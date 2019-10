​Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz z Koalicji Obywatelskiej został wybrany do Senatu w okręgu nr 70 (gliwickim) - wynika z cząstkowych wyników PKW z 62,95 proc. komisji. Uzyskał poparcie 60,28 proc. głosujących.

Wybory parlamentarne 2019 / Paweł Balinowski / RMF FM

Jego kontrkandydata, senatora minionej kadencji prof. Krystiana Probierza (PiS), poparło 39,72 proc. głosujących.



Zygmunt Frankiewicz był najdłużej urzędującym prezydentem miasta w Polsce - rządził Gliwicami od 1993 roku, czyli ponad 26 lat. Od 2015 r. jest prezesem Związku Miast Polskich.



Wybór do Senatu oznacza wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta. Zgodnie z przepisami, zarządzanie miastem przejmie komisarz wyznaczony przez premiera, który będzie zarządzać Gliwicami do czasu wyboru nowego prezydenta w przedterminowych wyborach.



Wyniki głosowania w wyborach do Senatu w okręgu gliwickim mają charakter cząstkowy - są oparte na danych z 175 na 278 obwodowych komisji wyborczych. Frankiewicza - zgodnie z tymi danymi - poparło 69,341 głosujących, a Probierza 45,686 osób.



Okręg nr 70 obejmuje miasto Gliwice oraz powiaty gliwicki i tarnogórski.