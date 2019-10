​W wyborach do Senatu w lubuskich okręgach wygrali kandydaci Koalicji Obywatelskiej - senatorowie Robert Dowhan (PO) i Władysław Komarnicki (PO) oraz wspierany przez ten blok prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz (Nowoczesna), który startował z własnego komitetu - wynika z danych PKW i OKW w Zielonej Górze.

Dowhan uzyskał najlepszy wynik w senackim okręgu wyborczym nr 20, obejmującym powiaty: krośnieński, świebodziński, zielonogórski i Zieloną Górę. Jego wynik to 66,43 proc. - 97 tys. 398 głosów. Jego jedyny konkurent z PiS, Zbigniew Kościk, otrzymał 33,57 proc. - 49 tys. 219 głosów. Frekwencja wyniosła 60,83 proc.



W 2015 r. Robert Dowhan uzyskał mandat wyższej izby parlamentu, będąc kandydatem Platformy Obywatelskiej, ale wówczas startował z okręgu nr 22, obejmującym południowe powiaty woj. lubuskiego. Tym razem był kandydatem do Senatu w centralnej części regionu. To przedsiębiorca i działacz sportowy, m.in. były prezes klubu żużlowego z Zielonej Góry.



Z kolei inny senator PO Władysław Komarnicki uzyskał najlepszy wynik w senackim okręgu wyborczym nr 21 - 42,22 proc., 69 tys. 298 głosów. Ten okręg obejmuje powiaty: gorzowski, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, słubicki, sulęciński i miasto na prawach powiatu Gorzów Wlkp. W poprzednich wyborach również w nim został senatorem.



Drugi wynik w tym okręgu - 29,28 proc., 48 tys. 62 głosy - zanotował kandydat PiS, b. poseł i wiceminister SWiA Marek Surmacz. Trzeci był udziałem startującej z własnego komitetu Anny Synowiec - 23,41 proc., 38 tys. 422 głosów, a czwarty - Janusza Maksymowicza 5,09 proc., 8354 głosów, który również założył własny komitet wyborczy. Frekwencja wyniosła 56,67 proc.



W senackim okręgu wyborczym nr 22, obejmującym powiaty: nowosolski, wschowski, żagański i żarski wybory wygrał startujący z własnego komitetu prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz z poparciem 51,90 proc. (63 tys. 675 głosów). Drugi wynik uzyskał kandydat PiS Klaudiusz Balcerzak - 31,50 proc. (38 tys. 646 głosów), a trzeci - startujący z własnego komitetu, b. wicewojewoda lubuski Robert Paluch - 16,61 proc. (20 tys. 375 głosów). Frekwencja wyniosła w tym okręgu 54,03 proc.



Wadim Tyszkiewicz miał w tych wyborach poparcie Koalicji Obywatelskiej, sam należy do Nowoczesnej. Od wielu lat pewnie wygrywał wybory samorządowe w Nowej Soli. W ubiegłorocznych startując z własnego komitetu na prezydenta miasta uzyskał 78,76 proc. głosów. Włodarzem tego trzeciego co do wielkości miasta w woj. lubuskim jest od 2002 r.

Po jego sukcesie w tegorocznych wyborach parlamentarnych, w Nowej Soli będą musiały odbyć się przedterminowe wybory prezydenta miasta. Do czasu ich przeprowadzenia funkcję prezydenta będzie pełniła osoba powołana przez premiera na wniosek wojewody.



W wyborach w 2015 r. w trzech lubuskich okręgach senatorami zostali kandydaci Platformy Obywatelskiej. Oprócz Dowhana i Komarnickiego, mandat uzyskał wówczas obecny szef lubuskiej PO Waldemar Sługocki, który w tym roku kandydował do Sejmu. Tym samym nowym senatorem z woj. lubuskiego będzie Wadim Tyszkiewicz.