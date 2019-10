Józef Łyczak (PiS) został ponownie wybrany do Senatu w okręgu nr 13 (włocławskim) - podała PKW na stronie internetowej po przeliczeniu głosów ze 100 procent komisji. Uzyskał poparcie 40,16 proc. głosujących.

Wybory parlamentarne 2019 / Paweł Balinowski / RMF FM

Z danych ze 100 proc. komisji obwodowych w senackim okręgu wyborczym nr 13 (włocławskim) wynika, że Łyczak (PiS) zdobył 60 432 głosy (40,16 proc.), były wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich (SLD) uzyskał 55 274 głosy (36,74 proc), a wieloletni poseł PiS Łukasz Zbonikowski - tym razem startujący z własnego komitetu - 13 343 głosy (8,87 proc.).

Kandydat Komitetu Wyborczego Stronnictwo Pracy Henryk Kierzkowski zyskał poparcie 11 532 głosujących (7,66 proc.), a Józef Lewandowski z Polskiej Lewicy 9 884 osób (6,57 proc.).



Senacki okręg wyborczy nr 13 obejmuje powiaty: aleksandrowski, radziejowski, lipnowski, włocławski oraz miasto Włocławek.



To ostatni okręg wyborczy do Senatu we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w którym ogłoszono wyniki niedzielnego głosowania, i jedyny z trzech, w którym wygrał kandydat PiS. W dwóch pozostałych senatorami zostali wieloletni poseł PO Antoni Mężydło (okręg toruński) oraz przewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober z PSL (okręg grudziądzki).