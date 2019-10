PiS zdobyło 62,38 proc. głosów w wyborach do Sejmu w okręgu rzeszowskim (nr 23) – wynika z danych opublikowanych na stronie PKW. Dane zostały wyliczone z protokołów wszystkich obwodowych komisji wyborczych.

Wybory parlamentarne 2019 / Paweł Balinowski / RMF FM

Pozostałe ugrupowania w tym okręgu zdobyły: Koalicja Obywatelska - 14,39 proc., Konfederacja - 8,25 proc., PSL - 7,79 proc., SLD - 6,59 proc., KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca - 0,60 proc.



W sumie na listę PiS zagłosowało w okręgu 367 tys. 268 osób. Na listę KO - 84 tys. 703 osoby, listę Konfederacji poparło w sumie 48 tys. 600 osób, a kandydatów PSL - 45 tys. 868 osób. Na SLD zagłosowało 38 tys. 817 osób, a na listę KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca - 3530 osób.



Na liście PiS najlepszy wynik zanotowali lider listy Krzysztof Sobolewski, który zdobył 38 tys. 912 głosów; druga na liście wojewoda podkarpacki Ewa Leniart miała 36 tys. 305 głosów, a ostatni na liście, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł - 28 tys. 495 głosów.



Natomiast największe poparcie z Koalicji Obywatelskiej uzyskał lider listy Paweł Poncyljusz - 23 tys. 312 głosów, trzecia na liście Krystyna Skowrońska - 16 tys. 903 głosów oraz przewodniczący PO na Podkarpaciu Zdzisław Gawlik - 14 tys. 305 głosów; startował on z drugiego miejsca na liście KO.



Lider listy Konfederacji Grzegorz Braun z liczbą głosów 31 tys. 148 zdobył największe poparcie z tego komitetu. Drugie miejsce zajął Tomasz Buczek - 3639 głosów (startujący z drugiego miejsca), a trzecie - Dominika Korwin-Mikke z poparciem 2451 głosów, która startowała z 10. miejsca.



Z komitetu PSL najwięcej głosów - 17 tys. 86 - zdobył lider listy wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Drugi wynik zanotował Jan Tarapata - 5314 głosów, trzeci - Wiesław Lada - 3016 głosów. Zajmowali oni odpowiednio drugie i trzecie miejsce na liście PSL.



Z listy SLD najwięcej głosów uzyskała "jedynka" Wiesław Buż - 15 tys. 605. Trzecia na liście Agnieszka Itner zdobyła 3505 głosów, z kolei Julian Ozimek, który startował z czwartej pozycji, zdobył 2522 głosy.



Z list KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca najwięcej głosów uzyskał lider listy Andrzej Szlęzak - 1150. Drugi wynik osiągnęła startująca z trzeciego miejsca Bernadeta Bator - 307 głosów oraz Krzysztof Stelmach - 249 głosów, który był drugi na liście.



W wyborach do Sejmu w 2015 roku na 15 mandatów poselskich, które są do podziału w okręgu rzeszowskim, aż 12 otrzymało PiS. Dwa mandaty przypadły PO, a jeden - Kukiz'15.



Okręg nr 23 obejmuje część województwa podkarpackiego, w tym powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta na prawach powiatu: Rzeszów i Tarnobrzeg.