemówienie.



10:56

10:45

Pensylwania. W hrabstwie Allegheny pozostało jeszcze do zliczenia 36 tys. głosów. Jak informuje CNN w całej Pensylwanii Trumpa popiera 49,5 proc. a Joego Bidena 49,2 proc.





10:32

16 głosów elektorskich z Georgii, zazwyczaj opowiadającej się za republikanami, zwiększyłoby stan posiadania Bidena do 269 głosów elektorskich.

By wygrać wybory potrzebowałby jeszcze zwycięstwa w którymkolwiek ze stanów, w których wybory nie są jeszcze rozstrzygnięte.





10:15

Kandydat Demokratów na prezydenta USA Joe Biden w końcówce zliczania głosów w Georgii objął prowadzenie. Były wiceprezydent ma w tym stanie 917 głosów przewagi nad ubiegającym się o reelekcję prezydentem Donaldem Trumpem.



Przyrost głosów Bidena w ciągu ostatnich godzin związany jest ze spływaniem w końcowej fazie procesu wyborczego głosów korespondencyjnych, oddanych w aglomeracji Atlanty.



Dokładna liczba głosów, które pozostały do zliczenia w Georgii, nie jest znana. Nieoficjalnie jest ich kilka tysięcy.



10:04

Aktualna sytuacja w stanach, które ciągle liczą głosy:

Pensylwania - prowadzi Trump z przewagą 18 tys. 224 głosów

Północna Karolina - prowadzi Trump z przewagą 76 tys. 701 głosów

Georgia - prowadzi Trump z przewagą 463 głosów

Arizona - prowadzi Biden z przewagą 47 tys. 52 głosów

Nevada - prowadzi Biden z przewagą 11 tys. 438 głosów

Alaska - prowadzi Trump z przewagą 54 tys. 610 głosów

09:55

Prezydentura Joe Bidena byłaby dla Polski dużo lepsza niż Donalda Trumpa - ocenił w piątek były premier Donald Tusk.

Jego zdaniem, ewentualna zmiana prezydenta USA oraz coraz twardsze stanowisko UE wobec kwestii praworządności, są "niezwykle mocnym sygnałem" pod adresem polskiego rządu.

Tusk, odnosząc się w TVN 24 do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i ostatniego wystąpienia urzędującego prezydenta, kandydata republikanów Donalda Trumpa stwierdził, że trudno jest wyobrazić sobie kolejną kadencję Trumpa "jako prezydenta, który nawołuje do zniesienia reguł demokracji".

09:40

Niektóre z protestów, które odbywały się w Stanach były zaplanowane jeszcze przed wyborami, jednak - jak podają media - zintensyfikowały się po słowach prezydenta Trumpa, który po wtorkowym głosowaniu kilkakrotnie podważył uczciwość liczenia głosów i zaapelował o jego przerwanie.



09:20

Policja w Nowym Jorku poinformowała, że protest po wyborach na Manhattanie zakończył się zatrzymaniem 25 osób, ponieważ doszło do przepychanek z funkcjonariuszami - podało amerykańskie radio publiczne. Według policji niektórzy uczestnicy protestu mieli przy sobie broń - znaleziono m.in. noże, taser i petardy M-80.



Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio oświadczył, że protesty były w większości pokojowe i wezwał obywateli, by wyrażali swoje zdanie bez uciekania się do przemocy.



Ponad 600 osób zatrzymano w Minneapolis, gdzie protestujący zablokowali autostradę I-94. O zatrzymaniu siedmiu osób poinformowano po proteście w Seattle.



Ludzie wyszli na ulicę m.in. także w Waszyngtonie i Denver - poinformował portal radia NPR.

09:12

Protesty, których uczestnicy domagali się "policzenia każdego głosu" oddanego w wyborach prezydenckich, odbyły się w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Minneapolis i kilku innych miastach. Doszło do zatrzymań.

W Nowym Jorku - po przepychankach z policją, a w Minneapolis - po blokadzie autostrady.



Uczestnicy środowych protestów mówili również o tym, że obawiają się, iż głosy mogą zostać ukradzione. Jesteśmy tu, bo chcemy mieć pewność, że Donald Trump i jego kumple nie ukradną tych wyborów - mówili.





09:04

Hrabstwo Clayton w Georgii ma jeszcze do policzenia 3,5 tys. głosów - powiedziała dla CNN Shauna Dozier, dyrektor okręgowego komitetu wyborczego. Dodała, że jej zespół nie planuje przerwy do czasu policzenia każdej karty do głosowania, co powinno nastąpić w ciągu kilku najbliższych godzin.





09:00

08:52

Odpowiadając na pytanie, czy Donald Trump uzna swoją porażkę, jeśli okaże się, że to Joe Biden dostał 270 głosów elektorskich, Mosbacher stwierdziła: "oczywiście, że uzna, jeżeli ponowne zliczenie głosów, o które prezydent będzie zapewne wnioskował w niektórych miejscach, wskaże na taki wynik".





Cytat 20 stycznia o 12 w południe niezależnie od wszystkiego ta kadencja (Trumpa, PAP) się skończy. Albo Trump, albo Biden zostanie zaprzysiężony na prezydenta. Do tego czasu tak przeliczanie głosów, jak i spory sądowe muszą się zakończyć. podkreśliła ambasador USA.

Jako spuściznę Trumpa wymieniła m.in. zwrócenie uwagi na nieuczciwe praktyki w handlu i wrogie działania Chin oraz na rewolucję łupkową, "dzięki której Ameryka jest nie tylko niezależna od dostaw energii, ale ją eksportuje". Bez tego Polska nie mogłaby zrezygnować ze współpracy z Gazpromem i w 2022 stać się niezależna od dostaw energii z Rosji - stwierdziła. W obszarze relacji z Polską wskazała też na zniesienie wiz, wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej i program energetyki jądrowej.

08:45

Oprócz Pensylwanii zacięta walka trwa w gwarantującej 16 głosów elektorskich Georgii. Przewagę mniej niż 2 tys. głosów ma w niej - w piątek rano czasu polskiego - Trump, ale do przeliczenia zostało jeszcze kilka tysięcy głosów z aglomeracji Atlanty, bastionu Demokratów.

Biden może zwyciężyć w całym stanie, ale różnica między kandydatami będzie minimalna, niemal na pewno w granicach dopuszczających ponowne liczenie głosów (0,5 pkt proc.).



W Georgii, podobnie jak w Pensylwanii i Michigan, na koniec zliczane są karty wyborcze wysłane pocztą.

08:34

W Pensylwanii do przeliczenia zostało na piątek rano czasu polskiego ponad 200 tys. głosów. Przewaga Republikanina spada z godziny na godzinę. Na szóstą rano czasu polskiego obu kandydatów dzieliło ok. 23 tys. głosów.



Jeżeli w pozostałych pakietach głosów korespondencyjnych utrzymają się proporcje z wcześniejszych, to - jak przewidują eksperci - Biden wyprzedzi Trumpa. Associated Press uważa, że za wcześnie jest jednak na wskazywanie zwycięzcy w Pensylwanii. Tym bardziej, że niektóre głosy korespondencyjne w tym stanie zliczane będą jeszcze w piątek.

08:30

Mimo tego że od zamknięcia lokali wyborczych w Stanach Zjednoczonych mijają już ponad dwie doby, to rezultat walki o Biały Dom wciąż nie jest znany. Na podstawie dotychczasowych, częściowych rezultatów media nie przyznają jeszcze zwycięstwa żadnemu z kandydatów. Bliżej niego jest Biden, który według dziennika "New York Times" ma pewne 253 głosy elektorskie. Do końcowego triumfu potrzebuje jeszcze 17.



Te kalkulacje powodują, że największe zainteresowanie mediów przyciąga Pensylwania, stan który zapewnia 20 głosów elektorskich i który może dać Bidenowi prezydenturę. Głosować można było w nim korespondencyjnie lub we wtorek w lokalach wyborczych, nie było tam głosowania przedterminowego w lokalach wyborczych.



Dane, które spływały z Pensylwanii w noc wyborczą, obejmowały głosy oddane w dzień wyborczy. Przewagę miał w nich ubiegający się o reelekcję Donald Trump, który w kampanii wzywał swoich zwolenników do osobistego głosowania w lokalach wyborczych i mówił, że masowe odsyłanie kart wyborczych pocztą może sprzyjać oszustwom. Do głosowania korespondencyjnego zachęcali natomiast Demokraci, wskazując że w trakcie epidemii koronawirusa jest to najbezpieczniejszy sposób.



Po nocy wyborczej z Pensylwanii zaczęły spływać rezultaty z kart wyborczych zwróconych pocztą. Od tego momentu prowadzenie Trumpa systematycznie maleje; w pakietach tych głosów Biden ma przewagę nad prezydentem niekiedy nawet cztery do jednego.

08:26

Obecna sytuacja w stanach, które jeszcze liczą głosy:

Pensylwania - prowadzi Trump z przewagą 18 tys. 224 głosów

Północna Karolina - prowadzi Trump z przewagą 76 tys. 701 głosów

Georgia - prowadzi Trump z przewagą 1 tys. 267 głosów

Arizona - prowadzi Biden z przewagą 47 tys. 52 głosów

Nevada - prowadzi Biden z przewagą 11 tys. 438 głosów

Alaska - prowadzi Trump z przewagą 54 tys. 610 głosów

08:25

Na pytanie, czy w przypadku wygranej Bidena mogą powrócić wizy do USA, Mosbacher odpowiedziała, że "to osiągniecie już się bardzo zakorzeniło", w związku z czym nie sądzi, aby wizy wróciły.

08:15

Zapytana, co wygrana Joe Bidena oznaczałaby dla relacji polsko-amerykańskich, Mosbacher odpowiedziała, że nie spodziewałaby się zbyt wielu zmian. Demokraci i republikanie z całą pewnością zgadzają się co do tego, że zagrożenie stanowi zarówno Rosja, jak i Chiny. Biorąc pod uwagę położenie Polski na wschodniej flance NATO, dla obu tych partii jest więc rzeczą kluczową dalsze umacnianie naszej współpracy wojskowej. To się nie zmieni, bo i te zagrożenia nie znikną. Granice Polski są czerwoną linią, której ani Rosja, ani Chiny przekroczyć nie mogą. Polska jest bramą do zachodniej Europy! Podobne ponadpartyjne porozumienie istnieje odnośnie do 5G w Polsce czy współpracy z Polską w rozwoju energetyki jądrowej - powiedziała.



Jej zdaniem Biden kontynuowałby też współpracę przy dostawach LNG i rozwoju projektu Trójmorza. Priorytety w naszych relacjach mogą się oczywiście nieco zmienić, ale to nie będą zmiany fundamentalne - dodała.

08:03

Trump uzna porażkę, jeżeli taki będzie wynik ponownego zliczenia głosów - uważa ambasador USA, Georgette Mosbacher. Wywiad z nią ukazał się w piątkowej "Rzeczpospolitej".





07:55

Sekretarz stanu Pensylwanii Kathy Boockvar przekazała, że liczenie głosów odbywa się szybciej niż planowano i że prawie wszystkie głosy zostaną policzone do dziś. Uważam, że wyprzedzamy harmonogram, a w rzeczywistości już policzyliśmy przytłaczającą większość kart do głosowania. Ale ponieważ jest to bliski wyścig, nie jest jeszcze całkiem jasne, kto jest zwycięzcą - powiedziała.



07:42

Obecna sytuacja w stanach, w których trwa jeszcze liczenie głosów, wygląda następująco:

Pensylwania - prowadzi Trump z przewagą 22 tys. 571 głosów;

Północna Karolina - prowadzi Trump z przewagą 76 tys. 701 głosów;

Georgia - prowadzi Trump z przewagą 1 tys. 708 głosów;

Arizona - prowadzi Biden z przewagą 47 tys. 52 głosów;

Nevada - prowadzi Biden z przewagą 11 tys. 438 głosów;

Alaska - prowadzi Trump z przewagą 54 tys. 610 głosów.

07:33

Amerykańska Poczta (United States Postal Service) poinformowała, że w jej placówkach w Pensylwanii udało się zidentyfikować ok. 1700 oddanych korespondencyjnie w wyborach prezydenckich głosów, które zostały przekazane komisjom wyborczym - informuje agencja Reuters.

W Pensylwanii prawo pozwala na uznanie za ważne głosów oddanych korespondencyjnie najpóźniej w dniu wyborów (3 listopada), które dotrą do komisji wyborczych do trzech dni po zakończeniu wyborów (termin ten mija w piątek wieczorem).

Donald Trump uważa, że takie głosy nie powinny być zliczane i sugeruje, że mogą one być wykorzystywane do fałszowania wyników wyborów.

07:06

Zgodnie z szacunkami NBC w tym roku głosowało łącznie 159,8 mln Amerykanów. Według US Elections Project 239,2 mln było do tego uprawnionych.

Ze wstępnych danych, na które powołuje się "USA Today", wynika, że co najmniej ponad 65 mln osób głosowało korespondencyjnie.





06:53

CNET zwraca uwagę, że za popełnienie oszustwa wyborczego w Pensylwanii mogącej przesądzić o zwycięzcy w batalii o Biały Dom grozi grzywna w wysokości do 15 tys. dolarów.



Według ekspertów amerykańskich oszustwa związane z głosowaniem korespondencyjnym zdarzają się niezwykle rzadko. Sugerowali oni, że nie ma potrzeby wysyłania karty do głosowania pocztą, a następnie udawania się do lokalu wyborczego.

06:45

Jak podkreśla Edison Research, w kluczowych dla rezultatów wyborów stanach: Pensylwanii, Georgii, Karolinie Północnej, Arizonie i Nevadzie w czwartek rano wciąż nie były znane ostateczne rezultaty rozgrywki prezydenckiej.



Pracowniczka hrabstwa Bucks w Pensylwanii Aneta Antoniak oddelegowana do urzędu organizującego tam wybory powiedziała PAP, że w jej stanie można używać tylko papierowych kart do głosowania. Pytana, czy w sytuacji, kiedy ich liczenie musi być zakończone do piątku jest szansa na zbadanie, czy ktoś nie głosował dwukrotnie, dała twierdzącą odpowiedź.



Cytat Niektórzy wyborcy otrzymali karty do głosowania wcześniej i wysłali je pocztą. Opóźnienie na poczcie mogły sprawić, że nie dotarły one na czas do naszego biura. Ludzie pragnący sprawdzać online, czy ich karty doszły, dowiadywali się nieraz, że "proces jest w toku", ponieważ w związku z ogromem pracy, a jest jej prawdopodobnie 20 razy więcej niż w normalnych warunkach, nie można było od razu wszystkiego sprawdzić. wyjaśniała Antoniak.

Jak dodała, niemające pewności osoby mogły pójść do komisji wyborczej, by potwierdzić, czy ich nazwisko jest na liście wyborczej. Jeśli obawiały się, że ich głos nie dotrze w wymaganym terminie, mogły poprosić o tzw. warunkową kartę wyborczą uprawniającą do osobistego głosowania. Takie przypadki rozpatrywane są po przeliczeniu wszystkich głosów.



Sprawę będą rozpatrywać w przyszłym tygodniu sędziowie powiatowi. Jeśli okaże się, że głos wysłany pocztą był już wcześniej zaksięgowany, warunkowa karta zostanie odrzucona. Nie można bowiem głosować kilka razy - podkreśliła pracowniczka hrabstwa Bucks.





06:38

W niektórych stanach za świadome kilkakrotne głosowanie kary są bardzo wysokie. Najostrzej podchodzi to tego Georgia. Wyrok więzienia może tam sięgać do 10 lat, a grzywna do 100 tys. dol. Z kolei np. w Indianie nie ma stanowych przepisów dotyczących dwukrotnego głosowania. We wszystkich 50 stanach i terytoriach USA wciąż jednak obowiązują postanowienia o wyborach federalnych.





06:32

Bliskie wyniki obu kandydatów w wyborach na prezydenta USA wywołują wiele spekulacji na temat potencjalnych nadużyć. Zarówno prawo federalne, jak też większości stanów traktuje podwójne głosowanie jako przestępstwo, a kary mogą być surowe.



Amerykański portal medialny CNET podkreśla, że próba oddania głosu więcej niż jeden raz, tzw. podwójne głosowanie, jest nielegalne w świetle prawa federalnego i uważane za oszustwo. Jako przestępstwo podlegające karom grzywny i więzienia traktuje to także wiele stanów.



Federalne prawo regulujące praktyki związane z głosowaniem stanowi, że osoby, które głosują więcej niż jeden raz, "zostaną ukarane grzywną nie wyższą niż 10 000 dol. lub pozbawieniem wolności na okres nie dłuższy niż pięć lat albo jednym i drugim" - przypomina CNET, dodając, że wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wcześniejsza karta do głosowania została unieważniona.

06:24

Po spłynięciu części wyników z hrabstwa Maricopa, zamieszkanego przez ok. dwie trzecie mieszkańcow Arizony, przewaga Bidena zmniejszyła się z 2,4 pkt proc. do 1,5 pkt proc.



W ocenie mediów przywódca USA ma szanse, by dogonić demokratę w tym pustynnym i tradycyjnie republikańskim stanie. Uprawdopodobnia to fakt, że spływać będą głównie rezultaty z końcówki głosowania przedterminowego. Pierwsze wyniki z tych pakietów wskazują, że przewagę w nich notuje Republikanin, Donald Trump.



Przed wyborami zapewniająca 11 głosów elektorskich Arizona uznawana była za jeden z kluczowych wahających się stanów. Demokraci nadzieję na odbicie go republikanom wiązali m.in. z przemianami demograficznymi w Maricopie oraz konfliktem Trumpa z pochodzącym z Arizony zmarłym republikańskim senatorem Johnem McCainem.



Na podstawie pierwszych danych ze stanu w noc wyborczą telewizja Fox przyznała Bidenowi wygraną w Arizonie. Większość mediów nie zdecydowała się na taki krok.

06:08

W Pensylwanii wciąż topnieje przewaga Donalda Trumpa. Najnowsze dane wskazują, że obecny prezydent prowadzi teraz rónicą 26 314 głosów.



05:49

05:42

Niewykluczone, że Beiden zgarnie Pensylvanię. Gdyby tak się stało - otrzyma 20 głosów elektorskich i Biały Dom ma w garści, a Donald Trump skończy swoją prezydenturę na pierwszej kadencji.

05:36

Do policzenia jest jeszcze mniej więcej 350 tys. głosów w kilku stanach. Biorąc pod uwagę wydolność maszyn, to potrzeba jeszcze co najmniej 10 godzin, by ten proces zakończyć - informuje korespondent RMF FM w USA, Paweł Żuchowski.

Kluczowe są 4 stany: Georgia, Arizona, Pesnylwania i Nevada.

05:30

Telewizja MSNBC przerwała transmitowanie wystąpienia prezydenta USA Donalda Trumpa z Białego Domu. Amerykański przywódca mówił w nim, że wybory zostały fałszowane. Reuters i telewizja CNN oceniają, że prezydent nie przedstawił na to żadnych dowodów.



Prezydent Donald Trump zdecydował się na wystąpienie przed przedstawicielami mediów - pierwsze od nocy wyborczej. Uchylił się jednak przed udzielaniem odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Po wygłoszeniu oświadczenia wyszedł z sali konferencyjnej.

05:25

05:06