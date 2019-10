Głosujący na statkach, w niedzielnych wyborach, poparli KO. Na Koalicję Obywatelską zagłosowało - według poniedziałkowych danych PKW - 44,51 procent uprawnionych. Na PiS: 21,97 proc., na Konfederację 13,29 proc. Do Senatu największe poparcie zyskał Kazimierz Michał Ujazdowski (KO).

W głosowaniu na statkach zwyciężyła Koalicja Obywatelska / Darek Delmanowicz / PAP

Pięć komisji obwodowych na statkach, z których głosy oddawano na warszawski okręg nr 19 do Sejmu i okręg nr 44 do Senatu, utworzono na statkach: Baltic Beta, Lotos Petrobaltic, Petrobaltic, Baltica i Fryderyk Chopin. Łącznie oddano 173 głosy w wyborach do Sejmu i 170 w wyborach do Senatu.



Największe poparcie na statkach zyskała Koalicja Obywatelska. Zagłosowało na nią 77 osób, co stanowi 44,51 proc. wszystkich oddanych głosów. PiS poparło 38 osób, czyli 21,97 proc. Trzeci wynik ma Konfederacja z 23 głosami i wynikiem 13,29 proc. Lewicę (KW SLD) poparło 12,14 proc. (21 osób), a PSL 8,09 proc. (14 osób).



Najwięcej - 53 głosy na statkach - otrzymała kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska. Lider PiS Jarosław Kaczyński dostał 24 głosy, Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji - 18 głosów, Adrian Zandberg z KW SLD - 14, a Władysław Teofil Bartoszewski z PSL - 6.



Największe poparcie w wyborach senackich uzyskał kandydat Koalicji Obywatelskiej, Kazimierz Michał Ujazdowski z 61,18 proc. głosów. Zagłosowały na niego 104 osoby. Kandydat PiS Marek Rudnicki otrzymał 43 głosów, czyli 25,29 proc., a Cezary Kasprzak z Obywateli RP - 23 głosy, czyli 13,53 proc.