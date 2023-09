Tutaj widzicie twarze Polek i Polaków z naszych spotkań, w tym z Marszu w Warszawie. To są twarze autorów tych 100 konkretów. To są ich pragnienia, ich nadzieje i ich postulaty - mówił Donald Tusk, zwracając się do publiczności.

Następnie obiecał, że "Polacy będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu".

Te 100 konkretów doprowadzi do tego, że ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu. (...) Mówimy tu o kwocie wolnej do podatku podniesionej do 60 tys. zł. Ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni oznacza, że w Polsce każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5 tys. zł nie będzie już płacił podatku dochodowego, a ci którzy mają emerytury wyższe zapłacą ten podatek, ale w o wiele mniejszej skali, wyraźnie niższy - ogłosił Donald Tusk.

Jak podkreślił, "każdy pracujący, który zarabia do 6 tys. zł nie będzie już płacił podatku dochodowego". A ten, kto zarabia powyżej 6 tys. zł będzie płacił wyraźnie niższy niż dzisiaj podatek od dochodów - zadeklarował lider PO.

Tusk zapowiedział też, że jego rząd w ciągu pierwszych 100 dni wprowadzi przepis zgodnie, z którym za zwolnienie chorobowe od pierwszego dnia choroby pracownika zapłaci ZUS, a nie przedsiębiorca. W ciągu pierwszych 100 dni wprowadzimy przepisy, które dadzą tak upragnione prawo do urlopu dla drobnego przedsiębiorcy czy samozatrudnionego. Kto prowadzi drobną firmą też ma prawo do kilku tygodni wypoczynku - powiedział szef PO.

Zapowiedział też wprowadzenie podatku kasowego. Zapłacicie podatek dopiero wtedy, kiedy faktura będzie zapłacona - podkreślił.

Obiecał też, że w ciągu pierwszych 100 dni przywróci pełne finansowanie procedury in vitro. Dla tysięcy polskich rodzin i małżeństw marzenie o dziecku stanie się faktem - stwierdził.

Tusk zapowiedział też podwyżkę pensji dla pracowników sfery budżetowej o 20 proc. To będzie de facto rekompensata za tę szalejącą drożyznę - mówił.

Zapowiedział też, że każda kobieta będzie miała prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie oraz bezpłatnych badań prenatalnych.

Donald Tusk przemawia w Tarnowie / Jacek Skóra / RMF FM

Na miejscu konwencji w Tarnowie zebrali się działacze i zwolennicy KO z wszystkich regionów całego kraju. Większość jest w charakterystycznych białych koszulach z przypiętym czerwonym serduszkiem.

Wkrótce więcej na ten temat. Artykuł aktualizowany jest na bieżąco.