Po przeliczeniu głosów ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Senatu w okręgu nr 66 zwyciężył obecny wicemarszałek woj. pomorskiego Ryszard Świlski (KO). Poparło go 57,3 proc. głosujących – podała PKW na swojej stronie internetowej.

Wybory parlamentarne 2019 / Paweł Balinowski / RMF FM

Okręg 66 obejmuje powiaty gdański, starogardzki i tczewski.

Po przeliczeniu głosów ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych w wyścigu o fotel senatorski zwyciężył wystawiony przez Koalicję Obywatelską Ryszard Świlski - długoletni radny sejmiku woj. pomorskiego, a w trwającej właśnie kadencji wicemarszałek sejmiku, który po raz pierwszy ubiegał się o mandat senatorski. Swój głos oddało na niego 87 639 wyborców, co stanowi 57,3 proc. głosujących.



Jego rywalem w wyścigu do Senatu był Antoni Szymański (PiS), który był już senatorem m.in. w ostatniej kadencji, a wcześniej pełnił też funkcję posła. W niedzielę zagłosowało na niego 65 318 osób, co stanowi 42,7 proc. wyborców. W 2015 r. Szymański został senatorem zyskując poparcie ponad 43 tysięcy wyborców.