Do kandydatów na urząd prezydenta, do drugiej debaty, ma dołączyć Magdalena Biejat, która jest już w Końskich. Wcześniej na tę debatę zapraszał Rafał Trzaskowski.

O godz. 20:00 powinno rozpocząć się kolejne telewizyjne starcie, tym razem w TVP, TVN24 i Polsat News. Kandydaci zdecydowali jednak o przedłużeniu debaty na rynku, by każdy miał szansę na wolną wypowiedź.

Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak i Krzysztof Stanowski opowiedzieli się przeciwko wprowadzeniu paktu migracyjnego. Joanna Senyszyn powiedziała, że wprowadzenie paktu migracyjnego jest potrzebne.

Wszyscy, Szymon Hołownia, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak i Krzysztof Stanowski, krytycznie odnieśli się do sytuacji dotyczącej polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Lasy Państwowe oczywiście muszą pozostać państwowe (...) - mówiła Joanna Senyszyn.

Jestem za tym, aby kupować drzewa z Niemiec (...) - żartował Krzysztof Stanowski.

Lasy państwowe muszą pozostać polskie, a kapitałowi zagranicznemu trzeba postawić tamę (...) - stwierdził Szymon Hołownia.

Zagwarantuję zakaz wykupu polskiej ziemi przez zagraniczny kapitał. (...). Przyszli ekoterroryści z Europy i ministerstwa klimatu i polskie lasy upadają - mówił Karol Nawrocki.

Kolejne pytania dotyczą tego, czy należy sprywatyzować Lasy Państwowe i czy kapitał zagraniczny powinien mieć prawo do kupowania polskiej ziemi.

Publiczność reaguje bardzo żywiołowo. W pewnym momencie wygwizdano Szymona Hołownię. Wznoszono też okrzyki "gdzie jest Rafał?" (Rafał Trzaskowski - przyp. red.). Gromkim śmiechem skwitowano "zapowiedź" Krzysztofa Stanowskiego, że zamierza obniżyć ceny prądu o 60 proc. i w pół roku zbudować elektrownię atomową.

Kandydaci odpowiadają na pytania dotyczące m.in. gospodarki oraz tego, jaki model transformacji energetycznej będą ewentualnie wspierać.

Karol Nawrocki podkreślił, że Polska potrzebuje zdecydowanej mocnej drogi do energii atomowej i będzie wspierał te wysiłki. Zaznaczył, ze jest zawiedziony, że projekty jak elektrownia jądrowa w Koninie, która miała dać 10 tys. miejsc pracy są likwidowane przez rząd Donalda Tuska. Zaznaczył, że do czasu dojścia do atomu, należy polski węgiel fedrować i rozwijać Polskę.

Joanna Senyszyn powiedziała, że czeka nas transformacja energetyczna i to musi być na obecnym etapie "miks wszystkiego". Szymon Hołownia, że "potrzebujemy polskiego modelu transformacji energetycznej: nie niemieckiego, nie francuskiego".

Na scenie niespodziewanie pojawiła się Joanna Senyszyn.

Wylosowano pytania. Każdy z kandydatów odpowie na sześć.

Na miejscu pojawili się: popierany przez PiS kandydat Karol Nawrocki, kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia, Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) oraz Krzysztof Stanowski.

Na rynku w Końskich ruszyła debata organizowana przez prawicowe telewizje m.in. TV Republika. Na scenie znajduje się sześć mównic.

W Końskich pojawił się Krzysztof Stanowski.

Debata transmitowana w TV Republika rozpocznie się o godz. 18:50. Debata w TVP, TVN24 i Polsat News ma wystartować o godz. 20:00.

W Końskich jest specjalny wysłannik RMF FM Jakub Rybski. Jak informuje nasz reporter, który rozmawiał z mieszkańcami, większość z nich jest zdenerwowana, że politycy robią z ich spokojnego miasta polityczne centrum Polski, a co gorsza - "przenoszą tutaj wszystko to, co w krajowej polityce jest najgorsze, czyli podziały społeczeństwa".

"Poważny kandydat musi poważnie traktować swoich wyborców. Dlatego jestem dziś na zaplanowanych spotkaniach z wyborcami. Organizowanie debaty, na którą nie zaprasza się kandydatów, a następnie oczekiwanie, że się tam pojawią jest żałosne. Widzimy się na debacie w Republice w poniedziałek!" - napisał Sławomir Mentzen na X.