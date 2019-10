Senator IX kadencji Jacek Włosowicz (lista PiS) został ponownie wybrany senatorem w okręgu nr 81, obejmującym południowo-zachodnie powiaty województwa świętokrzyskiego - wynika z danych opublikowanych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Z protokołów głosowania ze 100 proc. komisji obwodowych w okręgu wynika, że na Włosowicza zagłosowało 64,09 proc. uczestniczących w głosowaniu - 121 321 osób.



Drugi wynik uzyskał działacz PSL, startujący z partyjnego komitetu samorządowiec i rolnik Andrzej Lasak (popierany także przez KO i SLD). Poparło go 35,91 proc. biorących udział w niedzielnym głosowaniu (67 983 osób). Frekwencja wyniosła 55,30 proc.



W wyborach w 2015 r. Włosowicz wygrał z poparciem 69 tys. 115 osób, pokonując sześciu kontrkandydatów. Frekwencja wyniosła wówczas 40,23 proc.



W Senacie IX kadencji Włosowicz pracował w komisjach infrastruktury oraz budżetu i finansów publicznych.



Włosowicz współtworzył struktury PiS w województwie świętokrzyskim. W 2002 r. został radnym Kielc, w wyborach parlamentarnych 2005 r. uzyskał mandat senatora. W Senacie był wiceprzewodniczącym komisji gospodarki narodowej, pracował też w komisji spraw Unii Europejskiej. W 2009 r. został wybrany europosłem z okręgu obejmującego województwa małopolskie i świętokrzyskie.



W lutym 2011 r. Włosowicz oraz ówczesny świętokrzyski senator PiS Grzegorz Banaś, otwarcie skrytykowali decyzję Komitetu Politycznego partii, dotyczącą rozwiązania świętokrzyskiego zarządu ugrupowania. W maju Włosowicz wystąpił z delegacji PiS w Parlamencie Europejskim, pozostał jednak we frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz w partii. Odszedł z niej w grudniu 2011 r. i przystąpił do Solidarnej Polski. W 2014 r. bez powodzenia ubiegał się o reelekcję w wyborach do PE z komitetu tego ugrupowania.



Okręg nr 81 obejmuje południową i zachodnią część województwa świętokrzyskiego, tj. powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski i włoszczowski.