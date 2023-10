Rekord frekwencji w wyborach parlamentarnych pobity! Według ostatnich danych Państwowej Komisji Wyborczej wyniosła ona 73,59 proc. PKW cały czas aktualizuje dane z obwodów wyborczych. Kluczowe mogą być wyniki napływające z dużych miast, gdzie często na prowadzeniu jest opozycja. Może to ostatecznie zmniejszyć prowadzenie PiS. Z ostatecznego sondażu late poll, przygotowanego przez Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP wynika, że PiS ma 36,1 proc. poparcia, na drugim miejscu jest KO - 31 proc. Podium zamyka Trzecia Droga - 14 proc. Do Sejmu weszłyby również Nowa Lewica - 8,6 proc. oraz Konfederacja - 6,8 proc. Z badania wynika, że PiS nawet w koalicji z Konfederacją nie zdobędzie wymaganej liczby posłów do samodzielnych rządów. Najnowsze informacje na temat wyników wyborów do Sejmu i Senatu znajdziecie w naszej relacji na żywo.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ipsos, sondaż late poll dla TVN, TVP i Polsatu / Grafika RMF FM

18:36

Na konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki po przeliczeniu głosów z 85,4 komisji wyborczych. Frekwencja w wyborach do Parlamentu wyniosła 73,59 proc.

Dane na godz. 18.20 po podliczeniu głosów z 85,4 proc. proc. komisji: PiS - 36,78 proc.; KO - 29,38 proc., Trzecia Droga - 14,47 proc.; Nowa Lewica - 8,32 proc., Konfederacja - 7,25 proc.

Frekwencja referendum ws. migrantów na godzinę 18.20 wynosi 41,7 proc.

17:52

W poniedziałek ok. godz. 18 Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 80,27 proc. komisji - z 25 478 na 31 497 obwodów. Według tych danych, PiS zdobyło 36,69 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 29,44 proc. Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 14,45 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,39 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,22 proc.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych - 1,87 proc.

17:03

W poniedziałek po godz. 17 Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 75,16 proc. komisji - z 23 672 na 31 497 obwodów. Według tych danych, PiS zdobyło 37,03 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 29,11 proc. Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 14,47 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,31 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,24 proc.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych - 1,89 proc.

16:20

PKW po podliczeniu głosów z 70,66 proc. komisji: PiS - 37,35 proc., KO - 28,76 proc., Trzecia Droga - 14,45 proc., Nowa Lewica - 8,29 proc., Konfederacja - 7,27 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 1,90 proc.

15:45

W poniedziałek o godz. 15.30 Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 65,14 proc. komisji - z 20 516 na 31 497 obwodów. Według tych danych:

PiS zdobyło 37,52 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 28,59 proc. Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 14,43 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,31 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,28 proc.

15:30

PKW po podliczeniu głosów z 65,14 proc. komisji: PiS - 37,52 proc., KO - 28,59 proc., Trzecia Droga - 14,43 proc., Nowa Lewica - 8,31 proc. Konfederacja - 7,28 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,91 proc.

15:18

PiS uzyskało 36,1 proc. głosów, KO - 31 proc., Trzecia Droga zdobyła 14 proc., Lewica uzyskała 8,6 procent, a Konfederacja 6,8. proc. - oto najnowsze dane Ipsos z 90 proc. okręgów.

Frekwencja wzrosła do wyniku 73,9 proc. Polaków, którzy wzięli udział w wyborach - więcej było kobiet (74,7 proc.) niż mężczyzn (73,1 proc.).

14:50

Wyniki wyborów po przeliczeniu głosów z 60,15 proc. komisji wyborczych: PiS - 37,67 proc., poparcia, KO - 28,43 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,34 proc. i Konfederacja z 7,29 proc.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych - 1,91 proc.

14:33

Szef PKW ma nadzieję, że wyniki wyborów parlamentarnych zostaną ogłoszone we wtorek około południa. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak powiedziała, że "ta procedura będzie bardzo długo jeszcze trwała". "To nie jest tak, że jak mamy protokoły z obwodowych komisji - bo to jest to najniższe, że tak powiem ogniwo - to wszystko nie dość, że musi być w tej chwili weryfikowane, to potem muszą jeszcze okręgowe komisje całą swoją pracę wykonać, a potem jeszcze Państwowa Komisja Wyborcza. Tak że to jeszcze potrwa" - podkreśliła Pietrzak.

Na pytanie, czy może znana jest już dokładna godzina ogłoszenia np. we wtorek oficjalnych wyników wyborów, Sylwester Marciniak odparł, że cały czas ma nadzieję, że we wtorek koło południa te wyniki zostaną ogłoszone. "A może państwa obudzimy na przykład o godzinie 4 czy o 6, ale to nie jest zależne od nas" - dodał szef PKW.

13:55

Prezydent Andrzej Duda w wypowiedzi dla mediów nie zdradził komu powierzy misję utworzenia nowego rządu. Zaznaczył, że trzeba czekać na oficjalne wyniki wyborów.

13:45

"Jeżeli chodzi o partie polityczne to największym przegranym wyborów parlamentarnych - co jest kuriozalne i paradoksalne - jest ten, kto dobiegł pierwszy na metę, czyli Zjednoczona Prawica. Największym wygranym natomiast obywatele, którzy poczuli się zmobilizowani do tego, żeby wyrazić swoje zdanie - zarówno po stronie zwolenników obecnie rządzącej ekipy, jak i zwolenników opozycji. Frekwencja jest bezprecedensowa" - mówiła w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 mówiła prof. Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

13:40

PKW po podliczeniu głosów z 52,84 proc. komisji: PiS - 38,13 proc. KO - 27,92 proc., Trzecia Droga - 14,4 proc., Lewica - 8,22 proc. Konfederacja - 7,33 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,91 proc.

13:37

PKW: Po przeliczeniu głosów z prawie 54 proc. obwodów frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosła 72,85 proc.

13:31

PiS - 38,17 proc., poparcia, KO - 27,95 proc., Trzecia Droga - 14,39 proc. - wynika z danych PKW po przeliczeniu głosów z 51,81 proc. komisji wyborczych. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,24 proc. i Konfederacja z 7,33 proc.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych - 1,90 proc.

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 72,85 proc. - zagłosowało 9 657 017 osób z 13 256 361 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.

13:24

W poniedziałek po godz. 13 Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów do Senatu z 15 755 na 31 497 obwodów głosowania - tj. 50,02 proc. komisji. Jak wskazano, w obwodach, z których spłynęły dane, było 12 694 484 uprawnionych do głosowania, głos ważny oddało 8 998 274 wyborców.

Jak podano, w wyborach do Senatu w policzonych obwodach PiS zdobył 37,65 proc., KO - 26,69 proc., Trzecia Droga - 10,00 proc. Konfederacja - 7,32 proc., Lewica - 6 proc., a Bezpartyjni Samorządowcy 4,85 proc.

13:12

PKW: dane z 50,02 proc. obwodów: PiS - 38,32 proc., KO - 27,81 proc.; Trzecia Droga - 14,37 proc.; Nowa Lewica - 8,23 proc.; Konfederacja - 7,34 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,90 proc.

12:53

Głos mogli oddać również pracownicy platform operujących w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku, należących do spółki LOTOS Petrobaltic z Grupy Orlen: Baltic Beta, Lotos Petrobaltic, Petrobaltic i Petro Giant.

Według danych ze wszystkich obwodów wynika, że Koalicja Obywatelska otrzymała 144 głosy (tj. 37,60 proc.). Konfederacja uzyskała 63 głosy (tj. 16,45 proc.), na PiS zagłosowało 58 osób (tj. 15,14 proc.). Dwie osoby mniej zagłosowały na Trzecią Drogę (14,62 proc.). Nowa Lewica uzyskała 43 głosy (tj. 11,23 proc.). Na Bezpartyjnych Samorządowców zagłosowało 13 osób (3,39 proc.), na Polska Jest Jedna 6 osób (1,57 proc.).

Głosujący na statkach mogli oddać głos na kandydatów startujących w Warszawie. Najwięcej głosów otrzymał Donald Tusk (KO) - 106. 55 głosów zdobył Sławomir Mentzen (Konfederacja). Na Piotra Glińskiego (PiS) głos oddało 26 osób. Na Michała Kobosko (Trzecia Droga) zagłosowało 14 osób.

12:37

Z danych z czterech statków oraz czterech platform wiertniczych i wydobywczych wynika, że Koalicja Obywatelska zdobyła 37,60 proc. głosów. Konfederacja 16,45 proc. głosów. Natomiast PiS uzyskał 15,14 proc. głosów - podała na swojej stronie PKW.

PKW podała dane z ośmiu obwodów, które zostały utworzone na polskich statkach morskich. Głosowanie odbyło się na: "Darze Młodzieży", którego armatorem jest Uniwersytet Morski w Gdyni, "Baltice" należącej do Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego, "Fryderyku Chopinie", który należy do spółki 3OCEANS, a także na okręcie wsparcia logistycznego "ORP Kontradmirał Xawery Czernicki", którego armatorem jest 2 Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych - 8 Flotylla Obrony Wybrzeża.

12:32

Czekamy na oficjalne wyniki wyborów, a potem na spotkanie liderów demokratycznej opozycji. Wierzę, że prezydent uszanuje werdykt wyborców i powierzy misję tworzenia nowego rządu osobie, która będzie miała poparcie bezwzględnej większości posłów - mówił szef klubu KO Borys Budka w TVN24, gdzie był pytany o dalsze kroki opozycji i najbliższe plany.

"Na tym polega ustrój parlamentarno-gabinetowy, że premier, by zostać premierem musi mieć większość w Sejmie. To, że pan prezydent poudaje przez chwile, że to jest jego decyzja, nie zmieni faktu, że konstytucja jasno mówi o tym, że premierem zostaje kandydat, który otrzyma w Sejmie 231 głosów" - dodał.

12:21

Według danych z 28,56 proc. komisji wyborczych PiS zdobyło 40,05 proc., KO - 26,38 proc., Trzecia Droga - 14,12 proc., Lewica - 8,03 proc. Konfederacja - 7,37 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87 proc. - przekazała w poniedziałek PKW. Rekordowa w dziejach III RP frekwencja wyniosła 71,99 proc.

12:03

W siedzibie PiS o godz. 14 rozpocznie się posiedzenie sztabu podsumowujące wybory parlamentarne - dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do kierownictwa partii.

Posiedzenie sztabu, jak przekazał PAP polityk PiS, było już wcześniej zaplanowane i ma ono dotyczyć podsumowania kampanii wyborczej, ale nie będzie dotyczyło żadnych ustaleń związanych z ewentualnymi rozstrzygnięciami po niedzielnych wyborach parlamentarnych.

11:58

W porównaniu z poprzednimi wyborami liczba osób, które skorzystały z zaświadczenia o prawie do głosowania wzrosła dwukrotnie. Skorzystało z nich ok. 600 tys. osób.

11:50

Są problemy z przekazaniem protokołów z komisji wyborczych w Belgii do systemu MSZ - twierdzą przedstawiciele Polonii w Belgii w rozmowie z naszą dziennikarką Katarzyną Szymańską-Borginon w Brukseli. Jacek Waldhaus ze sztabu Pomocy Belgia twierdzi, że "dane nie wchodzą do systemu resortu". Przekazał także, iż "od trzech godzin trwa oczekiwanie na zarejestrowanie podliczonych głosów tylko jednej komisji".

Konsulat na początku twierdził, że nie ma żadnych problemów i jest po postu dużo komisji, dlatego tak długo trwa przekazywanie wyników do Warszawy. Jednak później przyznano, że są problemy techniczne. Nasza dziennikarka nie otrzymała jednak wyjaśniania w tym temacie. W 11 komisjach w Belgii zarejestrowało się ponad 20 tysięcy osób.

Nasza korespondentka sprowadza tę sprawę również w Państwowej Komisji Wyborczej, która na razie uspakaja, że na przekazanie protokołów czas jest do godz. 21.

11:45

"Cały czas liczymy na to, że we wtorek uda się podać oficjalne wyniki wyborów" - powiedziała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Jak poinformowała, "póki co protokoły spływają szybko", ale system pokazuje dużo tzw. ostrzeżeń, czyli "punktów, które trzeba wyjaśnić".



11:42

"Łącznie jeśli chodzi o przestępstwa od początku działań w czasie całego dnia głosowania było ich 173; natomiast jeśli chodzi o wykroczenia, to łącznie było ich 312" - przekazał członek PKW Arkadiusz Pikulik.

Podkreślił, że jeśli chodzi o przestępstwa określone w Kodeksie karnym, to od ostatniego meldunku, który był prezentowany, było ich 52. Jak dodał, najwięcej z nich - 42 czyny - dotyczyły niszczenia dokumentów wyborczych lub referendalnych. Według Pikulika, jeśli chodzi o przestępstwa określone w Kodeksie wyborczym, to dotyczyły one przede wszystkim wyniesienia karty wyborczej. "W skali kraju były to 23 czyny" - dodał.

Pikulik poinformował też, że nie odnotowano żadnych przestępstw określonych w ustawie o referendum.

11:40

Krzysztof Bosak był gościem Radia RMF24. Posłuchajcie rozmowy.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bosak: Mieliśmy dobry program, który nie dotarł do wyborców

11:36

"Nasza deklaracja z kampanii wyborczej, że nie wejdziemy w koalicję ani z PiS ani z PO, dzień po wyborach jest nadal aktualna. Nie sprzedamy się" - poinformował Krzysztof Bosak. Z najnowszego wyborczego sondażu late poll wynika, że Konfederacja może liczyć na 14 mandatów w Sejmie.