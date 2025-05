Polacy zagłosowali w I turze wyborów prezydenckich. Według najnowszych wyników late poll różnica między Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim jest minimalna. W relacji na żywo znajdziesz cząstkowe wyniki wyborów i najnowsze doniesienia polityczne po głosowaniu. Przed nami przedwyborczy poranek, a w nim aż trzy rozmowy publicystyczne w RMF FM. Zapraszamy do śledzenia strony RMF24.pl, słuchania radia RMF FM i radia RMF24.

Głosowanie w I turze wyborów prezydenckich / Adam Burakowski / East News





18 maja w Polsce odbyła się w Polsce I tura wyborów prezydenckich.

. Różnica między Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim maleje.

Sławomir Mentezen, który był trzeci według sondażowych wyników, planuje przekazać swoje poparcie jednemu z kandydatów.

Szymon Hołownia poprze Rafała Trzaskowskiego.

09:29

Mamy dane ze wszystkich obwodów:

Rafał Trzaskowski - 31,36 proc., Karol Nawrocki - 29,54 proc.

09:10

Jeszcze tylko jednego protokołu brakuje do uzyskania pełnych wyników wczorajszych wyborów.

08:50

Według danych PKW ze wszystkich obwodów w woj. pomorskim, w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 38,05 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki, który uzyskał 22,19 proc. poparcia.

Zgodnie z danymi opublikowanymi w poniedziałek rano na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, Trzaskowski zdobył na Pomorzu 460 423 głosy, a Nawrocki 268 441.

Trzeci wynik w województwie uzyskał Sławomir Mentzen - 14,14 proc., czwarty Adrian Zandberg - 5,85 proc., a piąty Szymon Hołownia - 5,78 proc.

Na dalszych miejscach są: Grzegorz Braun (5,08 proc.), Magdalena Biejat (4,80 proc.), Krzysztof Stanowski (1,38 proc.), Joanna Senyszyn (1,31 proc.)

Pozostali kandydaci zdobyli poniżej 1 proc. głosów: Marek Jakubiak (0,67 proc.), Artur Bartoszewicz (0,48 proc.), Maciej Maciak (0,17 proc.), Marek Woch (0,10 proc.).

Frekwencja w skali województwa wyniosła 69,06 proc.

08:10

Według danych PKW ze wszystkich obwodów w woj. łódzkim, w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Karol Nawrocki z wynikiem 32,17 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z poparciem 30,27 proc.

Trzeci wynik w woj. łódzkim uzyskał Sławomir Mentzen - 13,81 proc., czwarty Grzegorz Braun - 6,07 proc., a piąty Szymon Hołownia - 4,66 proc.

Kolejne miejsca zajęli: Magdalena Biejat - 4,57 proc., Adrian Zandberg - 4,55 proc., Krzysztof Stanowski - 1,22 proc., Joanna Senyszyn - 1,09 proc. Pozostali kandydaci uzyskali poparcie niższe niż 1 proc.

W Łódzkiem frekwencja w niedzielnych wyborach wyniosła 68,22 proc.

07:30

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów w Gorzowie Wielkopolskim zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 43,94 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 21,60 proc.



Na Trzaskowskiego oddano 23 927 głosów, a na Nawrockiego 11 763.

Trzeci wynik w Gorzowie Wlkp. uzyskał Sławomir Mentzen - 12,58 proc., czwarty Grzegorz Braun - 5,11 proc., a piąty Szymon Hołownia - 4,96 proc.

Na dalszych miejscach są: Magdalena Biejat - 4,28 proc., Adrian Zandberg - 3,98 proc., Krzysztof Stanowski - 1,30 proc., Joanna Senyszyn - 1,02 proc., Marek Jakubiak - 0,56 proc., Artur Bartoszewicz - 0,40 proc., Maciej Maciak - 0,19 proc., Marek Woch - 0,09 proc.

Frekwencja w skali miasta wyniosła 64,74 proc.

07:18

W Płocku w woj. mazowieckie pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski uzyskując 36,23 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 31,01 proc. wyborców - podała PKW po podliczeniu protokołów ze wszystkich komisji w tym mieście.

W niedzielnych wyborach w Płocku na Trzaskowskiego zagłosowało 20 777 osób, a na Nawrockiego oddano 17 783 głosy.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen - 6 386 głosów (11,13 proc.).

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Grzegorz Braun - 2 869 głosów (5 proc.), Magdalena Biejat - 2639 głosów (4,6 proc.), Szymon Hołownia - 2 587 głosów (4,51 proc.), Adrian Zandberg - 2 260 głosów (3,94 proc.), Krzysztof Stanowski - 784 głosy (1,37 proc.).

Pozostali kandydaci uzyskali wyniki: Joanna Senyszyn - 521 głosów (0,91 proc.), Marek Jakubiak - 379 głosów (0,66 proc.), Artur Bartoszewicz - 248 głosów (0,43 proc.), Maciej Maciak - 75 głosów (0,13 proc.) i Marek Woch - 43 głosy (0,07 proc.).

Frekwencja w Płocku wyniosła 67,93 proc.



07:15

W woj. śląskim pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z 33,71 proc. głosów, a na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 27,71 proc. wyborców - podała Państwowa Komisja Wyborcza po zliczeniu wyników z wszystkich komisji w regionie.

Trzecie miejsce w woj. śląskim zajął Sławomir Mentzen - 14,89 proc., czwarte Grzegorz Braun - 5,56 proc., piąte Szymon Hołownia - 5,34 proc., szóste Adrian Zandberg - 4,83 proc., a siódme Magdalena Biejat - 4,30 proc.

Kolejne miejsca w regionie zajęli: Krzysztof Stanowski - 1,34 proc., Joanna Senyszyn - 1,09 proc., Marek Jakubiak - 0,70 proc., Artur Bartoszewicz - 0,49 proc., Maciej Maciak - 0,18 proc. i Marek Woch - 0,10 proc.

Frekwencja w woj. śląskim wyniosła 66,22 proc.

07:14

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów, w woj. małopolskim zwyciężył Karol Nawrocki z wynikiem 35,21 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z poparciem 24,41 proc.

Trzeci wynik w stolicy województwa małopolskiego uzyskał Sławomir Mentzen - 16,20 proc., czwarty Grzegorz Braun - 6,59 proc., a piąty Adrian Zandberg - 5,45 proc.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (4,91 proc.), Magdalena Biejat (3,45 proc.), Krzysztof Stanowski (1,23 proc.), Joanna Senyszyn (1,04 proc.), Marek Jakubiak (0,82 proc.), Artur Bartoszewicz (0,44 proc.), Maciej Maciak (0,16 proc.) i Marek Woch (0,09 proc).

Frekwencja w skali województwa wyniosła 69,71.

07:10

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów, w woj. lubuskim zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 40,49 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 23,25 proc.

Na Trzaskowskiego oddano 183 321 głosów, a na Nawrockiego 105 266.

Trzeci wynik w województwie uzyskał Sławomir Mentzen - 14,23 proc., czwarty Grzegorz Braun - 5,73 proc., a piąty Szymon Hołownia - 4,94 proc.

Na dalszych miejscach są: Adrian Zandberg - 4,05 proc., Magdalena Biejat - 3,87 proc., Krzysztof Stanowski - 1,14 proc., Joanna Senyszyn - 1,00 proc., Marek Jakubiak - 0,58 proc., Artur Bartoszewicz - 0,47 proc., Maciej Maciak - 0,17 proc., Marek Woch - 0,08 proc.

Frekwencja w skali województwa wyniosła 61,89 proc.

07:08

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów w Gdańsku w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 43,33 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 16,83 proc.

Zgodnie z danymi opublikowanymi w poniedziałek nad ranem na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, Trzaskowski otrzymał 121 757 głosów, a Nawrocki 47 287.

Trzeci wynik w Gdańsku uzyskał Sławomir Mentzen - 10,38 proc. (29 180 głosów), czwarty Adrian Zandberg - 9,41 proc. (26 448 głosów), a piąty Magdalena Biejat - 6,31 proc. (17 730 głosów).

Na dalszych miejscach uplasowali się: Szymon Hołownia (5,90 proc.), Grzegorz Braun (3,31 proc.), Joanna Senyszyn (1,70 proc.), Krzysztof Stanowski (1,56 proc.)

Pozostali kandydaci zdobyli poniżej 1 proc. głosów: Marek Jakubiak (0,61 proc.), Artur Bartoszewicz (0,43 proc.), Maciej Maciak (0,13 proc.), Marek Woch (0,08 proc.).

Frekwencja w Gdańsku wyniosła 75,79 proc.

07:07

W Wielkopolsce Rafał Trzaskowski zdobył w niedzielnych wyborach prezydenckich 35,04 proc. głosów, Karol Nawrocki - 24,52 proc. głosów - wynika z danych PKW po podliczeniu głosów ze wszystkich obwodów. Frekwencja w regionie wyniosła 67,19 proc.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski zdobył w Wielkopolsce 619 185 głosów, tj. 35,04 proc. Na Karola Nawrockiego zagłosowało 433 259 osób, tj. 24,52 proc.

Kolejne wyniki uzyskali: Sławomir Mentzen - 14,64 proc., Szymon Hołownia - 5,93 proc., Grzegorz Braun - 5,51 proc. Adrian Zandberg - 5,50 proc., Magdalena Biejat - 4,93 proc. Pozostali kandydaci otrzymali mniej niż 2 proc. głosów.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2020 r. obecny prezydent Andrzej Duda zdobył w Wielkopolsce prawie 33,83 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 37,85 proc.

Frekwencja w niedzielnym głosowaniu w stolicy regionu wyniosła 67,19 proc.

07:04

Według danych PKW ze wszystkich obwodów w Łodzi, w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 43,53 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 20,20 proc.

Trzaskowski zdobył 150 722 głosy, a Nawrocki - 69 956.

Trzeci wynik w stolicy woj. łódzkiego uzyskał Sławomir Mentzen - 9,65 proc. (33 413 głosów), czwarty Adrian Zandberg - 6,61 proc. (22 889), a piąta Magdalena Biejat - 6,43 proc. (22 263).

Kolejne miejsca zajęli: Szymon Hołownia - 4,91 proc. (17 011), Grzegorz Braun - 4,4 proc. (15 220), Joanna Senyszyn - 1,47 proc. (5074), Krzysztof Stanowski - 1,38 proc. (4768). Pozostali kandydaci uzyskali poparcie niższe niż 1 proc.

Frekwencja w Łodzi wyniosła 70,67 proc.

07:03

W Gdyni pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski, który uzyskał 46,67 proc. głosów, drugi był Karol Nawrocki z wynikiem 16,77 proc. - podała PKW po przeliczeniu protokołów ze wszystkich komisji w mieście.

Według danych opublikowanych w poniedziałek nad ranem na stronie Państwowej Komisji Wyborczej na Trzaskowskiego zagłosowało 62 516 mieszkańców Gdyni, co dało 46,67 proc. Na Karola Nawrockiego swój głos oddało 22 466 osób, co daje 16,77 proc. głosów.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen, na którego zagłosowało 13 246 osób (9,89 proc.), na Adriana Zandberga swój głos oddało 9 578 wyborców (7,16 proc.).

Magdalena Biejat zdobyła 7 623 głosy (5,69 proc.), na Szymona Hołownię zagłosowało 7 358 mieszkańców Gdyni (4,57 proc.), Grzegorz Braun zdobył 5 045 głosów (3,77 proc.).

Pozostali kandydaci zdobyli poniżej 2 proc. poparcia: Joanna Senyszyn - 1,72 proc, Krzysztof Stanowski - 1,49 proc., Marek Jakubiak - 0,65 proc., Artur Bartoszewicz - 0,47 proc., Maciej Maciak - 0,15 proc., Marek Woch - 0,10 proc.

Frekwencja w Gdyni wyniosła 74,50 proc.

07:02

W województwie zachodniopomorskim na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 315 978 osób, co mu dało wynik 40,31 proc. Karol Nawrocki uzyskał 190 398 głosów tj. 24,29 proc . - podała PKW po podliczeniu protokołów ze wszystkich obwodów.

Kolejne wyniki w woj. zachodniopomorskim uzyskali: Sławomir Mentzen - 12,82 proc., Grzegorz Braun - 5,39 proc., Szymon Hołownia - 4,87 proc.. Magdalena Biejat - 4,47 proc. oraz Adrian Zandberg - 4,29 proc.

Pozostali kandydaci uzyskali mniej, niż 2 proc. głosów.

Frekwencja w woj. zachodniopomorskim wyniosła 63,43 proc.

07:01

W Siedlcach w woj. mazowieckim pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Karol Nawrocki uzyskując 33,96 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z poparciem 26,92 proc. wyborców - podała PKW po podliczeniu protokołów ze wszystkich komisji w tym mieście.

W niedzielnych wyborach w Siedlcach na Nawrockiego zagłosowało 13 614 osób; na Trzaskowskiego oddano 10 791 głosów.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen - 5935 głosów (14,81 proc.).

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Grzegorz Braun - 3392 głosy (8,46 proc.), Szymon Hołownia - 1939 głosów (4,84 proc.), Adrian Zandberg - 1483 głosy (3,7 proc.) i Magdalena Biejat - 1291 głosów (3,22 proc.).

Frekwencja w Siedlcach wyniosła 71,74 proc.

07:00

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów w woj. podkarpackim zwyciężył Karol Nawrocki z wynikiem 42,77 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z poparciem 17,90 proc.

Trzeci wynik w województwie uzyskał Sławomir Mentzen - 17,59 proc., czwarty Grzegorz Braun - 9,22 proc., a piąty Szymon Hołownia - 3,90 proc.

Na dalszych miejscach są: Adrian Zandberg - 3,07 proc., Magdalena Biejat - 2,22 proc. i Krzysztof Stanowski - 1,02 proc.

Poparcie poniżej jednego procenta uzyskali: Marek Jakubiak - 0,84 proc., Joanna Senyszyn - 0,73 proc., Artur Bartoszewicz - 0,46 proc., Maciej Maciak - 0,19 proc. i Marek Woch - 0,08 proc.

Na Podkarpaciu frekwencja w niedzielnych wyborach wyniosła 65,62 proc.

06:58

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów, w woj. świętokrzyskim zwyciężył Karol Nawrocki wynikiem 39,94 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z poparciem 23,73 proc.

Nawrocki zdobył 236 151 głosów, a na Trzaskowskiego zagłosowały 140 322 osoby.

Trzeci wynik w województwie uzyskał Sławomir Mentzen - 14,41 proc.(85 188 głosów), czwarty Grzegorz Braun - 7,94 proc.(46 923 głosy), piąty Szymon Hołownia - 4,18 proc.(24 745 głosów), szósty Adrian Zandberg - 3,34 proc. (19 749 głosów), siódmy Magdalena Biejat 3,09 proc. (18 283 głosy), a ósmy Krzysztof Stanowski - 1,02 proc.(6 035 głosów).

Pozostali kandydaci uzyskali poparcie niższe niż 1 proc.

Frekwencja w skali województwa wyniosła 63,89 proc.

06:55

Według danych PKW ze wszystkich obwodów w woj. dolnośląskim zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 36,52 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 25,51 proc.

Zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie Państwowej Komisji Wyborczej Trzaskowski zdobył na Dolnym Śląsku 519 319 głosów, a Nawrocki - 362 779.

Trzeci wynik w województwie uzyskał Sławomir Mentzen - 13,56 proc. (192 749 głosów), czwarty Adrian Zandberg - 5,7 proc. (80 976 głosów), piąty Grzegorz Braun - 5,48 proc. (77 921 głosów), a szósty Szymon Hołownia - 4,69 proc. (66 643 głosy). Tuż za nim uplasowała się Magdalena Biejat zdobywając 4,66 proc. (66 320 głosów), Krzysztof Stanowski uzyskał 1,23 proc., a Joanna Senyszyn - 1,22 proc. Pozostali kandydaci uzyskali poparcie niższe niż 1 proc.

Frekwencja w województwie wyniosła 65,53 proc.

06:51

W Jaworznie w pierwszej turze wyborów prezydenckich największe poparcie uzyskał Rafał Trzaskowski - 34,49 proc. głosów, drugi był Karol Nawrocki z poparciem 26,23 proc. - wynika z danych PKW po zsumowaniu wszystkich protokołów z tego miasta.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen - 14,44 proc., czwarte Grzegorz Braun - 6,06 proc., a piąte Szymon Hołownia - 5,17 proc.

Kolejne miejsca zajęli: Adrian Zandberg - 4,87 proc., Magdalena Biejat - 4,77 proc., Krzysztof Stanowski - 1,37 proc., Joanna Senyszyn - 1,21 proc., Marek Jakubiak - 0,71 proc., Artur Bartoszewicz - 0,45 proc., Maciej Maciak - 0,16 proc. i Marek Woch - 0,08 proc.

Frekwencja w Jaworznie wyniosła 65,95 proc.

06:50

W Tychach w pierwszej turze wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski, uzyskując 36,22 proc. głosów, drugi był Karol Nawrocki z poparciem 26,15 proc. głosujących - wynika z danych PKW ze wszystkich obwodów.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen - 13,47 proc., czwarte Szymon Hołownia - 5,46 proc., a piąte Adrian Zandberg - 5,31 proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Grzegorz Braun - 4,93 proc., Magdalena Biejat - 4,42 proc., Krzysztof Stanowski - 1,46 proc., Joanna Senyszyn - 1,13 proc., Marek Jakubiak - 0,75 proc., Artur Bartoszewicz - 0,50 proc., Maciej Maciak - 0,11 proc. i Marek Woch - 0,08 proc.

Frekwencja w Tychach wyniosła 70,23 proc.

06:36

W Koninie (Wielkopolskie) Rafał Trzaskowski zdobył w niedzielnych wyborach prezydenckich 36,93 proc. głosów, Karol Nawrocki - 30,47proc. głosów - wynika z danych PKW po podliczeniu głosów ze wszystkich obwodów. Frekwencja wyniosła 66,82 proc.

Rafał Trzaskowski zdobył w Koninie 12 741 głosów, tj. 36,93 proc. Na Karola Nawrockiego zagłosowało 10 510 osób, tj. 30,47 proc.

Kolejne wyniki uzyskali: Sławomir Mentzen - 11,17 proc., Grzegorz Braun - 4,80 proc., Magdalena Biejat - 4,64 proc., Szymon Hołownia - 4,43 proc., Adrian Zandberg - 4,15 proc. Pozostali kandydaci otrzymali mniej niż 2 proc. głosów.

Frekwencja w niedzielnym głosowaniu w Koninie wyniosła 66,82 proc.

06:24

W województwie warmińsko-mazurskim na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 215.229 osób, co mu dało wynik 34,56 proc. . Karol Nawrocki uzyskał 168.158 głosów tj. 27 proc . - podała PKW po podliczeniu protokołów ze wszystkich obwodów.

Kolejne wyniki w woj. warmińsko-mazurskim uzyskali: Sławomir Mentzen - 15,47 proc., Grzegorz Braun - 5,96 proc., Szymon Hołownia - 5,06 proc.. Magdalena Biejat - 4,27 proc. oraz Adrian Zandberg - 4,03 proc.

Pozostali kandydaci uzyskali mniej, niż 2 proc. głosów.

Frekwencja w woj. warmińsko-mazurskim wyniosła 60,46 proc.

06:15

W Bytomiu (Śląskie) pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z 35,87 proc. głosów. Drugie miejsce zdobył tam Karol Nawrocki, z poparciem 24,65 proc. wyborców - wynika z danych PKW, po przeliczeniu wszystkich protokołów w mieście.

W liczbach bezwzględnych, w liczącym ok. 150 tys. mieszkańców Bytomiu, Trzaskowski uzyskał 22 627 głosów, a Nawrocki 15 552 głosy.

Trzecie miejsce w Bytomiu zajął w pierwszej turze tegorocznych wyborów Sławomir Mentzen - 14,48 proc., czwarte Adrian Zandberg - 5,53 proc., piąte Szymon Hołownia - 5,49 proc., szóste Magdalena Biejat - 5,02 proc., a siódme Grzegorz Braun - 4,99 proc.

Kolejne miejsca w Bytomiu zajęli: Krzysztof Stanowski - 1,40 proc., Joanna Senyszyn - 1,19 proc., Marek Jakubiak - 0,65 proc., Artur Bartoszewicz - 0,45 proc., Maciej Maciak - 0,19 proc. i Marek Woch - 0,09 proc.

Frekwencja w pierwszej turze w Bytomiu wyniosła 59,62 proc.

06:10

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów, w woj. lubelskim zwyciężył Karol Nawrocki z wynikiem 39,02 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z poparciem 20,65 proc.

Trzeci wynik uzyskał Sławomir Mentzen - 16,55 proc., czwarty Grzegorz Braun - 9,38 proc., a piąty Szymon Hołownia - 4,32 proc.

Na dalszych miejscach są: Adrian Zandberg (3,53 proc.), Magdalena Biejat (2,77 proc.), Krzysztof Stanowski (1,05 proc.), Marek Jakubiak (0,93 proc.), Joanna Senyszyn (0,87 proc.), Artur Bartoszewicz (0,54 proc.), Maciej Maciak (0,21 proc.), Marek Woch (0,18 proc.).

Frekwencja w skali województwa wyniosła 65,58 proc.

06:05

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów w Bydgoszczy, w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 43,87 proc. , na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 21,04 proc.

Trzeci wynik w mieście uzyskał Sławomir Mentzen - 11,04 proc., czwarty Szymon Hołownia - 11,10 proc., piąty Magdalena Biejat - 5,3 proc. głosów.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Adrian Zandberg - 5,29 proc., Grzegorz Barun - 3,88 proc., Krzysztof Stanowski - 1,41 proc., Joanna Senyszyn - 1,24 proc.,Marek Jakubiak - 0,66, Artur Bartoszewicz - 0,47 proc., Maciej Maciak - 0,19 proc., Marek Woch - 0,09 proc. głosów.

Frekwencja w Bydgoszczy wyniosła 69,01 proc.

06:01

W Katowicach pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z 40,76 proc. głosów, a na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 21,09 proc. wyborców - podała Państwowa Komisja Wyborcza po zliczeniu wyników ze wszystkich komisji w mieście.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen - 11,28 proc., czwarte Adrian Zandberg - 7,28 proc., a piąte Magdalena Biejat - 5,67 proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia - 5,55 proc., Grzegorz Braun - 4,01 proc., Joanna Senyszyn - 1,53 proc., Krzysztof Stanowski - 1,41 proc., Marek Jakubiak - 0,64 proc., Artur Bartoszewicz - 0,48 proc., Maciej Maciak - 0,17 proc., Marek Woch - 0,11 proc.

Frekwencja w Katowicach wyniosła 70,17 proc.

05:55

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów w Lublinie w pierwszej turze zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 31,98 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 28,73 proc.

Trzeci wynik uzyskał Sławomir Mentzen - 13,01 proc., czwarty Adrian Zandberg - 6,12 proc., a piąty Grzegorz Braun - 6,06 proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się Szymon Hołownia (5,54 proc.), Magdalena Biejat (3,97 proc.), Krzysztof Stanowski (1,44 proc.), Joanna Senyszyn (1,26 proc.), Marek Jakubiak (1,00 proc.).

Pozostali kandydaci nie przekroczyli 1 proc. poparcia.

Frekwencja wyborcza w Lublinie wyniosła 70,63 proc.

05:51

W Poznaniu Rafał Trzaskowski zdobył w niedzielnych wyborach prezydenckich 44,16 proc. głosów, Karol Nawrocki - 14,65 proc. głosów - wynika z danych PKW po podliczeniu głosów ze wszystkich obwodów.

Frekwencja w stolicy Wielkopolski wyniosła 74,86 proc.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski zdobył w Poznaniu 134 124 głosy, tj. 44,16 proc. Na Karola Nawrockiego zagłosowało 44 505 osób, tj. 14,65 proc.

Kolejne wyniki uzyskali: Adrian Zandberg - 10,84 proc., Sławomir Mentzen - 9,69 proc., Magdalena Biejat - 6,87 proc., Szymon Hołownia - 6,07 proc., Grzegorz Braun - 3,25 proc.

Pozostali kandydaci otrzymali mniej niż 2 proc. głosów.

05:50

W Wrocławiu wygrał Rafał Trzaskowski, który uzyskał 39,67 proc. głosów. Drugi był Karol Nawrocki z wynikiem 18,18 proc. - podała PKW dane ze wszystkich protokołów komisji.

W niedzielnych wyborach na Trzaskowskiego zagłosowało 147 372 mieszkańców Wrocławia, co dało 39,67 proc. Na kandydata popieranego przez PiS, Karola Nawrockiego swój głos oddało 67 535 osób, co daje 18,18 proc. głosów.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen, na którego zagłosowało 41 274 osób (11,1 proc.), na Adriana Zandberga swój głos oddało 39 101 wyborców (10,53 proc.) Piąta Magdalena Biejat zdobyła 24 314 (6,55 proc.), na Szymona Hołownię zagłosowało 19 654 mieszkańców Wrocławia (5,29 proc.), Grzegorz Braun zdobył 14 566 głosów (3,92 proc.).

Pozostali kandydaci zdobyli poniżej 2 proc. poparcia. Joanna Senyszyn - 1,83 proc., Krzysztof Stanowski - 1,49 proc., Marek Jakubiak - 0,69 proc., Artur Bartoszewicz - 0,48 proc., Maciej Maciak - 0,17 proc., a Marek Woch - 0,1 proc.

Frekwencja wyborcza we Wrocławiu wyniosła w pierwszej turze 73,99 proc.

05:47

W Radomiu w woj. mazowieckim pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Karol Nawrocki uzyskując 34,08 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z poparciem 29,93 proc. wyborców - podała PKW po podliczeniu protokołów ze wszystkich komisji w tym mieście.

W niedzielnych wyborach w Radomiu na Nawrockiego zagłosowało 34 570 osób, a na Trzaskowskiego oddano 30 365 głosów.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen - 14 174 głosy (13,97 proc.).

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Grzegorz Braun - 6 403 głosy (6,31 proc.), Szymon Hołownia 4671 głosów (4,6 proc.), Adrian Zandberg - 3970 głosów (3,91 proc.) i Magdalena Biejat 3730 głosów (3,68 proc.).

Pozostali kandydaci uzyskali wyniki: Krzysztof Stanowski - 1217 głosów (1,2 proc.), Marek Jakubiak - 841 głosów (0,83 proc.), Joanna Senyszyn - 816 głosów (0,8 proc.), Artur Bartoszewicz 450 głosów (0,44 proc.), Maciej Maciak - 162 głosy (0,16 proc.) oraz Marek Woch - 73 głosy (0,07 proc.).

Frekwencja w Radomiu wyniosła 69,21 proc.

05:42

W woj. kujawsko-pomorskim w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył kandydat KO Rafał Trzaskowski - 35,63 proc. głosów. Kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki zdobył 26,38 proc. głosów, a trzeci był kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen - 14,87 proc.

Frekwencja wyniosła 63,41 proc.

05:40

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów w Szczecinie zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 43,28 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 20,96 proc.

Na Trzaskowskiego oddano 83 816 głosów, a na Nawrockiego 40 601.

Trzeci wynik w mieście uzyskał Sławomir Mentzen - 10,65 proc., czwarty Adrian Zandberg - 6,36 proc., a piąty Magdalena Biejat - 5,07 proc. Na dalszych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia 5,01 proc., Grzegorz Braun - 4,43 proc., Krzysztof Stanowski - 1,52 proc., Joanna Senyszyn - 1,36 proc., Marek Jakubiak - 0,67 proc., Artur Bartoszewicz - 0,47 proc., Maciej Maciak - 0,14 proc. i Marek Woch - 0,09 proc.

Frekwencja w skali miasta wyniosła 69,33 proc.

05:36

W Olsztynie Rafał Trzaskowski uzyskał dwukrotnie wyższe poparcie (41,42 proc.) niż Karol Nawrocki (20,22 proc.) - wynika z danych PKW po podliczeniu głosów ze wszystkich obwodów. Frekwencja w Olsztynie wyniosła 70,74 proc.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski zdobył w Olsztynie 36 278 głosów tj. 41,42 proc.

Na Karola Nawrockiego zagłosowało 17 742 osoby tj. 20,22 proc.

Kolejne wyniki uzyskali: Sławomir Mentzen - 12,23 proc., Adrian Zandberg - 6,69 proc., Magdalena Biejat - 5,53 proc, Szymon Hołownia - 5,45 proc. Grzegorz Braun - 4,17 proc.

Pozostali kandydaci otrzymali mniej, niż 2 proc. głosów.

Frekwencja w pierwszej turze głosowania wyniosła 70,74 proc.



05:35

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów w województwie podlaskim, najlepszy wynik uzyskał Karol Nawrocki zdobywając 35,64 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z poparciem na poziomie 23,31 proc.

Frekwencja w skali województwa wyniosła 64,26 proc.

05:32

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów w woj. opolskim zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 35,59 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 25,73 proc.



Frekwencja w województwie wyniosła 57,64 proc.

05:31

W Kutnie w woj. łódzkim pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z 34,85 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 32,69 proc. wyborców - podała PKW po podliczeniu protokołów ze wszystkich komisji w tym mieście.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen - 11,21 proc.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Grzegorz Braun - 5,5 proc., Szymon Hołownia - 4,45 proc., Magdalena Biejat - 3,98 proc., Adrian Zandberg - 3,88 proc., Krzysztof Stanowski - 1,01 proc. Pozostali kandydaci nie przekroczyli 1 proc. poparcia.

Frekwencja w Kutnie wyniosła 65,87 proc.

05:30

W Słupsku wygrał Rafał Trzaskowski, który uzyskał 44,63 proc. głosów, drugi był Karol Nawrocki z wynikiem 22,19 proc. - podała PKW po przeliczeniu protokołów ze wszystkich komisji w mieście.

Na Trzaskowskiego zagłosowało 18 188 mieszkańców Słupska, co dało 44,63 proc. Na Karola Nawrockiego swój głos oddały 9041 osoby, co daje 22,19 proc. głosów.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen, na którego zagłosowało 4549 osób (11,16 proc.), na Grzegorza Brauna swój głos oddało 2105 wyborców (5,17 proc.).

Szymon Hołownia zdobył 1921 głosów (4,71 proc.), na Magdalenę Biejat zagłosowało 1862 mieszkańców Słupska (4,57 proc.), Adrian Zandberg zdobył 1671 głosów (4,10 proc.)

.Pozostali kandydaci zdobyli poniżej 2 proc. poparcia. Krzysztof Stanowski - 1,05 proc., Joanna Senyszyn - 1,00 proc., Marek Jakubiak - 0,65 proc., Artur Bartoszewicz - 0,51 proc., Maciej Maciak - 0,17 proc., a Marek Woch - 0,08 proc.

Frekwencja w Słupsku wyniosła 65,85 proc.

05:28

W Gliwicach w pierwszej turze wyborów prezydenckich najwyższe poparcie uzyskał Rafał Trzaskowski - 40,83 proc., drugi był Karol Nawrocki, na którego zagłosowało 21,19 proc. wyborców - wynika z pełnych danych z PKW ze wszystkich komisji.

Trzecie miejsce uzyskał Sławomir Mentzen - 12,89 proc., czwarte Adrian Zandberg - 5,74 proc., a piąte Szymon Hołownia - 5,69 proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Grzegorz Braun - 4,83 proc., Magdalena Biejat - 4,72 proc., Krzysztof Stanowski - 1,36 proc., Joanna Senyszyn - 1,33 proc., Marek Jakubiak - 0,70 proc., Artur Bartoszewicz - 0,46 proc., Maciej Maciak - 0,17 proc. i Marek Woch - 0,10 proc.

Frekwencja w Gliwicach wyniosła 68,83 proc.

05:27

W Rybniku (Śląskie) pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z 31,18 proc. głosów. Drugie miejsce zdobył tam Karol Nawrocki, z poparciem 28,96 proc. wyborców - wynika z danych PKW, po podliczeniu wszystkich protokołów w mieście.

W liczbach bezwzględnych w liczącym ok. 130 tys. mieszkańców Rybniku Trzaskowski uzyskał 20239 głosów, a Nawrocki 18799 głosy.

Rybnik to stolica zachodniego subregionu woj. śląskiego i dotąd - obok Jastrzębia-Zdroju - jeden z głównych ośrodków wydobycia węgla kamiennego w woj. śląskim. Od 2014 r. prezydentem jest tam Piotr Kuczera z Platformy Obywatelskiej.

Trzecie miejsce w Rybniku zajął w pierwszej turze tegorocznych wyborów Sławomir Mentzen - 16,95 proc., czwarte Grzegorz Braun - 5,47 proc., piąte Szymon Hołownia - 5,37 proc., szóste Adrian Zandberg - 4,38 proc., a siódme Magdalena Biejat - 3,98 proc.

Kolejne miejsca w Rybniku zajęli: Krzysztof Stanowski - 1,26 proc., Joanna Senyszyn - 0,86 proc., Marek Jakubiak - 0,76 proc., Artur Bartoszewicz - 0,52 proc., Maciej Maciak - 0,21 proc. i Marek Woch - 0,09 proc.

Frekwencja w pierwszej turze w Rybniku wyniosła 67,99 proc.

05:22

Rafał Trzaskowski zdobył największe poparcie w Krakowie w pierwszej turze wyborów prezydenckich, uzyskując 35,06 proc. głosów - wynika z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą po przeliczeniu wszystkich głosów w tym mieście.

Na Trzaskowskiego zagłosowało 163 tys. 093 krakowian. Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki z poparciem 20,86 proc. otrzymując 97 tys. 053 głosów. Trzeci wynik w Krakowie osiągnął Sławomir Mentzen - 12,20 proc.

Kolejne miejsca zajęli: Adrian Zandberg - 10,64 proc, Szymon Hołownia - 6,26 proc., Magdalena Biejat - 6,07 proc., Grzegorz Braun - 4,12 proc. Joanna Senyszyn w stolicy Małopolski uzyskała 1,69 proc. głosów, Krzysztof Stanowski - 1,59 proc., Marek Jakubiak - 0,85 proc., Artur Bartoszewicz - 0,43 proc., Maciej Maciak - 0,14 proc. oraz Marek Woch - 0,09 proc.

Frekwencja w Krakowie wyniosła 75,14 proc.

05:20

W Sosnowcu (Śląskie) pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z 40,72 proc. głosów. Drugie miejsce zdobył Karol Nawrocki, z poparciem 23,28 proc. wyborców - wynika z danych PKW, po podliczeniu protokołów wszystkich komisji w mieście.

W liczącym ok. 190 tys. mieszkańców Sosnowcu Trzaskowski uzyskał 38625 głosów, a Nawrocki 22084 głosy.

Trzecie miejsce w Sosnowcu zajął Sławomir Mentzen - 11,14 proc., czwarte Magdalena Biejat - 5,90 proc., piąte Adrian Zandberg - 5,35 proc., szóste Grzegorz Braun - 4,93 proc., a siódme Szymon Hołownia - 4,64 proc.

Kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Stanowski - 1,39 proc., Joanna Senyszyn - 1,23 proc., Marek Jakubiak - 0,63 proc., Artur Bartoszewicz - 0,47 proc., Maciej Maciak - 0,18 proc. i Marek Woch - 0,10 proc.

Frekwencja w pierwszej turze w Sosnowcu wyniosła 66,65 proc.



05:16

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów w Koszalinie zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 45,10 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 20,64 proc.

Na Trzaskowskiego oddano 23 379 głosów, a na Nawrockiego 10 701.

Trzeci wynik w Koszalinie uzyskał Sławomir Mentzen - 11,59 proc., czwarty Szymon Hołownia - 5,42 proc., a piąty Magdalena Biejat - 5,17 proc.

Na dalszych miejscach są: Grzegorz Braun - 4,68 proc., Adrian Zandberg - 3,71 proc., Krzysztof Stanowski - 1,25 proc., Joanna Senyszyn - 1,13 proc., Marek Jakubiak - 0,63 proc., Artur Bartoszewicz - 0,41 proc., Maciej Maciak - 0,17 proc. i Marek Woch - 0,10 proc.

Frekwencja w skali miasta wyniosła 67,52 proc.

05:14

W Tomaszowie Mazowieckim w woj. łódzkim pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z 32,96 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 31,48 proc. wyborców - podała PKW po podliczeniu protokołów ze wszystkich komisji w tym mieście.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen - 13,07 proc.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Grzegorz Braun - 6,06 proc., Szymon Hołownia - 4,71 proc., Adrian Zandberg - 3,9 proc., Magdalena Biejat - 3,9 proc., Krzysztof Stanowski - 1,36 proc. Pozostali kandydaci nie przekroczyli 1 proc. poparcia.

Frekwencja w Tomaszowie Maz. wyniosła 67,16 proc.

05:10

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów głosowania w Białej Podlaskiej (Lubelskie) Karol Nawrocki uzyskał w pierwszej turze 32,84 proc. głosów; drugi jest Rafał Trzaskowski z poparciem 26,54 proc.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen - 14,15 proc., czwarte Grzegorz Braun - 10,09 proc., a piąte Szymon Hołownia - 5,19 proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Adrian Zandberg (3,55 proc.), Magdalena Biejat (3,46 proc.), Krzysztof Stanowski (1,27 proc.), Joanna Senyszyn (1,11 proc.)

Pozostali kandydaci nie przekroczyli 1 proc. poparcia.

Frekwencja w skali miasta wyniosła 68 proc.

05:05

W Siedlcach (woj. mazowieckie) w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki, który zdobył 33,96 proc głosów. Drugie miejsce zajął kandydat KO Rafał Trzaskowski - 26,92 proc. - wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej.

Zgodnie z danymi ze 100 proc. komisji, opublikowanymi na stronie PKW, Karol Nawrocki zdobył 13 614 głosów, co dało mu poparcie na poziomie 33,96 proc. głosów.

Na drugim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski. Zagłosowało na niego 10 791 osób, co przekłada się na 26,92 proc. poparcia.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen, który otrzymał 5 935 głosów, czyli 14,81 proc. poparcia.

Kolejne miejsca w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Radomiu zajęli: Grzegorz Braun (8,46 proc.), Szymon Hołownia (4,84 proc.), Adrian Zandberg (3,70 proc.), Magdalena Biejat (3,22 proc.).

Pozostali kandydaci uzyskali poparcie poniżej 1,5 proc.

Frekwencja wyniosła 71,74 proc.

05:00

W Zabrzu pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski, uzyskując 35,43 proc. głosów, na drugim miejscu był Karol Nawrocki z poparciem 24,11 proc. wyborców - wynika z danych PKW ze wszystkich obwodów.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen - 15,35 proc., czwarte Szymon Hołownia - 5,52 proc., a piąte - Adrian Zandberg - 5,43 proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Grzegorz Braun - 5,26 proc., Magdalena Biejat - 4,83 proc., Krzysztof Stanowski - 1,39 proc., Joanna Senyszyn - 1,31 proc., Marek Jakubiak - 0,66 proc., Artur Bartoszewicz - 0,43 proc., Maciej Maciak - 0,18 proc. i Marek Woch - 0,11 proc.

Frekwencja w Zabrzu wyniosła 57,57 proc.

04:59

W Piotrkowie Trybunalskim w woj. łódzkim pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z 33,53 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 30,08 proc. wyborców - podała PKW po podliczeniu protokołów ze wszystkich komisji w tym mieście.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen - 12,96 proc.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Grzegorz Braun - 6,44 proc., Szymon Hołownia - 4,72 proc., Adrian Zandberg - 4,19 proc., Magdalena Biejat - 4,17 proc., Krzysztof Stanowski - 1,37 proc. Pozostali kandydaci nie przekroczyli 1 proc. poparcia.

Frekwencja w Piotrkowie Tryb. wyniosła 67,19 proc.

04:58

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów w Końskich w województwie świętokrzyskim zwyciężył Karol Nawrocki z wynikiem 39,96 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z poparciem 27,38 proc.

Nawrocki zdobył 6 918 głosów, a Trzaskowski - 4 741.

Trzeci wynik w Końskich, gdzie odbyły się przedwyborcze debaty, uzyskał Sławomir Mentzen - 11,68 proc. (2 023 głosy), czwarty Grzegorz Braun - 5,16 proc. (894 głosy), piąty Szymon Hołownia - 5,08 proc. (880 głosów), szósta Magdalena Biejat - 3,92 proc.(678 głosów), siódmy Adrian Zandberg - 2,90 proc. (502 głosy), a ósmy Krzysztof Stanowski - 1,24 proc. (214 głosów). Pozostali kandydaci uzyskali poparcie niższe niż 1 proc.

Frekwencja w Końskich wyniosła 65,78 proc.



04:55

W Mysłowicach (Śląskie) pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z 33,26 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 27,47 proc. wyborców - podała PKW po podliczeniu protokołów z wszystkich komisji w mieście.

W liczbach bezwzględnych w liczących ok. 70 tys. mieszkańców Mysłowicach Trzaskowski uzyskał 11 834 głosy, a Nawrocki 9765 głosów.

Mysłowice to jedno z centralnych miast woj. śląskiego, graniczy m.in. z Katowicami, Sosnowcem i Jaworznem. W peryferyjnej dzielnicy Wesoła działa kopalnia węgla kamiennego, z perspektywą wydobycia do 2041 r.

Trzecie miejsce w Mysłowicach zajął Sławomir Mentzen - 15,38 proc., czwarte Szymon Hołownia - 5,29 proc., piąte Grzegorz Braun - 5,23 proc., szóste Adrian Zandberg - 4,80 proc., a siódme Magdalena Biejat - 4,46 proc.

Kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Stanowski - 1,50 proc., Joanna Senyszyn - 1,28 proc., Marek Jakubiak - 0,69 proc., Artur Bartoszewicz - 0,35 proc., Maciej Maciak - 0,20 proc. i Marek Woch - 0,09 proc.

Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 67,74 proc.

04:51

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów w mieście, najlepszy wynik w Białymstoku uzyskał w pierwszej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski zdobywając 29,95 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 27,40 proc.

Trzeci wynik w stolicy województwa podlaskiego uzyskał Sławomir Mentzen - 14,90 proc., czwarty Szymon Hołownia - 7,73 proc., a piąty Grzegorz Braun - 5,80 proc.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Adrian Zandberg (5,66 proc.), Magdalena Biejat (3,92 proc.), Krzysztof Stanowski (1,60 proc.), Joanna Senyszyn (1,23 proc.), Marek Jakubiak (0,86 proc.), Artur Bartoszewicz (0,54 proc.), Maciej Maciak (0,32 proc.) i Marek Woch (0,09 proc).

Frekwencja wyborcza w Białymstoku wyniosła 70,65 proc.

04:49

W Rudzie Śląskiej pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z 31,93 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 27,18 proc. wyborców - podała PKW po podliczeniu protokołów z wszystkich komisji w mieście.

W liczbach bezwzględnych w liczącej ok. 130 tys. mieszkańców Rudzie Śląskiej Trzaskowski uzyskał 19 381 głosów, a Nawrocki 16 501 głosów.

Ruda Śląska to jedno z centralnych miast woj. śląskiego, graniczy m.in. z Katowicami, Bytomiem, Chorzowem i Zabrzem. To jeden z ostatnich ośrodków górnictwa węgla kamiennego w kraju. W tym roku ma się tam rozpocząć likwidacja jednej z kopalń: fedrowanie docelowo ma się odbywać w mieście do 2034 r.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen - 16,01 proc., czwarte Szymon Hołownia - 6,00 proc., piąte Grzegorz Braun - 5,14 proc., szóste Adrian Zandberg - 5,06 proc., a siódme Magdalena Biejat - 4,51 proc.

Kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Stanowski - 1,69 proc., Joanna Senyszyn - 1,14 proc., Marek Jakubiak - 0,62 proc., Artur Bartoszewicz - 0,43 proc., Maciej Maciak - 0,19 proc. i Marek Woch - 0,11 proc.

Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 62,87 proc.

04:48

W Wałbrzychu (woj. dolnośląskie) pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski, który uzyskał 45,60 proc. głosów. Drugi był Karol Nawrocki z wynikiem 23,15 proc. - podała PKW ze wszystkich obwodów do głosowania.

W niedzielnych wyborach na Trzaskowskiego zagłosowało 19 621 mieszkańców Wałbrzycha, co dało 45,60 proc. Na kandydata popieranego przez PiS, Karola Nawrockiego swój głos oddało 9959 osób, co daje 23,15 proc. głosów.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen, na którego zagłosowało 4562 osób (10,60 proc.), na Grzegorza Brauna swój głos oddało 2163 wyborców (5,203 proc.) Piąty Szymon Hołownia zdobył 1869 (4,34 proc.), na Magdalenę Biejat zagłosowało 1848 mieszkańców Wałbrzycha (4,29 proc.), Adrian Zandberg zdobył 1549 głosów (3,60 proc.).

Pozostali kandydaci zdobyli poniżej 2 proc. poparcia. Krzysztof Stanowski 1,17 proc., Joanna Senyszyn - 1,04 proc., Marek Jakubiak - 0,52 proc., Artur Bartoszewicz - 0,37 proc., Maciej Maciak - 0,18 proc., a Marek Woch - 0,1 proc.

Frekwencja wyborcza w Wałbrzychu wyniosła w pierwszej turze 58,94 proc.

04:47

W Sopocie wygrał Rafał Trzaskowski, który uzyskał 50,30 proc. głosów. Drugi był Karol Nawrocki z wynikiem 16,99 proc. - podała PKW po przeliczeniu protokołów ze wszystkich komisji w mieście.

Na Trzaskowskiego zagłosowało 10 578 mieszkańców Sopotu, co dało 50,30 proc. Na Karola Nawrockiego swój głos oddały 3572 osoby, co daje 16,99 proc. głosów.

Trzecie miejsce zajął Adrian Zandberg, na którego zagłosowało 1647 osób (7,83 proc.), na Sławomira Mentzena swój głos oddało 1484 wyborców (7,06 proc.).

Piąta Magdalena Biejat zdobyła 1175 głosów (5,59 proc.), na Szymona Hołownię zagłosowało 1009 mieszkańców Sopotu (4,80 proc.), Grzegorz Braun zdobył 687 głosów (3,27 proc.)

Pozostali kandydaci zdobyli poniżej 2 proc. poparcia. Joanna Senyszyn - 1,63 proc., Krzysztof Stanowski - 1,28 proc., Marek Jakubiak - 0,56 proc., Artur Bartoszewicz - 0,43 proc., Maciej Maciak - 0,15 proc., a Marek Woch - 0,12 proc.

Frekwencja w Sopocie wyniosła 76,47 proc.

04:46

W Jastrzębiu-Zdroju pierwszą turę wyborów wygrał Karol Nawrocki, na którego zagłosowało 35,83 proc. wyborców, drugie miejsce uzyskał Rafał Trzaskowski, uzyskując 26,36 proc. głosów - podała PKW po przeliczeniu wszystkich protokołów z tego miasta.

Trzecie miejsce uzyskał Sławomir Mentzen - 16,49 proc., czwarte Grzegorz Braun - 5,97 proc., a piąte Szymon Hołownia - 4,28 proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Adrian Zandberg - 4,15 proc., Magdalena Biejat - 3,76 proc., Krzysztof Stanowski - 1,07 proc., Joanna Senyszyn - 0,75 proc., Marek Jakubiak - 0,65 proc., Artur Bartoszewicz - 0,40 proc., Maciej Maciak - 0,19 proc. i Marek Woch - 0,10 proc.

Frekwencja w Jastrzębiu-Zdroju wyniosła 64,76 proc.



04:45

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów w Kielcach zwyciężył Rafał Trzaskowski wynikiem 36,53 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 28,47 proc.

Trzaskowski zdobył 35 554 głosy, a Nawrocki - 27 708.

Trzeci wynik w stolicy województwa świętokrzyskiego uzyskał Sławomir Mentzen - 11,40 proc. (11 091 głosów), czwarty był Grzegorz Braun - 6,22 proc. (6054 głosy), piąty Szymon Hołownia - 5,05 proc. (4918 głosów), szósty Adrian Zandberg - 4,41 proc. (4296 głosów), siódma Magdalena Biejat - 3,95 proc. (3840 głosów), ósmy Krzysztof Stanowski - 1,28 proc. (1244 głosy), a dziewiąta Joanna Senyszyn - 1,10 proc. (1072 głosy).

Pozostali kandydaci uzyskali poparcie niższe niż 1 proc.

Frekwencja w Kielcach wyniosła 69,46 proc.

04:41

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów w Rzeszowie zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 29,34 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 27,25 proc.

Trzeci wynik w Rzeszowie uzyskał Sławomir Mentzen - 16,57 proc., czwarty Grzegorz Braun - 6,81 proc., a piąty Szymon Hołownia - 6,06 proc.

Z kolei Adrian Zandberg otrzymał 5,44 proc. poparcia, a Magdalena Biejat 3,73 proc.

Na dalszych miejscach są: Krzysztof Stanowski - 1,67 proc., Joanna Senyszyn - 1,24 proc., Marek Jakubiak - 1,02 proc., Artur Bartoszewicz - 0,58 proc., Maciej Maciak - 0,17 proc. i Marek Woch - 0,12 proc.

Frekwencja w Rzeszowie wyniosła 72,48 proc.

04:40

W Dąbrowie Górniczej (Śląskie) pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z 40,36 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 23,07 proc. wyborców - podała PKW po podliczeniu protokołów z wszystkich komisji w mieście.

W liczbach bezwzględnych w liczącej 115 tys. mieszkańców Dąbrowie Górniczej Trzaskowski uzyskał 23 322 głosy, a Nawrocki 13 334 głosy.

Dąbrowa Górnicza to jedno z głównych miast Zagłębia Dąbrowskiego, graniczące m.in. z Sosnowcem i Będzinem. Mieści się tam największy ośrodek hutniczy w kraju - Huta Katowice.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen - 11,37 proc., czwarte Magdalena Biejat - 6,18 proc., piąte Grzegorz Braun - 5,19 proc, szóste Adrian Zandberg - 5,07 proc., a siódme Szymon Hołownia - 4,80 proc.

Kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Stanowski - 1,41 proc., Joanna Senyszyn - 1,15 proc., Marek Jakubiak - 0,59 proc., Artur Bartoszewicz - 0,53 proc., Maciej Maciak - 0,20 proc. i Marek Woch - 0,08 proc.

Frekwencja w pierwszej turze w Dąbrowie Górniczej wyniosła 68,63 proc.

04:30

W Chełmie (Lubelskie) pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z poparciem 32,15 proc. głosów, na drugim miejscu jest Karol Nawrocki, który uzyskał 31,32 proc. - podała PKW po podliczeniu protokołów ze wszystkich komisji w tym mieście.

Trzeci wynik w Chełmie uzyskał Sławomir Mentzen - 13,57 proc., czwarty Grzegorz Braun - 8,71 proc., a piąty Szymon Hołownia - 4,51 proc.

Na dalszych miejscach są: Magdalena Biejat (3,21 proc.), Adrian Zandberg (2,90 proc.), Krzysztof Stanowski (1,03 proc.), Joanna Senyszyn (0,95 proc.), Marek Jakubiak (0,86 proc.), Artur Bartoszewicz (0,53 proc.), Maciej Maciak (0,20 proc.), Marek Woch (0,08 proc.).

Frekwencja w skali Chełma wyniosła 61,93 proc.

04:25

W Skierniewicach w woj. łódzkim pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski z 34,38 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 28,8 proc. wyborców - podała PKW po podliczeniu protokołów ze wszystkich komisji w tym mieście.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen - 12,36 proc.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia - 5,24 proc., Adrian Zandberg - 5,13 proc., Grzegorz Braun - 5,12 proc., Magdalena Biejat - 4,45 proc., Krzysztof Stanowski - 1,37 proc., Joanna Senyszyn - 1,19 proc., Marek Jakubiak - 1,02 proc. Pozostali kandydaci nie przekroczyli 1 proc. poparcia.





Frekwencja w Skierniewicach wyniosła 71,69 proc.

04:20

W Częstochowie pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski uzyskując 38,89 proc. głosów, drugie miejsce uzyskał Karol Nawrocki z poparciem 26,89 proc. wyborców - podała PKW po podliczeniu protokołów ze wszystkich komisji w tym mieście.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen - 11,71 proc., czwarte Grzegorz Braun - 5,29 proc., a piąte Szymon Hołownia - 4,70 proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Adrian Zandberg - 4,41 proc., Magdalena Biejat - 4,30 proc., Krzysztof Stanowski - 1,32 proc., Joanna Senyszyn - 1,06 proc., Marek Jakubiak - 0,67 proc., Artur Bartoszewicz - 0,51 proc., Maciej Maciak - 0,17 proc. i Marek Woch - 0,09 proc.

Frekwencja w Częstochowie wyniosła 67,45 proc.

04:10

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów w Zielonej Górze zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 47,59 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z poparciem 17,90 proc.

Na Trzaskowskiego oddano 33 969 głosów, a na Nawrockiego 12 776.

Trzeci wynik w województwie uzyskał Sławomir Mentzen - 11,30 proc., czwarty Szymon Hołownia - 5,57 proc., a piąty Adrian Zandberg - 5,23 proc.

Na dalszych miejscach są: Magdalena Biejat - 4,45 proc., Grzegorz Braun - 4,19 proc., Krzysztof Stanowski - 1,27 proc., Joanna Senyszyn - 1,23 proc., Marek Jakubiak - 0,59 proc., Artur Bartoszewicz - 0,46 proc., Maciej Maciak - 0,13 proc. i Marek Woch - 0,09 proc.

Frekwencja w skali miasta wyniosła 69,91 proc.

04:05

W Legnicy (woj. dolnośląskie) wygrał Rafał Trzaskowski, który uzyskał 37,66, proc. głosów. Drugi był Karol Nawrocki z wynikiem 27,71 proc. - podała PKW ze wszystkich obwodów do głosowania w mieście.

W niedzielnych wyborach na Trzaskowskiego zagłosowało 15 727 mieszkańców Legnicy, co dało 37,66 proc. Na kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego swój głos oddały 11 573 osób, co daje 27,71 proc. głosów.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen, na którego zagłosowały 5284 osoby (12,65 proc.), na Grzegorza Brauna głos oddało 2207 wyborców (5,28 proc.) Piąty Szymon Hołownia zdobył 1953 głosy (4,68 proc.), na Adrian Zandberga zagłosowało 1791 mieszkańców Legnicy (4,29 proc.), a Magdalena Biejat zdobyła 1701 głosów (4,07 proc.).

Pozostali kandydaci zdobyli poniżej 2 proc. poparcia. Krzysztof Stanowski 1,21 proc., Joanna Senyszyn - 1,04 proc., Marek Jakubiak - 0,58 proc., Artur Bartoszewicz - 0,51 proc., Maciej Maciak - 0,23 proc., a Marek Woch - 0,057 proc.

Frekwencja wyborcza w Legnicy wyniosła w pierwszej turze 62,29 proc.

04:01

W Bełchatowie w woj. łódzkim pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Karol Nawrocki z 36,49 proc. głosów, na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z poparciem 23,97 proc. wyborców - podała PKW po podliczeniu protokołów ze wszystkich komisji w tym mieście.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen - 18,46 proc.



Na kolejnych miejscach znaleźli się: Grzegorz Braun - 5,94 proc., Magdalena Biejat - 3,93 proc., Szymon Hołownia - 3,76 proc., Adrian Zandberg - 3,47 proc., Krzysztof Sanowski - 1,10 proc., Marek Jakubiak - 1,07 proc. Pozostali kandydaci nie przekroczyli 1 proc. poparcia.

Frekwencja w Bełchatowie wyniosła 68,21 proc.