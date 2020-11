Zakończył się audyt głosów w wyborach prezydenckich oddanych w stanie Georgia. Jak wynika z komunikatu prasowego biura sekretarza stanu - prezydent elekt Joe Biden pokonał tam Donalda Trumpa. Przewaga demokraty w Georgii sięga ponad 12 tys. głosów.

Baner z prezydentem elektem Joe Bidenem w Mumbaju / DIVYAKANT SOLANKI / PAP/EPA

Oficjalne wyniki są nieznacznie mniej korzystne dla Joe Bidena, ponieważ różnica między nim, a Donaldem Trumpem wynosi dokładnie 12 tys. 284 głosy. Władze stanowe kilkukrotnie przekonywały, że nie doszło do żadnych nieprawidłowości podczas głosowania.

Zgodnie z prawem stanowym Georgia musi zatwierdzić oficjalne wyniki głosowania do piątku 20 listopada.





Biden o zarzutach Trumpa: To całkowicie nieodpowiedzialne

Kwestionowanie przez przywódcę USA Donalda Trumpa wyników amerykańskich wyborów prezydenckich jest "całkowicie nieodpowiedzialne" - ocenił w czwartek demokrata Joe Biden.

Biden wygrywa wybory. Trump nie wierzy

To kolejny taki pakiet - w poniedziałek ponad 2,6 tys. podobnych głosów odkryto w hrabstwie Floyd. Wśród odnalezionych głosów większość była oddana na prezydenta USA Donalda Trumpa.Joe Biden zapewnił, że nie obawia się scenariusza, iż Trump nie będzie chciał ostatecznie przekazać władzy. Jego zdaniem jednak działania przywódcy USA "wysyłają okropną wiadomość kim jesteśmy jako kraj".Dziennikarzom w Wilmington Biden powiedział także, że nie zaprowadzi "ogólnokrajowego lockdownu" z powodu epidemii koronawirusa, gdyż "każdy region i każda społeczność jest inna". Ocenił, że brak przekazywania informacji przez rząd jego ekipie rzutuje na tworzone przez nią plany zwalczania epidemii.

Z danych komisji wynika, że Biden wygrał amerykańskie wybory prezydenckie z 3 listopada, pokonując Trumpa. Przy utrzymującym się na korzyść demokraty podziale głosów elektorskich 306 - 232 prezydent, by uzyskać reelekcję, musiałby odwrócić wyniki w co najmniej trzech kluczowych stanach.



Biden ogłosił swoją wygraną, ale Trump nie uznał zwycięstwa rywala. Utrzymuje, że w procesie wyborczym dochodziło do nieprawidłowości, a jego obóz składa skargi sądowe. Jak ocenia agencja AP, w większości kwestionują one niewielkie liczby głosów i nie kończą się sukcesami.