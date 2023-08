Prawo i Sprawiedliwość dawkuje napięcie przed referendum dotyczącym relokacji migrantów. Partia na swoim profilu facebookowym będzie przez kolejne dni ujawniać pytania, które pojawią się w kwestionariuszu. Dzisiaj opublikowano pierwsze z nich.

Jarosław Kaczyński / Karol Zienkiewicz / PAP

Pierwsze pytanie ujawnione na profilu facebookowym przez Jarosława Kaczyńskiego referendum brzmi: Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?

Według sondażu przeprowadzonego w lipcu dla RMF FM, 60 proc. Polaków zamierza wziąć udział w referendum ws. relokacji migrantów. Z drugiej strony, zdania dotyczące tego, czy takie referendum w ogóle powinno się odbyć, są podzielone.

Z badań przeprowadzonych dla RMF FM w czerwcu wynika, że 41 proc. rodaków uważa, że referendum jest zbędne. Połowa Polaków jest odmiennego zdania.

W pierwszej połowie czerwca kraje UE przyjęły stanowisko do negocjacji pakietu migracyjno-azylowego z Parlamentem Europejskim - przy sprzeciwie Polski i Węgier. Stanowisko nie mówi o obowiązkowej relokacji, ale "obowiązkowej solidarności". Polega ona na tym, że choć "żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji", to "ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy".

Państwa, które są krytyczne wobec tej propozycji, wskazują, że rezygnacja z relokacji oznaczać będzie konieczność zapłaty ekwiwalentu finansowego w wysokości 20 tys. euro na osobę, co de facto może być odbierane jako kara finansowa.

Polska będzie mogła wnioskować o całkowite odstępstwo od obowiązkowej solidarności - czyli zarówno od relokacji migrantów, kontrybucji finansowej w wysokości 20 tys. euro za nieprzyjętego migranta czy wsparcia operacyjnego. Tak przekazało naszej korespondentce w Brukseli kilku unijnych dyplomatów i ekspertów, którzy brali udział w negocjacjach pakietu migracyjnego. Chodzi o uwzględnienie sytuacji kraju, który ma specyficzną sytuację geopolityczną oraz już przyjął ponad milion uchodźców.

Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec propozycji.

W czerwcu wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że kwestia relokacji migrantów w UE musi zostać poddana pod referendum. Zamiar przeprowadzenia referendum razem z przypadającymi na jesieni wyborami parlamentarnymi potwierdził premier Mateusz Morawiecki. 16 i 17 sierpnia odbędzie się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Zgodnie z harmonogramem, Sejm ma zająć się m.in. rozpatrzeniem wniosku o zarządzenie ogólnokrajowego referendum.